POD går for ubevæpnet politi: – Vi er blant de tyngst bevæpnede i verden

Debatten om politiet i Norge skal gå rundt med våpen på hofta har blussett opp i vinter. Bakgrunnen er at Bevæpningsutvalget i mars foreslo at dagens ordning, med lagring av våpen i bil, skal videreføres.

I dag redegjorde politidirektør Odd Reidar Humlegård for sitt høringssvar til Justis – og beredskapsdepartementet. Han støtter hovedtrekkene i utvalgets forslag.

– Vi mener det ikke er behov for at alt personell skal være bevæpnet til enhver tid, men vi mener det er behov for å styrke grunnberedskapen ved enkelte situasjoner, sier Humlegård.

Nationaltheathret og Oslo S

Politidirektør Odd Reidar Humlegård på dagens pressekonferanse. Foto: Peder Bergholt / NRK

Humlegård hevder samtidig at Politidirektoratet har lyttet til politimesterne i de største byene i Norge, som ønsker seg permanent bevæpning.

Politidirektøren mener en løsning på dette kan være å senke terskelen for at patruljerer kan bevæpne seg når de er i det han beskriver som «utsatte områder».

Humlegård nevner blant annet Oslo sentralstasjon som et eksempel på et slikt område.

– Oslo politidistrikt har noen sentrumsnære områder som er mer utsatt. Her foreslår vi en ordning hvor politidistriktet selv utarbeider en sikkerhets – og sårbarhetsanalyse. På bakgrunn av denne skal patruljene som er i dette området ha lettere tilgang til ladd våpen.

– Dette gjelder blant annet området ved Oslo S, der det er store avstander. Det samme gjelder om man er på Nationaltheateret stasjon og må ned på stasjonen for å løse et problem, sier Humlegård.

Oslo lufthavn

I tillegg mener politidirektøren at terskelen for at politiet kan bevæpne seg i forkant av oppdrag som anses for å være særlig risikofylte, må senkes.

Politimesteren i Øst politidistrikt, som har ansvaret for Oslo lufthavn, har tatt til orde for at politiet ved landets hovedflyplass bør bevæpnes. Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har svart med å innføre midlertidig bevæpning på flyplassen på Gardermoen.

Humlegård trekker også frem Oslo lufthavn Gardermoen som et område der det er naturlig at politipatruljer bærer våpen.

– Hvordan en modell for områdebevæpning skal innrettes må utredes nærmere, sier Humlegård.

Humlegård mener det er naturlig at politiet som patruljerer ved Oslo S er bevæpnet. Her har politiet rykket ut til en knivstikking. Foto: Victoria Wilden / NRK

Dette mener politidistriktene om bevæpning: Ekspandér faktaboks Disse politidistriktene mener politiet bør være generelt ubevæpnet: Troms

Nordland

Møre og Romsdal

Sør-Vest

Øst

Innlandet

Utrykningspolitiet Politiet bør bære uladd våpen: Finnmark

Agder

Sør-Øst Politiet bør være generelt bevæpnet: Trøndelag

Oslo

Vest

Politiets utlendingsenhet Kilde: Politidirektoratet

Stor uenighet

Politidirektoratet har ansvaret for den faglige ledelsen og ressursfordelingen i norsk politi, og deres innspill vil veie tungt i departementets videre prosess. Humlegård la torsdag vekt på at spørsmålet om bevæpning er vanskelig

– Også de som ønsker videreføring av dagens modell ser behovet for å åpne opp for situasjoner som krever det. Det er heller ikke ting som alle er enige om i distriktene, verken i ledergruppa eller blant tjenestemenn. Det er store diskusjoner om dette, og det heller ikke enighet internt i politidistriktene.

I en ny undersøkelse Politihøgskolen har gjort blant Politiets fellesforbunds medlemmer, svarer 80 prosent av politifolkene at de ønsker å bære våpen.

– Blant de tyngst bevæpnede i verden

Humlegård sier det har skjedd store endringer på kort tid når det gjelder bevæpning, og viser til at ordningen med at politiet skal ha våpen lagret i bil ble innført i 2013.

– Det er ikke lenge siden politiet måtte inn på stasjonen for å hente våpen. Fremskutt lagring var en stor endring når det gjelder bevæpning. Politiet har nå MP5 (maskinpistol, journ.anm.) og pistol tilgjengelig i bilen.

– Det betyr at norsk politi er blant de tyngst bevæpnede i verden, av politi jeg kjenner til, sier Humlegård.

I 2016 ble også fullmakten til å kunne bordre bevæpning flyttet fra politimesteren til operasjonsleder i en del tilfeller.

Justisminister Per-Willy Amundsen (t.v.) representerer et parti som er for generell bevæpning av politiet. Her er han på beredskapsøvelse med Humlegård (t.h.) tidligere i vinter. Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Opphetet diskusjon

I sine høringssvar til Bevæpningsutvalget skriver også politimesterne med ansvar for de tre største byene i Norge at de ønsker seg bevæpnet politi i sine distrikt. Samtidig sier et flertall av norske politimestre at de ikke trenger våpen på hofta.

Tonen i debatten ble skrudd opp noen hakk da PST-sjef Benedicte Bjørnland sa at Bevæpningsutvalget har misforstått PSTs vurdering av trusselsituasjonen i Norge. Visepolitimester Arne Jørgen Olafsen i Øst politidistrikt, som satt i utvalget, svarte med å si at Bjørnland forsøkte å latterliggjøre utvalgets arbeid.

Humlegård sier på sin side at han mener usikkerheten knyttet til trusselnivået i Norge er større enn det Bevæpningsutvalget har lagt til grunn.

– Vi har sett på kriminalitetsbildet, trusselvurderingen fra PST og etterretningsanalyser. Vi mener trusselnivået ligger høyere enn det utvalget har lagt til grunn, men dette vil variere landet rundt, også i Oslo politidistrikt.

I forrige uke senket imidlertid PST trusselnivået. Terror mot Norge anses nå som «mulig», i stedet for «sannsynlig».

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har på sin side sagt at han tror norsk politi vil være bevæpnet «i løpet av noen år». Dette til tross for at per i dag trolig ikke er politisk flertall for dette.