Manshaus handlet utstyr fem dager før angrepet: Hadde ikke brukt våpnene før

10. august i fjor skjøt og drepte Philip Manshaus (22) sin 17 år gamle stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen i familiens hjem på Eiksmarka i Bærum, før han angrep Al-Noor-moskeen på Skui.

I sin forklaring sa Manshaus at han bestemte seg for å aksjonere etter å ha lest terroristen til New Zealand-terroristen Brenton Tarrant, bare åtte dager før angrepet.

Se politiets bilder av hva Manshaus hadde på seg under angrepet:

Manshaus hadde egentlig tenkt til å angripe søndag 11. august, som var første dag av Eid-feiringen. Ifølge Al-Noor-styremedlen Irfan Mushtaq kunne det da ha vært 500-600 personer til stede i moskeen.

– Jeg hadde planlagt å angripe ved en slik anledning, men jeg anså risikoen som for høy når en av foreldrene mine var i huset, sa terroristen i sin forklaring.

I stedet for å angripe på søndagen, framskyndet Manshaus angrepet til lørdagen, etter at stemoren forlot familiens hjem ved 14-tiden denne dagen.

– Det åpnet seg en mulighet, sa Manshaus i sin forklaring.

Politiets egne bilder viser blod på teppet i bønnerommet. Blodet stammer fra Manshaus. Til venstre i bildet terroristens kevlarvest. Pila peker på et belte med haglepatroner. Foto: Politiet / Politiet

Hadde ikke testet kameraet

I retten tirsdag ble det også dokumentert at Manshaus hadde kontakt med nasjonalistorganisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen kort tid før angrepet. I en post skrev Manshaus at han ønsket å komme i kontakt med «jevnaldrende nasjonalister».

På spørsmål om hvorfor det hastet sånn med å gjennomføre angrepet etter å ha lest Tarrants manifest, har Manshaus forklart at han ville bli «uvel» dersom han ikke handlet i tråd med sin høyreekstreme ideologi.

Hovedetterforsker Cecilie Karlsen Solli la tirsdag frem elektoniske bevis fra etterforskningen av terrorangrepet.

Gjennomgangen viser at Manshaus så sent som 4. august – seks dager før angrepet, kjøpte en skuddsikker kevlarvest på nettet for 2800 kroner. Vesten ble levert på døra dagen etter.

Filter Nyheter-redaktør Harald Klungtveit. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Samme dag, 5. august, kjøpte Manshaus et GoPro-kamera på nettet for 2800 kroner.

Dette ble levert dagen før angrepet. Manhsaus hadde planer om å streame aksjonen dagen etter, slik Tarrant hadde gjort, men mislyktes fordi han aldri hadde testet kameraets streamingfunksjon.

– Dette understreker at han ikke har kontroll på noen detaljer før de aller siste dagene, sier Filter Nyheter Redaktør Harald Klungtveit, som har fulgt rettssaken.

Før rettssaken sa Klungtveit til NRK at Manshaus' mislykkede terrorangrep gjør at han har lav status blant høyreekstreme meningsfeller.

Irfan Mushtaq, styremedlem i Al-Noor-moskeen, har imidlertid uttalt at han frykter at andre høyreekstreme skal forsøke å angripe moskeen på nytt, nettopp fordi Manshaus terrorangrep var mislykket.

Manshaus tok seg inn denne glassdøra, etter å skutt fire ganger. Det ble funnet blod fra Manshaus på glasset. Manshaus skal ikke ha sjekket om døra var åpen. Foto: Politiet / Politiet

Hadde ikke brukt våpnene før

I sin forklaring forrige uke forklarte Manshaus at han hadde hentet de tre våpnene han brukte angrepsdagen i en safe i familiens hus:

En jaktrifle av typen Carl Gustav (brukt i moskeen)

Et haglegevær med en patrontype beregnet på rypejakt (brukt i moskeen)

En Remington-rifle med 15 skudd (brukt i familiens hus)

Manshaus har forklart i retten at han ikke hadde brukt våpnene før angrepet, men at han hadde «pusset dem en gang, for flere år siden». I retten kom det frem at Manshaus meldte seg inn i en pistolklubb i april 2019. Ifølge ham selv foregikk skytingen der med en leid pistol.

Manshaus hockey-leggbeskyttere og støvler i gangen til moskeen. Øverst skimtes patronbeltet med 22 haglepatroner. Foto: Politiet / Politiet

– Nølende ladegrep

I retten tirsdag kom det frem at politiet mener Manshaus drepte stesøsteren mellom 14.35 og 14.57. Manshaus har tidligere forklart at han drepte stesøsteren, som ble adoptert til Norge da hun var to år gammel, fordi hun «ikke var etnisk europeer».

Manshaus kjørte deretter fra familiens hjem på Eiksmarka til en parkeringsplass Al-Noor-moskeen med familiens Nissan Leaf-elbil.

Philip Manshaus har forklart at han drepte stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) fordi hun ikke var etnisk norsk. Stesøsteren ble adoptert fra Kina da hun var to år gammel. Foto: Privat / NTB scanpix

Videoen fra Manshaus hjelmkamera viser at han er tydelig skuffet når han ser at det er få biler på parkeringsplassen når passerer før moskeen.

Klokken 15.56 legger Manshaus ut et innlegg på netforumet EndChan. I innlegget skriver Manshaus at han er utvalgt av Brenton Tarrant, at «Valhall venter» og at han ikke får til å streame angrepet. Terroristen lenker også til en pressepakke med over 40 bilder av seg selv.

Terroristen lot Remington-riflen ligge igjen i bilen da han angrep moskeen. Da rifla ble funnet av politiet hadde en patron kilt seg fast i utkasteråpningen.

– Det kan ha oppstått en feil ved våpenet i forbindelse med omladning. Det kan fort skje på denne typen våpen dersom ladegrep foretas nølende, sa Morten Støen, politioverbetjent i Kripos tirsdag.

Støen påpekte at han var usikker på om et slikt ladegrep var tatt av Manshaus, eller av politiet etter at den ble funnet.

Denne hagla hadde Manshaus med seg inn i bønnerommet, trolig hengende over skulderen. Foto: Politiet / Politiet

Overmannet på få sekunder

Under moskéangrepet hadde Manshaus Carl Gustav-riflen i hendene. Rifla har plass til fem patroner, fire av dem brukte Manshaus på å komme seg gjennom glassdøra.

Ved moskeens glassdør avfyrer Manshaus fire av de fem skuddene i Carl Gustav-fiflen, noe som gir de tre på innsiden tid til å forberede seg.

Manshaus ladet heller ikke om rifla etter det siste skuddet mot glassdøra. I det han går inn i bønnerommet, har han ikke noe skudd klart i magasinet. Vidoen fra Manshaus eget kamera, viser at 22-åringen ble overmannet av Mohammad Rafiq (66) i løpet av få sekunder.

På spørsmål fra aktor Johan Øverberg har Manshaus erkjent at riflen er «lite egnet» for innendørs bruk.

Manshaus' forsvarer Unni Fries har flere ganger spurt sin klient Philip Manhsaus om hvorfor det hastet med gjennomføre angrepet. Manshaus har forklart at han angret på at han ikke planla angrepet bedre. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Militærhjelm, susp og leggbeskytter

Under angrepet var Manshaus iført en eldre militærhjelm, som ifølge sin egen forklaring også var hentet i et rom i familiens hus.

I retten tirsdag ble det lagt frem nye bilder av utstyret Manshaus hadde angrepsdagen.

En skuddsikker vest av kevlar (bestilt på nettet)

En gammel, grønn militærhjelm med et påmontert GoPro-kamera (bestilt på nettet)

Mørkeblå natogenser og grønn bukse

Et patronbelte med plass til 25 haglpatroner (samt store mengder rifleammunisjon i bilen

Ørepropper, albuebeskyttere, ishockey-leggbeskyttere og hvit kamsport-susp

En svart lue, svarte treningshansker med avklippede fingre, brunt belte og brune militærstøvler

Retten fikk også se bilder og en detaljert gjennomgang av hvor våpnene ble avfyrt og hvor prosjektilene havnet, inne i moskeen. Åstedsbildene viser blodflekker på teppet i moskeen, utstyret til Manshaus og kjortelen til Iqbal.

Prøver viser at alt blodet tilhørte Manshaus.

Statsadvokat Johan Øverberg. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I retten tirsdag ble det også klart at Manshaus kuttet seg da han skulle ta seg inn den knuste glassdøren til moskeen.

– Hvorfor så mye beskyttelsesutstyr? spurte aktor Johan Øveberg under Manshaus' forklaring.

– For å minimere skade. Jeg ville beskytte meg selv.

– Hva hadde skjedd om du hadde lyktes? Du skulle forlate åstedet i etterkant?

– Det viser bare hvor dårlig jeg planla. Jeg regnet med å gi meg selv inn til politiet, på et tidspunkt, svarte Manshaus.

Utgangen til den ene runder med haglpatroner Manshaus avfyrte fra moskeens bønnerom. Skuddet gikk gjennom veggen, uten at noen ble truffet. Foto: Politiet / Politiet

Slo Manshaus i hodet med rifle

I basketaket i bønnerommet ble det avfyrt to skudd med haglen Manshaus også hadde med seg, uten at noen ble truffet. Manshaus mistet Garl Gustav-riflen, som ble plukket opp at Muhammad Iqbal.

I retten mandag forklarte Iqbal (77) at han ga Manshaus to slag i hodet med riflen, før han forlot stedet for å hente hjelp. Etter hvert kom Al-Noor-forstander Irfan Mushtaq til, som sammen med Rafiq bandt fast Manshaus med et sjal som tilhører imanen i moskeen.

Først 27 minutter etter at Manshaus løsnet sitt første skudd, kom politiet til stedet og pågrep Manshaus. I retten tirsdag kom det fram at språkproblemer innledningsvis er noe av forklaringen på den lange responstiden.

Mandag fortalte en av de første politibetjentene på stedet at Manshaus var lite samarbeidsvillig og ikke ville si hva han het. Han skal også ha nektet å bli tatt på av politibetjentens mørkhudede kollega, men kalt den mannlige politibetjenten brødre, fordi begge var hvite.

Manshaus har erkjent de faktiske forhold. Han nekter straffskyld, fordi han påberoper seg nødrett. Strafferammen er fengsel i 21 år. Aktor Johan Øverberg har tatt forbehold om at det legges ned påstand om forvaring.