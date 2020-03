– Smitterisikoen blir verre om vi drar inn 15.000 soldater og samler dem på forsamlingshus og flyplasser for å fly dem ut herfra. Det er bedre smittevern at de får drive den øvelsen de har planlagt å gjøre, sier han.

Torsdag ble det kjent at en soldat som befant seg på Skjold leir i Målselv har testet positivt på det nye koronaviruset. Hele leiren er nå stengt av og 1300 sivile og militære er satt i karantene.

Ifølge Bakke-Jensen følger Forsvaret situasjonen tett, men så langt er det ingen grunn til å avlyse øvelsen Cold Response, som starter for fullt til uka. Forsvarsministeren mener Forsvarets avdelinger er godt trent i smittevern.

– Man jobber veldig tett, og man jobber seg veldig slitne i lag. Da er man disponert for virussmitte. Man har derfor rutiner for at man skal være motstandsdyktig. For eksempel får du ikke mat hos Forsvaret uten å vaske deg med både såpe og sprit. Forsvaret tar en del forholdsregler i hverdagen som sivilsamfunnet kan lære av, sier han.

Mener øvelsen bør avlyses

Ordføreren i Bardu mener den store militære vinterøvelsen Cold Response må avlyses. Torsdag ble det bekreftet at en person som skulle delta i øvelsen har fått påvist koronaviruset, samtidig som flere andre er i karantene.

– Jeg mener Forsvaret ikke har kontroll på situasjonen. Når de nå har bekreftet smitte, må hensynet til det sivile samfunnet gå foran Forsvarets behov for å øve, sier Toralf Heimdal (Sp) til NRK.

Heimdal er ordfører i Bardu kommune, Nord-Norges største forsvarskommune og én av kommunen der den store militære vinterøvelsen Cold Response.

15.000 personer skal delta i øvelsen. 6.000 utenlandske soldater fra land som Storbritannia, Frankrike, Tyskland og USA er involvert, i tillegg til cirka 9.000 nordmenn.

Onsdag kveld ble det kjent at flere av deltakerne i øvelsen er i karantene på grunn av mistanke om koronasmitte.

Torsdag bekrefter oberstløytnant i Hæren Per Espen Strande overfor TV 2 at én person har påvist koronaviruset i Skjold.

Leiren ligger i Målselv kommune, nabokommunene til Bardu der Toralf Heimdal er ordfører.

Heimdal mener Forsvaret ikke har mulighet til å isolere enkeltpersoner, dersom situasjonen skulle komme ut av kontroll. Ordføreren frykter videre at det fort kan vise seg at flere personer med tilknytning til øvelsen er smittet.

– Så lagt har Forsvaret hatt gode planer for dette. Men det er klart at det er vanskelig å ha kontroll over situasjonen når en soldat som har vært i kontakt med veldig mange får påvist viruset, sier Heimdal.

– Jeg er bekymret fordi Bardu kommune utgjør en stor del av øvingsområdet for Cold Response. Som ombudsmann i kommunen har jeg ansvaret for befolkningen i kommunen. Det inkluderer både de sivile, men mange av innbyggerne i kommunen skal også være med på øvelsen, sier Heimdal.

Ordfører i Bardu, Toralf Heimdal (Sp) er bekymret etter at det ble påvist koronasmitte hos en av soldatene som skal delta i Cold Response. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Må stenge leiren

Som følge av koronasmitten i Skjold leir forteller oberstløytnant Per Espen Strande at de må stenge, hvor det for øyeblikket befinner seg i overkant av 1.300 personer, fra både Norge og utlandet.

Ingen av dem får nå forlate leiren.

– Ellers samarbeider vi med Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen om hvordan karantene skal forvaltes i dagene som kommer, og hva vi må gjøre for å begrense eventuell ytterligere smitte, sier Strande til NRK.

– Hvordan stiller Forsvaret seg til oppfordringen om å avlyse Cold Response?

– Den siste informasjonen jeg har fått er at øvelsen går som planlagt. Men vi vurderer situasjonen fortløpende tiltak for å håndtere situasjonen.

Oberstløytnant Per Espen Strande sier Hæren tar sine forholdsregler for å hindre smitte av koronaviruset. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

God trening

Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi ved UiT- Norges arktiske universitet, men er også tidligere oberst i Forsvaret og ekspert på biologiske våpen.

Han sier koronaviruset nå gir soldatene en svært god øvelsessituasjon.

– De får øvd seg i det å isolere som om dette var et biologisk angrep eller noe lignende. De får sett om de har gode nok testsystemer og isolasjonsprosedyrer og om de er i stand til å hanskes med det, sier Olsvik.

Professor Ørjan Olsvik sier den storstilte vinterøvelsen ikke i vil øke risikoen for at lokalbefolkningen smittes i nevneverdig grad.

Soldatene vil på sin side virkelig få øvd seg.

For det er nettopp denne situasjonen de soldatene bør kunne hanskes med, sier tidligere oberst Ørjan Olsvik.

Professor i mikrobiologi, Ørjan Olsvik. Foto: Tonje Hareland / NRK

– Soldater skal utsettes for risiko av og til. Det er deres plikt å holde seg friske selv om det er et virus som svever rundt. For meg er dette en sak som gjør at soldatene får testet sin evne til å holde seg friske med et rimelig ufarlig virus, sier Olsvik.

Olsvik sier personer som bor eller oppholder seg i kalde strøk kanskje kan være mer utsatt for til eksempel halsinfeksjoner.

– Det er på grunn av tørr og kald luft. Luft som er kald er ofte tørr. Da kan slimhinnene tørke litt inn så kan det bli litt høyere frekvens av luftveisinfeksjoner i befolkningen, sier Olsvik.

Ordfører Toralf Heimdal i Bardu mener befolkningens sikkerhet bør komme før Forsvarets behov for å trening.

– Jeg ønsker ikke å bidra til panikk her, men dersom det skal vise seg at det var dumt å fortsette øvelsen, ønsker jeg i alle fall å kunne se tilbake og si at vi tok hensyn til de sivile og ikke bare øvelsen, sier han.