PST: Sannsynlig med terrorangrep i Norge de neste to månedene

17-åringen ble pågrepet etter tips fra publikum. Han var i besittelse av en primitiv sprenganordning med begrenset skadevirkning, opplyser PST.

Han er foreløpig siktet for ulovlig befatning med eksplosivt materiale etter straffelovens paragraf 142, tredje ledd. Dette er en del av terrorlovgivningen.

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier de nå ser det som sannsynlig at Norge kan bli utsatt for et terrorangrep i løpet av de kommende to årene.

Det er en heving av dagens terrornivå. Til i dag har PST sagt at det er mulig at Norge kan bli utsatt for terror, men nå beskrives faren som sannsynlig.

– Det er en rekke faktorer som inngår i den vurderingen vi har gjort.

Uklart motiv

PST opplyser at de har kjennskap til den siktede fra tidligere. De har vært inne med forebyggende tiltak i forkant av gårsdagens hendelse.

– Vi jobber nå med å avklare hva som var intensjonen hans og om flere var involvert, sier Bjørnland.

Hun vil ikke kommentere hvorvidt de nå har avverget en terrorangrep i Norge.

17-åringen var bosatt i Oslo og kom til Norge som asylsøker sammen med familien sin 2010.

PST har gjort beslag og foretatt flere avhør.

VG: Hadde IS-sympatier

PST tok i morges over etterforskningen av saken. Den siktede ble avhørt i arresten på Politihuset i Oslo, bekreftet hans advokat Aase Karine Sigmond overfor NRK tidligere i dag.

Hun ville ikke kommentere hva hennes klient er siktet for eller hva han har forklart i avhør.

VG meldte søndag at mannen er siktet i saken og kjent for PST fra før. Han skal blant annet ha uttrykket sympatier mot terrororganisasjonen IS, ifølge avisa.

Høyt smell

Det var ved 22.30-tiden lørdag kveld at politiet sperret av et større område på Grønland i Oslo. Politiet hadde stanset den aktuelle mannen som bar den mistenkelige gjenstanden.

To timer senere kunne man høre et høyt smell innenfor sperringene da politiets bombegruppe uskadeliggjorde gjenstanden.

Gjenstanden var om lag 30 x 30 centimeter, og ble av politiet i går kveld vurdert til å ha et lite skadepotensial.