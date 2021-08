– Det er helt tydelig etter gårsdagens duell at Vedum ikke forstår klimapolitikk, og at Sp ikke tar innover seg krav fra unge velgere om handling, FNs klimarapport eller sommerens voldsomme værfenomener.

Det sier fylkesleder Inger Margrethe Stoveland i Agder SV til NRK.

For på SV-grasrota var det mange som frydet seg over den durabelige klimafeiden mellom SV-leder Audun Lysbakken og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum under partilederdebatten mandag.

Nå advarer flere av fylkeslederne mot å ta SVs deltakelse i regjering for gitt hvis det blir et nytt flertall på Stortinget etter valget.

«Atomknapp»

Mantraet er at tydelige gjennomslag må til - ikke minst i klimapolitikken. Og riset bak speilet er SVs egen «atomknapp»: Vedtaket om at alle medlemmene skal få si ja eller nei til en avtale om regjeringssamarbeid i en uravstemning.

Kravet provoserer Senterpartiet.

– De skal få lov å ha de forslagene de selv vil. Men et sånt forslag kan ikke gjennomføres uten at de andre partiene er enige i det, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til NRK.

Hun sier forslaget er et «fremmedelement» i norsk politikk og ber SV avklare hvor stert partiet står på at en slik avstemning skal gjennomføres.

– Audun var i knallform

En av dem som frydet seg over det knallharde oppgjøret mellom Lysbakken og Vedum på TV-skjermen i går, var fylkesleder Anne Lise Fredlund i Innlandet SV.

– Jeg syns det var bra med den høye temperaturen. Vi er ulike partier og skal ikke late som noe annet. Audun var i knallform, sier hun til NRK.

Fredlund sier spørsmålet om regjeringsdeltakelse ikke er det viktigste for henne.

– Det er det politiske gjennomslaget i eventuelle forhandlinger som avgjør hva jeg stemmer i en uravstemming og hva jeg vil anbefale mine medlemmer å gjøre, sier hun.

KLIMADUELL: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken under mandagens TV-debatt i Arendal. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Fylkeslederne Bjarne Rohde i Troms og Finnmark og Bjørn Jacobsen i Møre og Romsdal er på samme spor.

– Det er ikke aktuelt å gå i regjering for enhver pris, men akkurat hvor grensa går, skal også medlemmene være med på å bestemme, sier Rohde.

– Debatten avklarte forskjellen mellom SV og Sp. Å forhandle fram en plattform med Sp og stå for den, er mulig, men vi kommer ikke til å krype inn i en regjering. Uten resultater når det gjelder utslippskutt og reduserte forskjeller går vi heller i opposisjon, sier Jacobsen.

– Vedum forstår ikke

Sunniva Holmås i Oslo SV sier det først bør være aktuelt å sitte i regjering dersom partiet får gjennomslag for en ambisiøs politikk som «kutter klimagassutslipp og reduserer forskjeller».

Samme budskap kommer fra Hege Lothe i Vestland SV og Stoveland i Agder.

SV-veteran og stortingsrepresentant Petter Eide setter ord på det mange på grasrota i partiet mener om Senterpartiet: De var lettere å like før.

– Vi i SV liker jo ikke den retningen Sp har tatt. Vi ønsker å samarbeide med Senterpartiet og har gode erfaringer med det, men den retningen de har tatt nå, spesielt innen for klimaområdet, er noe vi ikke er tilfreds med, sier han.

Overfor Aftenposten uttrykte Eide forleden at det finnes dem i SV som vil puste lettet ut om det ikke blir noen ny rødgrønn regjering. Ifølge den tidligere Amnesty-sjefen framstår Sp som en klimabrems.

– Under eventuelle regjeringsforhandlinger kommer dette til å bli et av de vanskeligste spørsmålene, sier han.

Dagen etter feiden med Vedum sier SV-leder Audun Lysbakken det er bra at forskjellene i klimapolitikken blir en valgkampsak.

– Vi har en del uenigheter. Men for meg er det et veldig sterkt argument for hvorfor Sp og Ap ikke bør få holde på alene, sier han til NRK.

Han er åpen for et bredt rødgrønt samarbeid.

– Vi er opptatt av å ikke stenge dører til noen på forhånd. Det må være sakene og politikken som avgjør.

– Fikk fram forskjeller

Sps Marit Arnstad synes mandagens TV-duell ble interessant og mener den fikk fram forskjellene mellom Sp og SV i klimasaken.

– De er reelle, så det synes jeg var bra, sier hun til NRK.

– Viste duellen hvorfor dere ikke vil ha med SV i regjering?

– Den viste jo kanskje litt hvorfor vi sier at vi foretrekker en Sp/Ap-basert regjering.

Sp-toppen sier Sp ønsket å få fram at man aldri kan overse spørsmålet om sosiale og geografiske forskjeller i klimapolitikken.

– Det synes jeg fikk fram ganske godt, og det var nødvendig - særlig overfor et parti som SV, som jo er et parti som er opptatt av forskjeller mellom folk, sier Arnstad.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det er en ærlig sak at det er ulike syn, men mener det fundamentale er at de tre partiene respekterer Parisavtalen.

– Vi skal kutte med minst 50 prosent, det har vi bundet oss til, det er et løfte vi gir. Da er jeg helt sikker på at vi kommer til å finne enighet om tiltakene og retningen for klimapolitikken, sier han til NRK.

Trygg på støtte

På spørsmål om SVs uravstemning svare Støre at det må være opptil SV hvordan partiet ønsker å forankre en eventuell regjeringsplattform.

– Det får være SVs valg. Alle partier må forankre et slikt resultat. Ap har organer hvor vi gjør det.

Lysbakken føler seg trygg på at en avtale som blir lagt ut til uravstemning, uansett vil få medlemmenes støtte.

– Det er ingen i SV, aller minst jeg, som er interessert i å prøve å få til noe regjeringsprosjekt som ikke er bra på fordeling og miljø, sier han.

– Sender vi noe ut på uravstemning er det fordi vi får til politisk endring på det området. Da er jeg sikker på at vi får partiet med oss.