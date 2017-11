Aftenposten: Flere hundre skuespillere skriver under opprop mot trakassering og overgrep

Aftenposten har i dag publisert et opprop fra 487 norske, kvinnelige skuespillere.

De nevner 40 historier om trakassering og seksuelle overgrep i bransjen. Både de som er utsatt og de som står bak hendelsene er anonymisert.

Blant skuespillerne som står bak oppropet finner man Janne Formoe, Mari Maurstad, Pia Tjelta, Henriette Steenstrup, Nasrin Khusrawi, Ane Dahl Torp, og Jenny Skavlan.

– Har ulmet lenge

Nestleder Anne E. Kokkinn i Norsk Skuespillerforbund er også en av dem som har skrevet under.

– Dette har ligget og ulmet lenge. Nå er rommet for å si fra åpnet. Forhåpentligvis fører det til at man kan føle seg trygg både på arbeidsplassen og i sin rolle som skuespiller, sier Kokkinn til Aftenposten.

Videre sier hun til avisen at hun håper produsenter, teatersjefer og andre i maktposisjoner tar tak i dette «i stedet for å skyve det under teppet».

– Oppropet er et ønske om å si fra uten at det blir en heksejakt på enkeltpersoner, sier hun.

Saken kommer i sammenheng med den store #metoo-kampanjen som personer over hele verden har deltatt i for å stå opp mot trakassering og overgrep.

«Føltes ut som om jeg ble voldtatt»

Historiene som deles forteller både om fysiske overgrep og verbal trakassering.

En historie fortelles av en skuespiller som spilte hovedrollen i en musikal på hovedscenen på et stort teater da hun var 22.

«Min mannlige motspiller er den store musikalstjernen på den tiden og rundt 15 år eldre enn meg. I stykkets elskovsscene får han ereksjon. Kveld etter kveld trykker han det harde kjønnet sitt mellom beina mine. Jo større avsky vi føler for hverandre, jo sterkere blir ereksjonen hans og han blir voldsommere i elskovsscenen. Jeg husker at jeg sa til de kvinnelige kollegene mine at det føltes som om jeg ble voldtatt kveld etter kveld.»

– Forkastelig

NRK har kontaktet mannlige skuespillere for kommentarer til saken.

Skuespiller Jon Øigarden sier til NRK at han håper oppropet kan føre til endringer.

Øigarden mener det er forkastelig og alvorlig om så mange skuespillere opplever trakassering på jobb. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

– Det er viktig og riktig at dette kommer frem. Hvis det er så mange som har opplevd trakassering så er det alvorlig og forkastelig. Forhåpentligvis kan dette være med på å endre det, sier han.

Færre jobbmuligheter og svekket autoritet

I oppropet skriver skuespillerne hvorfor det har vært stille rundt dette problemet så lenge.

«De aller fleste skuespillere i Norge er frilansere på kortere kontrakter, noe som gjør det å anmelde trakassering eller overgrep til en risikosport – vi risikerer å bli sett på som vanskelige og dermed kanskje ikke få flere jobber.»

En annen grunn er færre arbeidsmuligheter som kvinnelig skuespiller, skriver de.

«Det er færre roller og det er enda flere om beinet enn hva som er tilfellet for våre mannlige kolleger. Dette gjør oss enda mer utsatte.»

Også rollene de spiller bidrar til å forme rollene de blir satt i på jobb, skriver de.

«De fleste manus det jobbes med har menn i de bærende rollene, og altfor mange kvinneroller er funksjonsroller som «kjæreste», «elskerinne» eller «kone», noe som svekker vår autoritet i prøverommet og på arbeidsplassen.»