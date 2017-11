Elden krever forklaring fra Aftenposten i overgrepssak

ANMELDER: Tidligere Aftenposten-journalist Ragnhild Ås Harbo har anmeldt en kollega for et overgrepsforsøk i forbindelse med en reportasjereise i 2013. Harbo har senere også jobbet for NRK Nyheter og NRK P3. Foto: Emrah Senel / NRK

I oktober sto tidligere Aftenposten-journalist Ragnhild Ås Harbo frem og fortalte at hun som 22-åring opplevde at hun ble utsatt for et overgrepsforsøk av en eldre kollega fra en annen avis under en reportasjereise.

Fredag gikk Harbo til politianmeldelse av kollegaen, til tross for at hendelsen, som fant sted i 2013, er strafferettslig foreldet.

Kritisk til håndteringen

Nå har advokat John Christian Elden, som bistår Harbo i saken, sendt et brev til Aftenpostens eier Schibsted.

I brevet ber han Aftenposten redegjøre for hvordan de håndterte saken da Harbo først fortalte om hva hun hadde opplevd.

– Jeg er kritisk til måten dette ble håndtert på av arbeidsgiveren på det tidspunktet, da hun fikk beskjed om at «du er så liten og ung, at dette tåler du ikke». Det har jo vært et problem i årene etterpå, når hun fortsatt tenker på det, sier Elden til NRK.

Etter at Harbo fortalte arbeidsgiveren om hendelsen, innkalte Aftenposten mannen til et møte. Tilstede på møtet var Harbo selv, den anklagde kollegaen og en advokat fra Schibsted.

Harbo har fortalt at hun opplevde å bli støttet og trodd av arbeidsgiveren, men at Aftenposten manglet klare rutiner for hvordan de skulle håndtere slike saker.

– Aftenposten sa at de skulle støtte meg dersom jeg valgte å anmelde, men de fortalte meg samtidig at saken trolig ville bli henlagt av politiet, og at det ville bli tungt for meg. Derfor valgte vi ikke å anmelde, sa Harbo til NRK fredag.

Aftenposten-redaktør: Innstilt på å støtte Harbo

Elden mener Aftenposten burde ha gjort mer da de fikk vite om hendelsen.

– De burde ihvertfall ikke ha frarådet henne å anmelde det. De burde latt henne stå frem med forklaringen sin allerede da, og latt henne ta den videre hvis hun hadde ønsket det.

Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen skriver i en e-post at Schibsteds konsernadvokat gjennom flere møter gikk gjennom hvordan de kunne ta saken videre.

HAR LÆRT: Aftenposten Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi var, og er, innstilt på å støtte Harbo i en slik politianmeldelse og rettssak, skriver Hansen.

Ifølge Hansen var juristens vurdering at det var en reell risiko for at saken ble henlagt eller at mannen ble frikjent.

– Vi var opptatt av at Harbo skulle ha et realistisk bilde av hva som kunne møte henne i en etterforskning og eventuell rettssak. Vi vet fra andre saker at noen opplever henleggelse eller frikjennelse som et ytterligere overgrep.

Hansen sier Harbo hele tiden har vært tydelig på hvordan saken kunne vært håndtert bedre, og at han og Aftenposten har tatt lærdom av det.

– I dag har vi retningslinjer og et større fokus i hele bedriften på hvordan vi skal håndtere denne typen saker.

Ragnhild Ås Harbo var inntil nylig ansatt som journalistvikar i NRKs nyhetsavdeling og som reporter i P3.