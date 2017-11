Hvor går grensen for hva kollegaen kan gjøre?

For når går oppmerksomhet over fra å være hyggelig til uanstendig? Den siste tida har den mye omtalte #metoo-kampanjen ført til en strøm av påstander om seksuell trakassering - verden over, også i Norge - i bransje etter bransje. Den har også fått mange til å tenke over hva de synes er greit og hva som ikke er greit at en kollega kan si eller gjøre.

Lørdagsrevyen har vært ute og testa folks grenser.

Etter alle #metoo-historiene bør bedrifter minne de ansatte om hva som ikke er grei oppførsel når kollegaer møtes til fest, mat og drikke, mener NHO.

– Ja, hvorfor ikke et type allmøte hvor man samles og informerer om at nå skal vi ha en hyggelig fest for alle, alle skal føle seg trygge og synes dette er greit, sier regiondirektør for NHO Buskerud, Grete Karin Berg til NRK denne uken.

– Tror du denne #metoo-kampanjen har skremt folk fra å ta en fest?

– Nei, det tror jeg ikke. Har man lyst til å ta seg en god fest så gjør man det, men det er viktig å tenke at det skal være en god fest for alle.

– Men er det ingen som tør å prøve seg lenger nå da?

– Det er i hvert fall kanskje litt lettere å si ifra nå.