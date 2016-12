Carl I. Hagen tilbake på stortingslista for Frp

Hagen skulle egentlig utfordre Stenersen under kveldens nominasjonsmøte i Oslo Frp, men da Stenersen trakk seg fra nominasjonen ble det klart at den tidligere partilederen blir fjerdekandidat ved neste års stortingsvalg. Hagen visste ikke helt hva han skulle føle da han skjønte at han hadde fått plassen.

COMEBACK: Frp-veteran Carl I. Hagen på kveldens nominasjonsmøte i Oslo Frp. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Jeg ble veldig rørt og veldig forbauset fordi jeg ikke visste noe om det på forhånd, jeg var forberedt på en fight. Samtidig skjønte jeg at da kan jeg drive valgkamp for Frps politikk og representere seniorer, sier Hagen.

Parti-veteranen mener at Stortinget i større grad bør representere aldersspennet i befolkningen.

– Gjør Frp det veldig bra og fortsetter i regjering, så kanskje vi får en senior på Stortinget. Det trenger vi. Stortinget bør være et tverrsnitt av befolkningen når det gjelder aldersmessig sammensetning, og det er det ikke. Vi eldre har kanskje litt annerledes erfaring og litt andre utgangspunkter enn de fremadstormende unge.

Når Svein Flåtten, Høyres næringspolitiske talsmann, gir seg etter neste års valg, ligger det an til at det ikke blir en eneste representant over 70 år på Stortinget. Hagen satt selv på Stortinget i 31 år fra 1981, frem til han ikke tok gjenvalg i 2009.

Egen beslutning

På dagens nominasjonsmøte avslørte Stenersen at hun heller vil fokusere på kommunevalget i 2019. Lederen for Oslo Frp sier at denne avgjørelsen helt og holdent er hennes egen.

TRAKK SEG: Aina Stenersen, leder for Oslo Frp, trakk seg overraskende fra nominasjonen på kveldens møte. Foto: Åserud, Lise / NTB Scanpix

– Jeg og Carl er veldig gode venner, men denne beslutningen er helt min egen. Det er veldig hyggelig at han ble så glad for å få denne muligheten.

Stenersen varslet nylig at hun ikke tar gjenvalg som leder i Oslo Frp, men forteller i kveld at hun nå vil fokusere på Oslos bystyre.

– Jeg elsker Oslo, så mitt mål er å få vekk det nåværende byrådet og ta over. Vi vil ha byrådslederen og vi vil ha makten i Oslo. Det er mitt mål og det skal vi få til, sier Stenersen.

Hun vil heller ikke utelukke at hun vil prøve seg Stortinget en gang i fremtiden.

– Alt kan skje i fremtiden, men det viktigste for meg nå er å jobbe for Oslo.

Ønsker vara-plass

Hagen avslørte i starten av november til Dagens Næringsliv at han ønsket å gjøre comeback på Stortinget. Likevel ble han innstilt på sisteplass, den såkalte æresplassen, av nominasjonskomiteen. På fjerdeplass innstilte nominasjonskomiteen Stenersen. Det var først i forrige uke det ble klart at det skulle bli kampvotering mellom Stenersen og Hagen.

I dag har Oslo Frp to representanter på Stortinget, og Mazyar Keshvari er fast møtende vararepresentant for partileder og finansminister Siv Jensen. Dersom partiet beholder to mandater og fortsetter i regjering etter valget har Hagen sagt at han sikter seg inn på å møte som første vara av og til.

Siv Jensen og stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde og Mazyar Keshvari ble valgt til de tre første plassene av møte, i tråd med nominasjonskomiteens innstilling.