Full klimakrangel – slik svarer de

– Det var fint å få tatt en prat, sa Audun Lysbakken til NRK like etter at valgkampens første partilederdebatt var over.

Da kameralysene ble slått av utdypet han det som ble utspørringens store snakkis: Det knallharde klimaoppgjøret mellom Ap-leder Jonas Gahr Støres foretrukne regjeringspartnere.

– Vi er uenige om en del ting om klima. Jeg mener det er feil av Senterpartiet å gjøre klimatiltak til et sosialt problem, sier Lysbakken.

KLIMAKRANGEL: SV-leder Audun Lysbakken etter Tv-debatten i Arendal. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Han sikter til den ramsalte kritikken som Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum slynget hans vei tidligere på kvelden.

– Det du driver med ødelegger norsk klimapolitikk, sa Vedum til SV-lederen.

– Dette er bare symbolpolitikk som straffer de med dårlig råd. Det er moralisme og bedrevitenhet. Det må du slutte med, fortsatte han.

– Sånn kan vi ikke holde på

Tonen var ikke spesielt mildere fra Lysbakken under den direktesendte NRK-debatten.

– Vedum sier nei til det meste her. Sånn kan vi ikke holde på! tordnet SV-lederen.

– Det ble ganske høy temperatur?

– Ja, fordi jeg mener at vi må ha en annen klimadebatt nå der vi er mest opptatt av å ansvarliggjøre partiene på hva de sier ja til. Denne debatten som igjen handlet mest om hva partiene vil si nei til, det er sånn vi ikke kan ha det.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har ikke utelukket et regjeringssamarbeid med SV, men han har heller ikke åpnet for det. Tvert imot snakker han kun om sin Plan A – en «Sp/Ap-basert regjering».

– Jeg mener det er symbolpolitikk. Det er noe grunnleggende feil når den som har råd til å kjøpe seg en elektrisk Porsche, skal få lov til å kjøre i Oslo sentrum, mens en som bruker en gammel Toyota ikke skal få gjøre det, sier Vedum til NRK etter debatten.

– Det er den type politikk jeg er så imot, fortsetter han.

Vil forhandle

Vedum sier han er opptatt av klimagrep som «reelt sett får ned utslippene» og har følgende å si om duellen med Lysbakken.

– Vi er enige i målet om å kutte utslipp, men det vi er uenige om er at man må se hvordan det slår ut.

– Lysbakken, hvorfor vil du egentlig i regjering med Vedum?

– Fordi vi også står nær hverandre på mange ting. Distriktspolitikken, fordeling, synet på EU, sier SV-lederen og fortsetter:

– Hvis velgerne stemmer frem et nytt flertall, er vi åpne for å forhandle. Så får vi se om vi blir enige, men vi har tenkt til å gjøre et ærlig forsøk.

– Hva vil du si til SV-velgerne som er skeptiske til at Sp skal få en hånd på rattet for eksempel i klimapolitikken?

– Da vil jeg si at for hver eneste stemme SV får, minsker muligheten for at Sp og Ap kan styre alene. Da vil det nye flertallet bli bundet til venstresiden.

Kryssild

I kryssilden mellom Sp og SV forsøkte Ap-leder Jonas Gahr Støre å rydde opp. Det gjorde han ved å varsle hva som er Aps budskap i klimapolitikken, og hva han mener er rettferdig.

– Skal vi lykkes med den omformingen, så må det være rettferdig. Det kan ikke ramme grupper som setter seg mot dette. CO₂-avgiften skal øke, men for bil – ikke alle har elbil – så sier vi at der skal det ikke øke, sa han.

Det var slett ikke bare på Støres lag at klimapolitikken synliggjorde full splid. For visst smalt det også blant Erna Solbergs partnere.

Frp-leder Sylvi Listhaug gikk til angrep på særnorske utslippskrav, mens Venstre-leder Guri Melby på sin side slo fast at kraftige hjemlige kutt må til, og at oljealderen snart må være over.

OLJELETING: Det er sterk uenighet både på rødgrønn og borgerlig side om oljepolitikken. Foto: Carina Johansen / NTB

– Det er sprøtt at norske politikere diskutere å legge ned Norges viktigste næring.

Vi vet det at oljenæringen er så viktig. Den skal utvikles, ikke avvikles, svarte Listhaug.