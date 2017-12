Lene Vågslid er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder av justiskomiteen på Stortinget. Foto: Anne Lognvik / NRK

Mens debatten raser om det bør innføres fast bevæpning av politiet her i landet, viser oversikten at både store og små arrangementer har utløst bevæpningsordre fra politimesteren det siste året.

Politiet i Norge er som hovedregel ikke bevæpnet, heller ikke i Oslo.

I slutten av november stilte lederen av justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (Ap), et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

«Stemmer det at Oslo-politiet har vært bevæpnet i lange perioder sommeren og høsten 2017 uten at dette har vært kjent (...), hva er i så fall begrunnelsen for dette og hvorfor er dette ikke gjort kjent for offentligheten?»

Oslo-politiet var bevæpnet 69 av 260 dager i 2017. Se hele oversikten nederst i saken.

Bevæpnet politi på plass under åpningsarrangementet på Ekebergsletta i forbindelse med Norway Cup i slutten av juli. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Ikke varslingsplikt

I et svar fra justisministeren noen dager senere skriver Amundsen at Oslo politidistrikt har vært bevæpnet i korte perioder i løpet av sommeren og høsten, knyttet til konkrete oppdrag.

Amundsen begrunner blant annet bevæpningen med trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste. Han viser til «nylige hendelser hvor publikum og polititjenestepersoner i hovedsteder som London, Brussel og Stockholm har blitt utsatt for knivangrep og angrep med kjøretøy».

«Våpeninstruksen pålegger ikke politiet noen varslingsplikt til publikum, og politiet vurderer det uansett slik at dette ville være uhensiktsmessig og ikke bidra positivt i forhold til å redusere fare eller motvirke angrep».

Justisminister Per-Willy Amundsen (t.h.) har markert seg som en forkjemper for bevæpning. Her med politidirektør Odd Reidar Humlegård, som tidligere i desember anbefalte at norsk politi fortsatt skal være ubevæpnet i hovedsak. Foto: Ola Mjaaland / NRK

69 dager

Etter å ha stilt et mer konkret oppfølgingsspørsmål om hvor ofte og hvor lenge politiet i Oslo har vært bevæpnet, fikk Vågslid deretter en liste med datoer.

I dette svaret står det:

«Oslo politidistrikt har hatt bevæpning i forbindelse med store arrangementer i til sammen 69 dager i kortere perioder fra april til desember 2017. Videre fremgår at alle mannskapene avgitt til operasjonssentralen i disse periodene var bevæpnet.»

I oversikten nevnes blant annet Holmenkollstafetten, 1. mai, Oslo Pride, VG-lista på Rådhusplassen, Norway Cup, Øyafestivalen, stortingsvalget og tippeligakampen mellom Vålerenga og Brann som eksempler på arrangementer der politiet har bevæpnet seg.

Mindre arrangementer som Hvalstrand-festivalen, Sandvika byfest og julegateåpninger nevnes også.

I tillegg kommer det frem at politiet i Oslo var bevæpnet i 11 dager som følge av at PST i april 2017 mente sjansen for terror mot Norge hadde økt. I slutten av oktober ble trusselbildet igjen nedjustert.

Bergen og Trondheim Ekspandér faktaboks Politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, er en av tre politimestre i Norge som gikk inn for generell bevæpning i sitt distrikt i Justisdepartmentets høringsrunde.

De to andre distriktene er Vest politidistrikt og Trøndelag politidistrikt.

Politiobetjent Erik Stølan sier politiet i Trøndelag var bevæpnet som følge av at PST oppjusterte terrortrusselen i apri. Ut over dette har det ikke vært bevæpning i forbindelse med store arrangementer der mannskaper har vært avgitt til operasjonssentralen.

Kommunikasjonsavdelingen ved Vest politidistrikt sier man totalt hadde 464 væpnede oppdrag i perioden 1. april til 1. desember. Dette gjelder både forhåndsplanlagte og ikke planlagte oppdrag.

Deler av politiet i Vest politidistrikt har vært bevæpnet ved 19 større arrangement. Dette gjelder bare mannskap som har en direkte rolle i arrangementet.

Den eneste anledningen hele distriktet har vært bevæpnet, var 17. mai. Større deler av politistyrken var også bevæpnet i en utvidet i forbindelse med sykkel-VM.

I tillegg har involverte personer vært bevæpnet ved 48 VIP-oppdrag i perioden. Dette er oppdrag som kan stregge seg over flere dager. Kilde: Vest og Trøndelag politidistrikt

– Fungerer godt

Lene Vågslid tror mange har lagt merke til at Oslo-politiet ofte er bevæpnet. Hun mener oversikten er nyttig, fordi den gir henne og justiskomiteen en oversikt over det totale omfanget.

Justiskomitélederen mener oversikten viser at behovet for generell bevæpning – slik blant andre PST og de fleste medlemmene av Politiets Fellesforbund ønsker – egentlig ikke er særlig stort.

– Arbeiderpartiet er imot generell bevæpning. Dette viser at det systemet vi har i dag, hvor politiet kan bevæpne seg i kortere perioder om de mener det er nødvendig, fungerer på en god måte, sier Vågslid til NRK.

Justisministeren bruker derimot oversikten som et argument for det motsatte.

– Dette viser i realiteten at det er behov for generell bevæpning av norsk politi. Når politiet i Oslo må bevæpne seg omtrent hver fjerde dag så sier det seg selv at det hadde vært mye greiere å forholde seg til en generell bevæpning, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NRK.

– Jeg oppfatter at politimesteren i Oslo selv har gjort rede for at det hadde vært bedre for han å forholde seg til generell bevæpning av politiet, slik at man slapp å gjøre disse enkeltvedtakene, som i sum blir svært mye, sier Amundsen.

SVs Petter Eide mener det er feil å si at politiet i Norge ikke er bevæpnet i dag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Petter Eide fra SV sitter også i justiskomiteen på Stortinget. Han påpeker at han ikke kjenner til alle enkeltvurderingene, men sier oversikten i det store og hele er bekymringsfull, fordi bevæpning kan bli en normaltilstand.

– Det kan hende at lista er satt litt for lavt når det gjelder bruk av pistoler på hofta. Det er viktig at vi får den debatten i et litt større perspektiv, slik at Stortinget får bestemt hvordan politiet skal bevæpnes.

Dette får justisministeren til å reagere.

– Jeg synes det er beklagelig at politikere, særlig på venstresiden i norsk politikk, ikke tar inn over seg det utfordrende trusselbildet vi står i, sier Per-Willy Amundsen til NRK.

– Ikke en utvikling vi ønsker

Eide mener det er feil å si at politiet ikke er bevæpnet per i dag.

– Det er tunge våpen inne i alle politibilene. Her dreier det seg om vi skal flytte pistolene fra bilen og ut på hofta til politimennene. Da vet vi at terskelen blir lavere for bruk av våpen.

– Situasjoner man kanskje ellers ville løst uten våpen vil bli løst med våpen og det er en utvikling vi ikke ønsker, sier Eide.

Politiet i Oslo har også søkt om en midlertidig bevæpning i sentrum og ønsker av den grunn ikke å kommentere denne saken før denne søknaden er ferdig behandlet i departementet.

Oversikt over bevæpning i Oslo april til desember 2017 Dato Dager Arrangement Ordre 7. - 18. 4 11 Tidsbegrenset begrep etter hendelse i Stockholm og Oslo. PST Vurdering fra mulig til sannsynlig. 29.4 1 Sentrumsløpet Politimesterens ordre 1.5 1 1. mai PM ordre 4.5 1 Israels nasjonaldag PM ordre 8.5 1 Frigjøringsdagen PM ordre 9. - 11.5 3 Kongeparet 80 år PM ordre 13.5 1 Holmenkollstafetten PM ordre 17.5 1 17. mai PM ordre 21.5 1 Tour of Norway PM ordre 2.-5.6 4 Pinse og musikkfest i Oslo PM ordre 28.6-2.7 5 Oslo Pride og Pride parade PM ordre 24.6 1 VG-lista PM ordre 29.7-5.8 8 Norway Cup PM ordre 8.-20.8 13 Øya, valgkampåpning, Oslo Jazzfestival, Mela-festivalen, Sommerøya, Findings, div. konserter/arrangement PM ordre 25.8-27.8 3 Sandvika Byfest, Nordisk-baltisk utenriksminister-møte, Hvalstrand-festivalen, Passion for Ocean, Politiets dag, Oslo Kammermusikkfestival, Obos på Operataket, div. kons./arrang. PM ordre 1.-3.9 3 Granittrock, Homeless World Cup, EM-kval., Verdens kuleste dag, Grandfondo Don Pedro, div. kons./arr. PM ordre 9.-11.9 3 Stortingsvalg, Åpning Valle, demotog Karl Johan PM ordre 12.-17.9 6 Øvelse Hovedstad, valgvaker, Oslo Maraton PM ordre 21.-24.9 4 Oktoberfest, Elvelangs, Forskningstoget Karl Johan, Markedsdager, VIF-Brann PM ordre 9.10 1 Stortingets åpning PM ordre 1.-3.12 3 Jul i Vinterland, Cupfinalen, julegateåpninger, diverse markeringer PM ordre 8.-12.12 5 NOBEL 17 PM ordre TOTALT 69