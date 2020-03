– For landskampen anbefaler vi at den gjennomføres uten publikum på Ullevaal om 14 dager. Det tror jeg vi må bare forberede oss på. Vi går inn i en fase hvor det ikke ville være ansvarlig, sa helsedirektør Bjørn Guldvog under en pressekonferanse tirsdag.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler også å avlyse eller utsette alle arrangementer med mer enn 500 deltagere,

For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring.

Under tirsdagens pressekonferanse ble det opplyst at Helsedirektoratet og Folkehelsesinstituttet anbefaler at arrangementer med mer enn 500 deltagere avlyses eller flyttes.

Det er arrangementer som er innendørs, pluss utendørsarrangementer med seteplassering. Det gjelder konserter, teater, opera, kino og idrettsarrangementer.

– Får vite det gjennom media

Fotballforbundets håp om å spille EM-kvalifiseringskampen mot Serbia for et fullsatt Ullevaal vil dermed være umulig å gjennomføre uten å bryte FHIs anbefaling.

– Vi fikk vite dette gjennom media for bare kort tid siden. Noe av det som er vanskelig er at vi må lese om denne type saker i media, og at denne type beskjeder kommer uten dialog, sier direktør for kommunikasjon i Fotballforbundet, Gro Tvedt Anderssen til NRK.

– Play-off-kampen mot Serbia 26. mars er ikke et arrangement som vi eier selv. Det er UEFA som arrangerer det, og det er et tett internasjonalt kampprogram, derfor blir det vanskelig å avlyse eller utsette, sier hun videre.

– Må få en dialog

– Hva gjør NFF nå?



– Vi må få en dialog med smittevernoverlegen for å vite hva dette betyr for oss. Dette rammer ikke bare fotballen, men får konsekvenser for flere i norsk idrett, sa Anderssen før pressekonferansen tirsdag.

Ullevaal stadion er utsolgt (vel 27.000 tilskuere) til Serbia-kampen. Vinner Norge kampen og så oppgjøret mot Skottland eller Israel, er A-landslaget klart for EM for første gang på 20 år.

– Denne kampen er ekstremt viktig for oss å ha hjemmepublikum på. Det er nøkkelen for oss for å komme til vårt første mesterskap på 20 år, sier hun.

Finn Aagaard, kommunikasjonsansvarlig i Norges Idrettsforbund, sier det er mye usikkerhet knyttet til anbefalingene fra FHI.

– Vi må få denne opplysningen bekreftet. Dette deltagerbegrepet, hva er det? Er det utøvere eller det totale antallet mennesker som er på arrangementet. Utgangspunktet er at vi følger rådet fra helsemyndighetene i Norge, sier han.

Direktør for kommunikasjon i Fotballforbundet, Gro Tvedt Anderssen. Foto: Ørn E. Borgen / Ørn E. Borgen

Kritisk

Idrettslegen Inggard Lereim uttalte seg tidligere tirsdag kritisk til at Norges Fotballforbund (NFF) sikter mot å spille Serbia-kampen foran et utsolgt Ullevaal stadion.

– Jeg er veldig overrasket over at fotballforbundet jobber for å ha fulle tribuner. Dette er jo absolutt ikke i overensstemmelse med råd fra Verdens helseorganisasjon (WHO), Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og andre instanser både nasjonalt og internasjonalt, sier Lereim til NTB.

– Vi følger tett med på hva norske helsemyndigheter legger ut av råd. Vi har også en tett dialog med Norges idrettsforbund, kommenterer Gro Tvedt Anderssen.