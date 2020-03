Minst 23 personer bosatt i Bergen kommune er rammet av viruset.

Kommunen informerte tirsdag om nye smittevernstiltak og andre befolkningsrestriksjoner knyttet til korona-viruset.

En av restriksjonene er at alle serveringssteder uten plasstildeling skal legge til rette for at folk skal kunne holde én meters avstand til andre i hele lokalet.

– Dette ser vi er tiltak som er gjort flere andre steder i Europa. Det betyr at man i Bergen er nødt til å forholde seg til dette, sier kommunaldirektør, Robert Rastad.

Dette er vedtakene Bergen kommune har fattet:

Begrense besøk til sårbare grupper

Alle som er i karantene skal forholde seg til gjeldende karanteneregler

Overnattingssteder skal tilrettelegge for å ivareta gjester i karantene

Matservering skal begrense tilgang til felles serveringsbestikk, maskiner og beholdere for tilbehør

Utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling skal legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde én meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet

Byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer, presiserer at restriksjonene er gjort i vedtaksform, noe som beyr at overtredelse kan straffes med bot eller fengsel.

– Vi har gjort dette i vedtaksform som betyr at det er påbud og forbud i tråd med smittevernslovgivningen. Vi har gjort det samme tilknyttet karantene.

Kommunaldirektør Rastad informerer om at det vil være restriksjoner for besøk til sårbare grupper.

– Dette gjelder personer som er på sykehus, eldreinstitusjoner og bofellesskap. Slike besøk skal begrenses til det nødvendige. Besøket skal også følge stedet besøks- og hygieneregler. Det betyr at et bofellesskap kan nekte folk adgang som besøkende.

Les om kommunens restriksjoner her.

Restriksjoner for overnattingssteder

Rastad sier videre at overnattingssteder som har gjester som blir satt i karantene må legge til rette for å ivareta disse

– Der man har tilgang til bufféer skal man være veldig flinke til å sørge for skikkelig renhold. Det betyr i praksis at der man har mat, skal man skjerpe inn det som står i mattilsynets regler.

Restriksjonene som er fattet i vedtaksform er hjemlet i smittevernsloven.

– Det er viktig å si at dette gir oss muligheter for sanksjoner og straff. Vi har lyst til å være tydelige på at dette ikke bare er vedtak vi fatter, som ikke kan forfølges videre.

Rastad viser til at vedtakene er hjemlet smittevernsloven paragraf 8–1 hvor det heter at man kan straffes med bot eller fengsel i inntil to år, dersom vedtaket blir overtrådt.

– Ikke grunn til panikk

Byrådsleder Roger Valhammer startet pressekonferansen med å informere om at det for folk flest ikke er grunn til panikk knyttet til viruset.

– For oss som kommune og myndighet i Bergen har det vært viktig å understreke at korona-viruset ikke er farlig for de fleste av oss. Det er ikke grunn til å ha panikk i samfunnet vårt. Samtidig er vår hovedoppgave å sikre de sårbare gruppene som har grunn til å være bekymret.

– Vi ser en ganske dramatisk utvikling i mange andre land og i Norge. Vår vurdering er at det er grunnlag for å innføre ytterligere innstramminger og restriksjoner.

Valhammer presiserer at alle aktører i Bergen som får tilskudd av kommunen, vil få beholde det de har fått tildelt.

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen sier det er et godt grunnlag for å ilegge de nevnte restriksjonene.

– Disse rådene er egnet til å begrense og forsinke smittespredning. Det diskuteres fortløpende om dette er strengt nok. Noen vil kunne mene at det er unødvendig strengt. Det tror vi ikke. Men vi vil ta en fortløpende vurdering på om utviklingen tilsier enda strengere restriksjoner, sier han.