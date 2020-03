Oslo Børs åpnet meget lovende tirsdag, med en oppgang på over fire prosent. Tendensen var lovende etter gårsdagens kraftige nedtur.

Et kraftig fall i oljeprisen og børsras verden over sendte Oslo Børs i rødt mandag. Ikke siden finanskrisen har man hatt et kraftigere børsfall.

Nervene i markedet kom imidlertid mer til syne ut over dagen, og oppgangen ble etter hvert kraftig dempet. Ved stengetid var oppgangen nærmest radert bort, og hovedindeksen endte opp 0,49 prosent.

Nedturen fortsetter for oljeselskaper

Oljeprisen har imidlertid hentet seg noe inn etter gårsdagen, og endte med en oppgang på i overkant av ni prosent. Et fat nordsjøolje omsettes i skrivende stund for litt over 36 dollar fatet.

Oljeaksjer som Equinor og Aker BP fikk merke det kraftige fallet i oljeprisen, og falt henholdsvis med 17 og 28 prosent mandag.

Tirsdagen begynte lovende for Equinor, som likevel endte med en nedgang på 1,6 prosent. Aker BP fulgte den samme tendensen, og endte med nedgang på rundt 2,5 prosent.

Flyselskapet Norwegian, som tirsdag varslet at de innstiller 3000 flyvninger, endte med en oppgang på rundt 2,5 prosent.

SAS, som ber ansatte ta et kutt i lønna på 20 prosent, går opp med rundt tre proset.

Oppgangen snur på Wall Street

Wall Street åpnet med kraftig oppgang tirsdag, og industriindeksen Dow Jones-indeksen var opp 3,6 prosent.

Den bredt sammensatte S&P 500-indeksen steg med 3,5 prosent rett etter at børsen åpnet.

Oppgangen snudde imidlertid raskt, og rundt klokken 16.30 ligger Dow Jones-indeksen på null prosent. Det samme gjør S&P 500.

Mandagen endte med blodrøde tall på Wall Street. Dow Jones-indeksen falt med 7,8 prosent, S&P 500-indeksen med 7,6 prosent og teknologiindeksen Nasdaq med 7,3 prosent.

– Faren er ikke over

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank har pekt på at en stabilisering i smittespredningen i Sør-Korea og Iran var med på å trekke markedene oppover tirsdag.

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank. Foto: Danske Bank

– Det som bidro til et litt mer optimistisk bilde i de asiatiske markedene og som vi også ser på Oslo Børs, er signaler fra Trump- administrasjonen i går om at de er villige til å lansere en økonomisk tiltakspakke som blant annet inkluderer skattelette for husholdningene.

Trump varslet natt til tirsdag økonomisk krisepakke. På en pressekonferanse i natt uttalte han at han ville be Kongressen vedta skattekutt for å bøte på de økonomiske skadene av korona-epidemien.

– Men dette er også en reaksjon på det ekstremt store kursfallet vi hadde i går, at mange ser på dette som en mulighet til å posisjonere seg i litt billigere aksjer enn det man kunne bare for noen dager siden.

Lie understreker at markedet fortsatt er preget av stor usikkerhet.

– Det at Oslo Børs stiger i dag betyr på ingen måte at faren er over.

Endrer permitteringsreglene

I dag holdt finansminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg pressekonferanse for å presentere regjeringens vurdering av de økonomiske konsekvensene av koronaviruset.

Regjeringen vil blant annet endre permitteringsreglene for å redusere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.

– Det er en alvorlig situasjon vi nå står i, sier finansminister Jan Tore Sanner.

– Regjeringen foreslår å endre permitteringsregelverket slik at bedriftene får redusert kostnadene sine i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette vil gjøres ved å korte ned perioden arbeidsgivere betaler dagpenger for sine ansatte ved permittering, sier Sanner.

Kraftigste fall siden 2008

Koronaviruset har de siste ukene ført til kraftige fall på verdens børser. I helgen kollapset OPEC-landens forhandlinger med Russland om å kutte oljeproduksjonen.

Dette bidrar til å holde oljeprisen oppe, og forventningene til at landene ville komme frem til en avtale var store, særlig i en periode hvor korona-viruset struper etterspørselen etter olje.

Som straff varslet Saudi-Arabia å øke sin produksjon og har startet priskrig på olje. Oljeprisfallet førte til børsras over hele verden.

Oslo Børs falt mandag tolv prosent fra start, og stengte til slutt åtte prosent ned. I USA falt Wall Street 7,6 prosent, som er det verste fallet siden 2008.