Fredag ble det kjent at helseminister Ingvild Kjerkol forlater regjeringen. Det skjer etter at Nord Universitet underkjente masteroppgaven hennes fra 2021.

Klagenemnda som behandlet saken mente at oppgaven var preget av langt grovere feil enn slurv, og at det handler om plagiat.

Statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger tror det var nødvendig at Kjerkol måtte gå.

– Politikere kan ikke jukse. Når man tar mastergrad og ikke har fått med seg den akademiske dannelsen der, da kan man egentlig ikke være statsråd. Det har for dårlig signaleffekt, sier han.

Han understreker samtidig at politikere må få lov til å gjøre feil.

– Men de må klare å skrive korrekte reiseregninger, de må lese skatteregler for boliger og de må klare å ikke jukse i masteroppgaver. Politikere skal tross alt være forbilder, sier Tuastad.

– Har hatt litt «flaks»

På pressekonferansen med Kjerkol ble statsminister Jonas Gahr Støre spurt om hva nok en avgang gjør med tilliten til regjeringen.

– Jeg kan si om hver og en av de sakene at jeg gjerne skulle vært dem foruten. Så erkjenner jeg at ting skjer, var et av svarene hans.

Selv om skandalesakene er en torn i siden på Støre-regjeringen, tror ikke Tuastad at det vil hemme dem inn mot neste stortingsvalg.

Statsviter Svein Erik Tuastad. Foto: Torkel Schibevaag / NRK

– Støre har hatt litt «flaks» med at Erna Solberg også har hatt en skandalesak. Høyre kan derfor ikke bruke disse sakene mot Støre i neste stortingsvalg, sier Tuastad.

Tuastad mener det er viktig å skille mellom tilliten til enkeltpolitikere og tilliten til det demokratiske systemet.

– På en måte er det bra at det kommer litt skandaler, slik at vi ikke har blind tillit til enkeltpolitikere.

– Men disse sakene går ikke ut over det som er det aller viktigste, nemlig at vi har tillit til det norske demokratiske systemet. Og den står seg, sier han.

Ingvild Kjerkol på pressekonferansen.

Føyer seg inn i rekken

Kjerkol er ikke alene. Hun føyer seg i en stadig lengre rekke av statsråder som har forlatt regjeringen siden den tiltrådte i 2021.

Totalt har nå syv statsråder gått av som følge av en skandale:

Ingvild Kjerkol (Ap)

Sandra Borch (Sp)

Anniken Huitfeldt (Ap)

Ola Borten Moe (Sp)

Anette Trettebergstuen (Ap)

Odd Roger Enoksen (Sp)

Hadia Tajik (Ap)

I tillegg ble tre andre statsråder erstattet da Støre ommøblerte regjeringen i fjor høst.

Disse var fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap), arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) og kommunal- og moderniseringsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Sandra Borch kunngjør avgangen sin på en pressekonferanse. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Sandra Borch gikk av som forsknings- og høyere utdanningsminister i januar. I likhet med Kjerkol gikk også hun av som følge av en plagiatsak.

Det ble oppdaget flere tilfeller av tekstlikhet i masteroppgaven hennes i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø, som hun leverte i 2014.

I motsetning til Kjerkol gikk Borch av nesten umiddelbart etter at saken ble kjent.

– Da jeg skrev min masteroppgave for rundt ti år siden gjorde jeg en stor feil. Jeg hentet tekst fra andre oppgaver uten å oppgi kilder. Det er jeg veldig lei meg for, sa hun på en pressekonferanse.

Anniken Huitfeldt innrømmer brudd på habilitetsreglene.

Fra utenriksminister til ambassadør

Anniken Huitfeldt gikk ufrivillig av som utenriksminister i oktober i fjor.

Avgangen skjedde fordi ektemannen hennes hadde gjennomført omtrent 100 aksjehandler i rundt 40 ulike selskaper mens Huitfeldt satt i regjering.

Hun sa at hun ikke visste om aksjehandlene og at ektemannen aldri fortalte henne om disse.

Selv ønsket hun ikke å forlate regjeringen.

– Jeg ønsket å fortsette, men det er statsministeren som bestemmer hvem som skal sitte i regjering. Da retter jeg meg selvsagt etter det, sa Huitfeldt til NRK.

I mars ble hun utnevnt som Norges nye ambassadør til USA.

Ola Borten Moe kunngjør sin avgang. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Kjøpte våpenaksjer rett før milliardkontrakt

Ola Borten Moe måtte gå av som forsknings- og høyere utdanningsminister i juli i fjor.

Avgangen kom fordi han i 2022 og 2023 hadde kjøpt aksjer i våpenselskapet Kongsberg Gruppen mens han var statsråd.

Han kjøpte blant annet aksjer for over 400.000 kroner i selskapet uken før regjeringen delte ut en milliardkontrakt med ammunisjonsprodusenten Nammo, som er et av Kongsberg Gruppens datterselskaper.

Saken førte til at Økokrim åpnet etterforskning mot Borten Moe. Denne ble henlagt tidligere i april.

Anette Trettebergstuen på pressekonferansen der hun kunngjorde avgangen.

Ga verv til venner

Anette Trettebergstuen gikk av som kultur- og likestillingsminister i juni i 2023 fordi hun hadde brutt habilitetsreglene for regjeringen.

Mens hun var statsråd hadde hun utnevnt og foreslått venner til viktige verv.

– Jeg er svært lei meg. Jeg erkjenner at feilen jeg har gjort er alvorlig brudd på habilitetsverket, sa Trettebergstuen da hun gikk av.

Økokrim åpnet etterforskning mot Trettebergstuen etter avgangen. Den ble henlagt tidligere denne uken.

Odd Roger Enoksen måtte gå av som forsvarsminister. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hadde forhold til mye yngre kvinne

Odd Roger Enoksen forlot posten som forsvarsminister i april 2022.

Det skjedde etter at det ble avslørt at han hadde hatt et seksuelt forhold til en mye yngre kvinne på 2000-tallet, da han var olje- og energiminister.

– Jeg har hatt et forhold til henne, som jeg ikke skulle hatt, og som jeg angrer på, sa Enoksen til VG da forholdet ble kjent.

Både partileder Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre var enige i at det som hadde kommet frem i saken ikke var forenlig med å være statsråd.

– Han burde ha opplyst om det før han ble statsråd. Da hadde man konkludert med at det ikke hadde vært rett at han ble forsvarsminister, sa Vedum til NRK da Enoksen trakk seg.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik går av.

Fikk urettmessig skattefritak

Hadia Tajik var den første som måtte tre ut av Støre-regjeringen.

Hun gikk av som arbeids- og inkluderingsminister i mars 2022. Tajik trakk seg senere også som nestleder i Arbeiderpartiet.

Avgangene skjedde etter at VG avslørte at Tajik hadde fått skattefritak for pendlerboliger hun verken brukte eller betalte leie for fra 2006 til 2010.

– Jeg er lei meg for at jeg har gjort feil og har skuffet mange. Det ber jeg om tilgivelse for. Jeg beklager at jeg ikke håndterte det bedre før. Det er min feil, sa Tajik da hun gikk av.