Det utgjør omtrent 15 prosent av den totale kapasiteten i perioden.

I tillegg skriver flyselskapet at de har satt i gang flere andre tiltak, inkludert midlertidige permitteringer av en betydelig andel av arbeidsstyrken.

– Dette er en kritisk tid for luftfartsindustrien, inkludert oss i Norwegian. Vi oppfordrer myndighetene til umiddelbart å iverksette tiltak for umiddelbart redusere den økonomiske den finansielle belastningen for flyselskapene for å beskytte viktig infrastruktur og arbeidsplasser, sier administrerende direktør Jacob Schram.

Flyselskapet er hardt presset som følge av lavere etterspørsel på grunn av koronaviruset. I forrige uke meldte Norwegian at de kansellerer 22 langdistanseflyginger mellom Europa og USA fra 28. mars til 5. mai.

Falt kraftig på børs

Norwegian-aksjen stupte på nyheten, men hentet seg inn igjen. Mandag bikket aksjen under 10 kroner før den hentet seg noe inn igjen ved børsslutt.

For øyeblikket blir Norwegian-aksjen handlet for 11,3 kroner.

Virusfrykt har ført til at aksjen har fått juling på Oslo Børs den siste måneden. Siden starten av februar har Norwegian-aksjen falt rundt 70 prosent.

Luftfarten og reiselivsnæringen er særlig hardt rammet av koronaviruset. SAS har innstilt 2000 flyvninger i mars på grunn av mindre reiselyst hos nordmenn.

De innstilte flyvningene i mars tilsvarer rundt åtte prosent av det totale antallet flyvninger. Flyvningene som innstilles er på de strekningene der det er minst etterspørsel.

Forventer permitteringer

Parat-leder Unn Kristin Olsen som representerer både piloter og kabinansatte i Norwegian, sier til NRK at de forventer permitteringer innenfor luftfart som følge av at koronaviruset fører til mindre etterspørsel.

– Det er selvfølgelig trist, men også fullt forståelig i forhold til den smittesituasjonen som nå er, sier hun.

Olsen opplyser at de har bedt om et møte med samferdselsministeren som de avventer svar på.

– Regjeringen må komme på banen umiddelbart med tiltak til aktørene innenfor både luftfart, men også transportbedrifter og reiseliv.

– Hvor alvorlig vil du si det er?

– Det er så alvorlig at vi har satt krisestab for å ivareta våre medlemmer både innenfor kabin og pilot, men også for de faste ansatte.