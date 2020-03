Beslutningen ble tatt etter et møte mellom Oslo kommune, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet torsdag.

– Skiarenaen stenges for publikum, og vi vil anmode publikum om heller ikke å oppsøke områdene utenfor arenaen denne helga. Vi er spesielt bekymret for situasjonen med store folkemengder på T-banen, i kombinasjon med tidligere erfaring med høyt alkoholkonsum blant publikum.

Det sier kommunaldirektør Svein Lyngroth i byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune i en pressemelding.

– Vi må gjøre alt vi kan for å utsette smittespredning så lenge vi kan.

Støtter beslutningen

Oslo kommune skriver videre at T-banen er folks hovedtransport fra og til arrangementet i Holmenkollen:

«Erfaring fra tidligere arrangementer er for det første at det vil være svært tett ansamling over lange perioder på T-banestasjonene og tettpakkede vogner som vil medføre stor smittefare. Berusede personer øker ytterligere risiko for smittespredning ved sin atferd fordi det er grunn til å frykte at de ikke vil etterleve generelle smittevernråd.»

Risikoen for smittespredning vil være større når t-baner er fulle av folk, ifølge kommunen.

– Helsedirektoratet støtter Oslo kommunes vurdering og avgjørelse basert på Folkehelseinstituttets faglige råd og vår vurdering av mulige konsekvenser for befolkningen og helsetjenesten, sier lege og fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Kunne bli avlyst

Mandag fortalte NRK at skifesten i Holmenkollen i Oslo kunne bli avlyst. Helsedirektoratet sa derimot at de ikke ønsket å gripe inn og avlyse store idrettsarrangement de nærmeste dagene.

Men helsedirektør Bjørn Guldvog utelukket det ikke i fremtiden.

– Dette vurderer vi løpende, og vi har hatt en gjennomgang av det i det som kalles beredskapsutvalget for biologiske hendelser i dag, sa Guldvog.

Kollen skifest skulle etter planen starte i morgen, 6. mars.

Flere bekreftet smittet i dag

Folkehelseinstituttet har de siste dagene fortalt om nye smittetilfeller hver ettermiddag. Torsdag kveld var det totalt 86 smittede i landet.

Det siste døgnet har ytterligere fem personer testet postivt for viruset i Bergen. I Oslo er det totalt 18 smittede.

En studie gjort av kinesiske forskere viser at viruset har mutert. Det er derfor to varianter, hvor den ene er mer aggressiv.

Dette bildet viser koronaviruset og er publisert av britiske helsemyndigheter. Foto: HO / Afp

Det nye koronaviruset ble først oppdaget i millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember. Siden har viruset spredt seg til mange land i verden.

Søndag kveld innførte Helsedirektoratet nye regler for helsepersonell.

Nå vurderer Helsedirektoratet også andre tiltak. Blant annet for sektorer hvor folk møtes tett.