SV-motstanden stadig større i Senterpartiet

Leder i Sp, Trygve Slagsvold Vedum, har lenge vært klinkende klar på at han vil i regjering med Arbeiderpartiet. Ingen andre.

Nå går også flere av partiets fylkesledere ut og sier at de heller vil at Sp og Ap danner mindretallsregjering, enn å gå inn i en flertallsregjering der SV er med.

– Jeg tenker at Sp er best tjent med en Ap-Sp-basert regjering. Så kan man heller samarbeide med SV i saker der man tenker det er naturlig, sier fylkesleder Margrethe Handeland i Agder.

Hun får full støtte av fylkesleder Per Martin Sandtrøen i Hedmark Sp.

– Vi i Sp har vært veldig tydelige på, over lang tid, at vi ønsker en Sp- og Ap-basert regjering, sier Sandtrøen til NRK.

Fylkesleder Vidar Nedrebø i Rogaland Sp går enda lenger. Han sier partiet heller bør sitte i en mindretallsregjering med Ap alene, enn å sitte i en flertallsregjering med SV etter valget til høsten.

Også det er Sandtrøen helt enig i.

– Vi tror en mindretallsregjering kan fungere veldig godt. Da kan vi hente støtten der vi trenger i de sakene vi ønsker.

Tommel ned for SV hos Sps ordførere

Fylkeslederne er ikke de eneste som er skeptiske til sosialistene på venstresiden.

Så sent om i slutten av januar spurte Nationen Senterpartiets 138 ordførere hvem som skulle med i deres foretrukne regjering. Av de 101 som svarte, sa 75 at de ønsker en ren Ap-Sp-regjering. Kun åtte av ordførerne ville i regjering med SV.

Da valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø fikk spørsmålet om hvorfor, var svaret:

– Konkret er det nok en del spørsmål som går på miljø og naturvern, som for eksempel rovdyrspørsmål, hvor Sp og SV står på hver sin fløy. Også når det kommer til spørsmål om innvandringspolitikk og en rekke verdispørsmål er det betydelig avstand,

Drømmen om flertallsregjering lever i både Ap og SV

VIL HAR FLERTALLSREGJERING: SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Sp-motstand til tross, SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes tviholder på drømmen om en ny rødgrønn flertallsregjering.

– Vårt mål er at vi ønsker å danne et nytt flertall, og vi vil helst være i den regjeringen.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at han og partiet han leder jobber for en ny flertallsregjering etter valget til høsten. Det sa Støre i et intervju sammen med Sp-leder Vedum tidligere i uken.

– Det vi jobber for helt til 13. september (valgdagen, red.anm.) er en flertallsregjering av Sp, SV og Ap.