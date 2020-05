Moren til Johanne Zhangjia Ihle-Hansen: – Hun hadde mange fremtidsplaner

Lørdag 10. august i fjor drepte Philip Manshaus stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen i familiens hjem på Eiksmarka i Bærum. Deretter angrep han Al-Noor-moskeen.

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble adoptert fra Kina da hun var to år gammel. Onsdag vitnet moren til Johanne, stemoren til Philip Manshaus, i rettssaken.

Hun fortalte blant annet at hun dro fra familiens hjem på ettermiddagen 10. august, etter at faren til Philip Manshaus hadde dratt til Sandefjord samme morgen.

Philip Manshaus har tidligere forklart at han ventet om lag 20 minutter, før han skjøt stesøsteren inne på rommet hennes.

I retten onsdag fortalte Johannes mor at hun fikk vite om terrorangrepet i Al-Noor-moskeen, og at stesønnen var involvert, mens hun var på restaurant. Moren til Johanne hadde glemt mobilen hjemme, men fikk vite om angrepet av en venninne.

– Det var helt uvirkelig. Jeg hadde en skikkelig guffen følelse, jeg var skikkelig redd inni meg, sier hun.

– Min verden datt sammen

Hun dro deretter rett hjem til familiens hjem, der det allerede var politi på plass. Først fikk hun ikke gå inn i huset, fordi politiet undersøkte huset.

I stedet ble hun sittende og vente i en bil utenfor i om lag to timer. I dag er hun glad for at hun ikke fikk gå inn og se Johanne ligge i sengen på rommet.

Først da det kom en ambulanse til stedet, forstod hun hva som hadde skjedd.

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble drept av stebroren Philip Manshaus 10. august i fjor. Foto: Privat

– Da datt min verden sammen. Da skjønte jeg hva som hadde skjedd. Jeg skrek og skrek og ropte på Johanne, sier hun.

Johannes mor beskriver datteren som en beskjeden og sjenert jente, som hadde mye empati, var kreativ og veldig glad i familien sin.

Hun likte å skrive historier, drev med kampsport, spilte fiolin og dataspill.

– Hun hadde mange fremtidsplaner. Hun hadde ambisjoner på skolen, mange retninger hun kunne interessere seg for. Hun sa flere ganger at hun likte å gjøre ting hjemme, og høre familien i huset, sier moren.

– Viktig å se ham

Stemoren til Philip Manshaus har fulgt forhandlingene fra en annen sal, på grunn av smitteverntiltak. Onsdag vitnet både hun og faren til Philip Manshaus i samme rom som terroristen.

– Hun har ønsket dette hele veien. Det var viktig for henne å være i salen, og at han skulle se henne, mens hun avga forklaring. Det var vært kjempetungt, det har det vært, sier bistandsadvokat Elisabeth Hagen.

Da stemoren til Philip Manshaus inntok vitneboksen, fortalte hun først om et godt familieforhold og at hun ble tatt godt imot av familien og Philip, den yngste av flere søsken.

Hun sier Philip Manshaus var en sjenert, forsiktig og sjarmerende gutt som liten. Både hun og faren til Philip Manshaus har beskrevet forholdet mellom Johanne og stebroren som godt gjennom oppveksten.

De to søsknene, som var de yngste i familien, delte blant annet rom sammen på et tidspunkt.

– Han passet på og hadde omsorg som en storebror. Johanne var stolt av ham, sier hun.

I sin forklaring kom hun inn på at Philip Manshaus etter hvert endret oppførsel, særlig etter påsken 2019. Det hele toppet seg i tiden før terrorangrepet og drapet, da stemoren ble gjort oppmerksom på at Manshaus hadde utklipp om terrorangrepet i New Zealand og et norsk flagg hengende på rommet.

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble funnet av politiet i familiens hjem på Eiksmarka i Bærum på kvelden 10. august i fjor. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Endret oppførsel

Manshaus' stemor fortalte også at det var hun og Johanne som tok imot en pakke med en skuddsikker vest, som Philip Manshaus hadde bestilt på nettet. Dette var bare fem dager før angrepet og drapet på Johanne.

Stemoren til Manshaus forteller at hun diskuterte saken med faren til Manshaus, og at hun var så bekymret at hun vurderte å ringe til politiet.

Faren til Manshaus vitnet også onsdag. Han forklarte at han tok opp utklippene og den skuddsikre vesten med sønnen, noe som skal ha ført til at han endret oppførsel i tiden før angrepet.

– Etter dette var Philip veldig blid, det var påfallende. Jeg opplevde det som foruroligende og rart, sa Manshaus' stemor i retten.

– Har mistet to barn

Stemoren fortalte også om morgenen 10. august. Hun fortalte at Manshaus da var i godt humør. Han lånte stemorens bil, og spurte flere ganger om hun skulle ut av huset. Johanne lå og sov da stemoren dro.

Stemoren har fulgt rettssaken på videooverføring fra en annen rettssal, og sier det har vært tøft.

– Jeg har tenkt mye på Philip. Det er veldig blandede følelser. Det går fra sinne til omsorg og sorg også for ham, og det livet han også har tapt. Både han og Johanne hadde alle forutsetninger for å få et bra liv. Det er forferdelig, vi har mistet to unger, sier hun.

Stemoren er fortsatt sykmeldt, og sier hun ikke klarer å bo i familiens hus lenger. Hun er fortsatt bekymret for stesønnen.

– Han er en sart sjel, jeg kan ikke skjønne hvordan han skal greie å leve med det han har gjort. Det er jeg veldig bekymret for, sier hun.

Philip Manshaus (t.h.) med sine forsvarere Unni Fries og Audun Beckstrøm. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ignorerte stesøsteren

Manshaus har forklart at han drepte Johanne Zhangjia Ihle-Hansen fordi hun hadde en annen etnisk bakgrunn og «representerte en gruppe som utgjorde en trussel». Han har samtidig vært tilbakeholden med å fortelle noe mer om forholdet til stesøsteren.

Philip Manshaus endret oppførsel overfor søsteren rundt påsken 2019, ifølge foreldrene. Da begynte han delvis å ignorere stesøsteren, og delvis å komme med rasistiske uttalelser, ifølge stemoren.

I sin forklaring fikk Manshaus flere spørsmål om hvordan han trodde foreldrene ville reagere på drapet på stesøsteren.

– Med avsky, svarte Manshaus, som har varslet at han ikke vil kommentere forholdet til stesøsteren inngående.

Manshaus sa også i forklaringen at han mente foreldrenes liv ville vært bedre uten stesøsteren, fordi hun ikke var etnisk norsk. Terroristen har også uttalt at drapet delvis var et ledd i å beskytte foreldrene om det brøt ut en rasekrig i Norge.

– Hvilken virkelighet er det han lever i?

Under Manshaus' forklaring forrige uke spurte stemorens bistandsadvokat Elisabeth Hagen hva Johanne hadde gjort mot Manshaus, og om han hadde reflektert over at Johanne ikke hadde valgt å komme til Norge.

Manshaus ble da sint, svarte at han satte «sitt folk» over andre, og slo i bordet foran seg.

Stemoren sier hun fortsatt ikke klarer å forstå handlingene til stesønnen, og viser blant annet til at Philip Manshaus på angrepsdagen kjøpte tørrvarer som foreldrene skulle bruke om det brøt ut «rasekrig».

– Jeg tenker to tanker: Det ene er; hvilken virkelighet er det han lever i? At han virkelig tror det skal være nødvendig, at det kommer en rasekrig? Den andre er om det er manipulering, at det er planlagt. Det er en virkelighet vi andre ikke deler. Det er helt uforståelig, sier hun.