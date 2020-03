277 personer koronasmittet i Norge: – Har fått smittetilfeller som ikke kan spores

FHI opplyser at 277 personer har testet positivt for koronasmitte i Norge. Det er registrert 85 nye tilfeller av koronasmitte det siste døgnet.

Norske helsemyndigheter anbefaler nå at alle arrangementer med over 500 deltagere avlyses.

I tillegg bes nordmenn om å være ekstra renslige ved bruk av kollektivtrafikk, samtidig som arbeidsgivere oppfordres til å vurdere økt bruk av hjemmekontor.

Helseminister Bent Høie, som for første gang deltar på den daglige pressekonferansen i regi av Folkehelseinstituttet, sier Norge nå har kommet inn i en ny fase.

Høie sier det er flere som har etterspurt kraftige tiltak, tidligere. Nå har tiden for dette kommet, mener helseministeren.

– Denne typen tiltak må baseres på gode, faglige vurderinger, og innføres når det er riktig. Det kan komme med mer inngripende tiltak, som vil virke tydeligere for dem som er berørt, sier Høie.

– Inne i en ny fase

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier kommunene og sykehusene de siste ukene i samarbeid med FHI har lagt ned en stor innsats for å spore opp alle som er smittet og deres nærkontakter.

– Nå er vi over i en ny fase. Vi har det siste døgnet fått de første tilfellene av smitte som ikke kan spores, sier Guldvog.

Norske helsemyndigheter deler spredningen av epidemier i fire ulike faser. Spredningen av koronaviruset er nå over i fase to, som innebærer flere klynger med minst tre ledd av innenlands smitte.

Totalt er 81 av de 277 koronasmittede smittet i Norge, opplyser FHI.

OPPTAK: Se hele tirsdagens pressekonferansen om koronasituasjonen i Norge.

Anbefaler å avlyse store arrangementer

Om lag to uker etter at det første bekreftede tilfellet av koronasmitte ble påvist i Norge, har covid-19 for alvor begynt å sette sitt preg på norsk samfunnsliv.

Folkehelseinstituttet kom i dag med nye råd knyttet til arrangementer og samlinger med mange mennesker. FHI skriver at slike arrangementer kan gi grunnlag for stor smittespredning.

– Arrangementer som samler mange mennesker, kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, understreker FHI.

Rådene omfatter blant annet arrangementer som er innendørs, pluss utendørsarrangementer med seteplassering. Dermed rammes blant annet konserter, teater- og operaforestillinger og idrettsarrangementer.

Anbefalingen gjelder også kantiner, eller forsamlingslokaler som tar flere enn 500 personer på skoler, universiteter og på arbeidsplasser.

FHI anbefaler også at den viktige landskampen mellom Norge og Serbia på Ullevål 26. mars, spilles uten publikum.

Etterlyste nasjonale retningslinjer

Det generelle rådet om å avlyse arrangementer med flere enn 500 deltagere kommer fire dager etter at publikumsarrangementene knyttet til Holmenkollen skifestival ble avlyst på grunn av koronafrykt. Også Bryan Adams' norgeskonserter, som etter planen skulle holdes i Stavanger og Oslo i neste uke, har blitt avlyst.

Like fullt ble det søndag avholdt store 8. mars-arrangementer i alle de største byene i Norge.

Flere kommuner har den siste tiden etterlyst nasjonale regler for hvilke arrangementer som kan gjennomføres.

– Vi ønsker oss tydelige nasjonale føringer, sa Lillehammer-ordfører Ingunn Trosholmen til NRK tidligere tirsdag.

– For sent

Bergen kommune strammet tirsdag inn på restriksjonene for å unngå koronasmitte. Bergen kommune ber nå om at alle offentlige arrangementer legger til rette for at folk kan holde en meters avstand til andre i lokalet.

Brudd på reglene kan i ytterste konsekvens straffes med fengsel.

I Danmark har myndighetene for flere dager siden frarådet alle arrangementer med flere enn 1000 mennesker.

Bjørg Marit Andersen, professor i hygiene og smittevern og tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus Ullevål, skriver i en kronikk i Aftenposten at norske helsemyndigheter burde ha fulgt Danmarks eksempel tidligere.

– Jeg synes det er håndtert for dårlig og for sent i Norge, sier Andersen til NRK.

Andersen peker også på at danskene har nektet fly fra Nord-Italia, Iran, deler av Kina, deler av Sør-Korea, samt Tyrol i Østerrike, å lande i Danmark. Norske helsemyndigheter uttalte forrige fredag at man vurderte et slikt tiltak, uten at det er innført.

Samtidig har flere flyselskaper på eget initiativ kansellert flyvninger til områder med stor smittespredning, på grunn av liten etterspørsel.

Må vurdere risiko ved flere enn 100 deltagere

FHI påpeker også at arrangører som avholder arrangementer med mer enn 100 deltagere, anbefales å gjøre en risikovurdering i forkant. Denne planen må deretter godkjennes av kommunen. Norske helsemyndigheter har nå utarbeidet et eget skjema med risikofaktorer, som arrangører må gå gjennom av.

Om arrangøren krysser av «ja» på de fire første spørsmålene i skjemaet, bør arrangøren vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre arrangementet.

De fire spørsmålene er om det er smittespredning av covid-19 i kommunen, om arrangementet har deltagere fra utenfor Norden, deltagere med samfunnskritiske oppgaver, eller deltagere i risikogrupper.

Preger Norge

Tidligere tirsdag holdt statsminister Erna Solberg pressekonferanse om koronasituasjonen. Solberg sier det viktigste nå er å begrense spredningen av smitten.

Samtidig varslet hun også flere nye tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av koronakrisen, som å endre reglene for permittering. Tiltakene kommer dagen etter den verste dagen på Oslo Børs siden 2008. Også tirsdagen ble urolig på børsene.

Norsk reiseliv er hardt rammet av situasjonen. Tirsdag ble SAS-ansatte spurt om å redusere lønn og arbeidstid med 20 prosent. Norwegian skriver i en børsmelding at de innstiller 3000 flyvninger fra midten av mars til midten av juni.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) avlyser besøk og møter i nærmeste fremtid fordi han kan ha vært eksponert for koronavirus, opplyser statsminister Erna Solberg.

Solberg legger til at Bakke-Jensen har deltatt på en regjeringskonferanse med andre regjeringsmedlemmer, og at det nå vurderes hvor tett kontakt han har hatt med de andre statsrådene.