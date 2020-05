Ber om 21 års forvaring for Manshaus

* Rettssaken mot terror- og drapstiltalte Philip Manshaus (22) starter i Asker og Bærum tingrett torsdag 7. mai. Det er satt av 12 rettsdager.

* NRK følger hele rettssaken i vårt direktesenter. Det blir ikke gjengitt ord-for-ord, men et utvalg av forhandlingene.

* Manshaus forklarte seg torsdag og fredag forrige uke. Han sa blant annet at han angrer på at han ikke planla angrepet bedre, slik at han kunne ta livet av flere i moskeen.

* Etter Manshaus fortalte Muhammad Rafiq om hvordan han overmannet Manshaus, og deretter slåss med ham på gulvet i over 20 minutter. Rafiq sier han fryktet for sitt liv om Manshaus skulle klare å komme seg løs.

* Mandag vitnet de to andre som var i moskeen da Manshaus angrep. Mohammad Iqbal (77) fortalte at han sliter både fysisk og psykisk etter angrepet. Den tredje personen som var i moskeen, sier han var sikker på at han skulle dø.

* Styremedlem i Al-Noor-moskeen, Irfan Mushtaq, som kom til moskeen etter angrepet, vitnet også mandag. Mushtaq sier de økonomiske konsekvensene for moskeen etter angrepet har vært store, og at mange muslimer frykter et nytt angrep.

Tirsdag forklarte politiet seg om etterforskningen og pågripelsen av Manshaus. Den første politibetjenten på stedet sa Manshaus kalte ham for «bror», fordi han var hvit.

* Onsdag forklarte Manshaus' stemor seg. Hun fortalte at Philip Manshaus endret oppførsel fra påsken 2019, og ble mer sint. Uken før angrepet reagerte hun også på at stesønnen hadde utklipp av artikler om New Zealand-terroren på veggen, og at stesønnen bestilte en skuddsikker vest på nettet. 10. august, samme dag som angrepet skjedde, diskuterte stemoren med venninner om hun skulle varsle politiet.

* Etter stemoren var det Manshaus far som forklarte seg. Faren forteller at han først og fremst oppfattet det som at sønnen ble mer opptatt av politikk, og at han ble fast i det han mente. Faren oppfattet imidlertid ikke sønnens holdningsendring som farlig eller drastisk.

* Torsdag forklarte en avdelingsleder fra Ila fengsel seg. Avdelingslederen sier Manshaus virker lite preget av tiden i isolasjon. En PST-seniorrådgiver forklarte at Manshaus' notater ble tydelig mer militante i tiden etter at han hadde lest manifestet til New Zealand-terroristen Brenton Tarrant.

* Fredag vitnet blant annet et tidligere medlem av nynazist-gruppa Den nordiske motstandsbevegelse (DNM). Manshaus ba om å bli medlem i gruppa kort tid før terrorangrepet. DNM-medlemmet sa Manshaus virket lite opplest på gruppas aksjoner, og at han hadde lite å tilføre da de diskuterte politikk.

* Tirsdag var siste dag med bevisførsel i saken. De sakkyndige mener Manshaus er strafferettslig tilregnelig. De mener han er i en gruppe med høy risiko for nye voldshandlinger, dersom han ikke avradikaliseres.

* Onsdag er siste rettsdag. Aktor Johan Øverberg har tatt forbehold om at det legges ned påstand om forvaring.

* Tiltalen: Manshaus skjøt og drepte sin stesøster Johanne Ihle-Hansen i familiens hjem på Eiksmarka i Bærum 10. august i fjor. Politiet mener Manshaus drepte stesøsteren fordi hun ikke var etnisk norsk.

Deretter dro han til Al-Noor-moskeen med et haglgevær og en jaktrifle og løsnet flere skudd. I tiltalen mot Manshaus heter det at «formålet var å drepe så mange muslimer som mulig».

* Manshaus har erkjent de faktiske forhold. Han nekter straffskyld, fordi han påberoper seg nødrett.

Kilder: Oslo statsadvokatembeter, NTB, NRK