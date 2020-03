Rockefeller utsetter konsert

Rockefeller utsetter likevel kveldens konsert med Frida Ånnevik, skriver de i et innlegg på Facebook.

Onsdag formiddag skrev de i en pressemelding at konserten ville gjennomføres, men at den ville bli avholdt som to konserter, slik at arealet per publikummer dobles. Nå er konserten utsatt.

Ikke anledning til å bryte alle kontrakter og avtaler

– Som en profesjonell privat aktør uten offentlig tilskudd i Oslo gjennom over 34 år har vi som arrangør stor forståelse for den uro myndighetene har omkring spredning av virus, skriver ledelsen i Rockefeller i pressemeldingen.

De sier også at hvis myndighetene mener at det er fare for liv og helse ved at Rockefeller og søsterscenene Sentrum Scene og John Dee holder åpent, må de og alle andre få et pålegg om begrensninger.

Konsertstedet sier at de ikke har anledning til å bryte alle kontrakter og avtaler, verken juridisk eller økonomisk som følge av et råd fra myndighetene. Og legger til at de ikke ønsker å være med på å spre frykt i samfunnet.



Rockefeller hevder at de tar utviklingen rundt koronaviruset på største alvor, og gjør ekstra grundige vurderinger av hvert arrangement, med aktive tiltak for å redusere smitterisiko for alle gjester, artister og ansatte.

Pressemeldingen kom før Oslo kommune hevet beredskapen slik at man nå må søke bydelen om tillatelse for å gjennomføre arrangementer med mer enn 100 deltakere.

The Gathering avlyses

Som en konsekvens av koronaviruset avlyses The Gathering 2020, som skulle vært arrangert i Vikingskipet i starten av april.

– Vi har fulgt nøye med på det nåværende utbruddet av coronavirus, og etter å ha mottatt en anbefaling fra kommuneoverlegen på Hamar, må vi nå dessverre informere om at The Gathering 2020 avlyses, skriver de på sin egen nettside.

Avgjørelsen ble tatt onsdag formiddag som en konsekvens av koronaviruset.

Teaterforestillinger avlyses

Riksteatret avlyser 130 forestillinger rundt om i landet. På sine nettsider skriver de at vårens gjenværende turnéforestillinger på Riksteatret avlyses.

Alle forestillinger og arrangementer på Nationaltheatret og Torshovteatret er avlyst til og med søndag på grunn av koronasituasjonen. Det opplyser Nationaltheatret på sine nettsider.

– Nationaltheatret følger Folkehelseinstituttets oppdaterte anbefaling om å avlyse eller flytte arrangementer med mange mennesker til stede. Vi beklager de ulempene dette medfører, skriver Nationaltheatret.

Må dekke egne tap

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at den enkelte må dekke egne økonomiske tap og utgifter selv i den ekstraordinære situasjonen vi er i nå. Det betyr at arrangører selv er økonomisk ansvarlig når et arrangement må avlyses som følge av råd eller vedtak fattet av helsemyndighetene.

Smittevernloven har ingen bestemmelser om erstatning, skrive helse- og omsorgsministeren på nettsidene til Helse- og omsorgsdepartementet.

– Jeg har stor forståelse for at dette er en belastning for både enkeltpersoner og bedrifter, men vi er i en ekstraordinær situasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Vazelina Bilopphøggers’ konserter utsatt

Avskjedskonsertene til Vazelina Bilopphøggers i Oslo Spektrum 20. og 21. mars er utsatt – muligens til høsten – på grunn av smittefare.

– Etter anbefalinger fra helsemndighetene vil våre konserter i Oslo Spektrum bli utsatt. Det vil komme nye datoer, mest sannsynlig til høsten. Det er avhengig av utviklingen av det smittefarlige korona-viruset. Mer informasjon kommer når datoer er bestemt, skriver de på egen nettside.

NRK-innspillinger vil foregå uten publikum

Dette gjelder også programinnspillinger med færre enn 500 publikummere. Dette gjør NRK for å forebygge og begrense smitte.

Denne uka omfatter dette følgende innspillinger:

Lindmo, innspilling onsdag 11. mars

Nytt på nytt, innspilling torsdag 12. mars

Kringkastingsorkesteret i store studio, innspilling torsdag 12. mars

Abels tårn, innspilling fredag 13. mars

Alle mot 1 - innspilling lørdag 14. mars

Lørdagsrådet, innspilling lørdag 14. mars

NRK følger situasjonen nøye og tar stilling til øvrige arrangementer fortløpende. På nrk.no/informasjon vil vi informere om endringer i arrangementer fremover.

NRK vil fortsatt ha medvirkende gjester og deltakere i programmer og sendingene publiseres som vanlig. Endringene fra 11. mars gjelder kun publikum.

Munchmuseet stenger

Ledelsen ved Munchmuseet har besluttet å stenge dørene for alle besøkende fra klokken 11 onsdag 11. mars. Beslutningen er tatt som et tiltak for å begrense videre smitte i samfunnet.

Stengningen gjelder foreløpig for to uker, til og med onsdag 25. mars.

Viktig å redusere risiko

Munchmuseet følger Folkehelseinstituttets anbefalinger om å risikovurdere alle ansamlinger på over hundre personer, skriver museet i en pressemelding.

Munchmuseet har besøkende fra hele verden, med en utenlandsandel på over 60 prosent. Onsdag morgen ble det satt krisestab, og avgjørelsen om stenging ble tatt for i størst mulig grad å redusere risikoen for smitte blant både egne medarbeidere og publikum.

Direktør ved Munchmuseet, Stein Olav Henrichsen, sier at de følger FHI sine råd når det gjelder reisevirksomhet, hjemmekontor, møtevirksomhet og andre tiltak på arbeidsplassen,

– Det er viktig for oss å redusere risiko for smitte blant våre medarbeidere og besøkende. Med bakgrunn i FHI satte vi i dag sammen en krisestab og en av konklusjonene er at museet stenger for besøkende fra kl.11 i dag, sier direktør ved Munchmuseet, Stein Olav Henrichsen.

Flere kulturarrangement er avlyst

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at Folkehelseinstituttet anbefaler å avlyse alle arrangementer med mer enn 500 deltakere.

Store kulturinstitusjoner har tirsdag kveld sittet i møter for å avklare hvordan det vil påvirke deres drift. Både Den Norske Opera, Det Norske Teatret og Nationaltheatret avlyser alle forestillinger.

– Vi avlyser forestillinger på alle våre scener i kveld. Nationaltheatret følger Folkehelseinstituttets oppdaterte anbefaling om å avlyse eller flytte arrangementer med mer enn 500 personer til stede, sier kommunikasjonssjef Ida Margreta Halvorsen til NRK.

– Fikk brått nye retningslinjer

Ole Morten Vestby, kommunikasjonssjef i Den Norske Opera og ballett, sier de har avlyst kveldens forestilling.

– Vi fikk brått nye retningslinjer å forholde oss til, og det har gjort at vi i første omgang har avlyst kveldens forestilling. Hvis anbefalingen fra myndighetene står, vil vi måtte gjøre endringer også for forestillinger de neste dagene, sier Vestby.

Administrerende direktør i Film & Kino, Guttorm Petterson, sier at også kinobransjen vil lytte til Folkehelseinsituttet.

– Ingen forestillinger i saler med mer enn 500 seter skal avvikles. For arrangementer under 500 er det opp til kommune og kommunelege. Alle arrangement med over 100 besøkende skal ha egen risikovurdering, sier Petterson til NRK.

Kulturministeren: – Et felles, solidarisk ansvar

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja sier alle har et felles ansvar i den alvorlige situasjonen man nå har kommet oppi.

– Det er viktig at alle følger helsemyndighetenes råd, både som arrangører og som publikum. Det å bidra til å hindre smitte av koronavirus er et felles, solidarisk ansvar, spesielt med tanke på den delen av befolkningen som er spesielt utsatt for slik smitte, sier Raja.

KULTURMINISTER: Abid Raja mener det er et felles, solidarisk ansvar å hindre koronasmitte. Foto: Venstre

Han sier videre:

– Kulturlivet opplever situasjonen som svært krevende. Våre tilskuddsmottakere og mange private, kommersielle aktører rammes hardt når arrangementer må avlyses.

Han sier regjeringen jobber med aktuelle tiltak.

– I første omgang har finansministeren og statsministeren i dag orientert om tiltak knyttet til koronaviruset som settes inn på kort og lengre sikt, sier Raja.

Virke: – Krise for kulturlivet

Rhiannon Hovden Edwards, leder for Virke kultur og opplevelser, sier man nå har en akutt krisesituasjon for kulturlivet.

– Når det nå kommer nye pålegg fra Folkehelseinstituttet blir situasjonen enda mer kritisk. Dette er noe myndighetene må ta på alvor, for dette er svært alvorlig. Ikke bare for arrangører, hele inntektsgrunnlaget til Artist-Norge kan forsvinne nå. Og arrangører og festivaler kan rase som korthus.

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen vil ha krisepakke for kulturlivet. Hun sier kulturen og idrettten vil bli rammet svært hardt av coronaviruset og alle avlysninger. Foto: Bernt Sønvisen / Arbeiderpartiet

Edwards sier at det må klare virkemidler til.

– Virke har foreslått at vi lager en kompensasjonsordning for arrangementer som blir avlyst av folkehelsehensyn. Dette er noe som danske myndigheter nå sier at de vil komme på banen med. Vi mener dette haster, og håper norske myndigheter kan komme med det så fort som overhodet mulig.

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen er enig.

– Det er etter min mening nødvendig å planlegge for en krisepakke rettet mot kultur, idrett og frivilligheten i denne ekstraordinære situasjonen. I kveld har jeg sendt spørsmål til statsråden for å få vite hva slags ekstraordinære tiltak regjeringen nå vurderer opp mot kultur- og idretten.

Østerrikes statsopera i Wien stenges frem til påske. Foto: JOE KLAMAR / Afp

Operahus stenger, festival utsatt

Tirsdag ble det kjent at flere store operahus holder stengt i en periode fremover på grunn av koronasituasjonen.

Blant annet avlyser et av verdens viktigste operahus, Østerrikes statsopera i Wien, alle forestillinger frem til påske, mens den bayerske statsoperaen i München i Tyskland avlyser forestillinger frem til 19. april.

I Frankrikes hovedstad, Paris, slipper kun de med gratisbilletter eller forhåndskjøpte billetter inn på det verdenskjente kunstmuseet Louvre, som i fjor hadde over 9,6 millioner besøkende.

Disse endringene skjer etter at museet i forrige uke måtte stenges i to dager, fordi de ansatte ved museet nektet å jobbe i frykt for å bli smittet av koronaviruset.

Søndag forbød også franske myndigheter alle arrangementer som omfatter mer enn 1.000 mennesker i et forsøk på å begrense smitten.

Tirsdag kveld melder CNN at et av verdens største musikkarrangementer, Coachella-festivalen, blir utsatt.