– Jeg synes det er håndtert for dårlig og for sent i Norge, sier Bjørg Marit Andersen, professor i hygiene og smittevern og tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus Ullevål, til NRK.

– Allerede fra starten av burde det ha vært innført strenge innreisetiltak, med temperaturkontroll og spørreskjema. Det var da sjansen til å stoppe smittespredningen her i landet var størst. De beste tiltakene man kan gjøre, gjør man i starten.

I en kronikk i Aftenposten skriver Andersen at hun mener norske helsemyndigheter er mer opptatt av at befolkningen ikke skal «skremmes» enn av å komme med gode, klare og konsekvente tiltak.

Strengere tiltak i Danmark

I Danmark har myndighetene for flere dager siden frarådet alle arrangementer med flere enn 1000 mennesker.

Se en oversikt over hvilke korona-tiltak som er iverksatt i Danmark, Sverige, Finland og Island nederst i artikkelen.

Det førte blant annet til at danskenes finale i Melodi Grand Prix ble gjennomført uten publikum i helgen. I tillegg er større konserter, som konserten med den kanadiske rockeartisten Bryan Adams, avlyst.

I Norge var planen helt frem til i går ettermiddag at rundt 10.000 mennesker skulle samles til Bryan Adams-konsert i Oslo Spektrum i dag.

Norske helsemyndigheter har vurdert å innføre et tilsvarende tak på hvor mange mennesker som skal kunne være samlet på arrangementer, men har foreløpig ikke gitt noen slik nasjonal føring.

SE TIL DANMARK: Professor Bjørg Marit Andersen mener norske helsemyndigheter har håndtert korona-utbruddet for dårlig og for sent. Foto: NRK

Begrunnelsen er at kommunene har sagt at det fungerer godt at de avgjør slike eventuelle tiltak selv.

Naivt, mener Andersen.

– Norske helsemyndigheter vegrer seg og legger ansvaret over på hver enkelt smittevernlege i kommunene rundt omkring. Jeg synes det er veldig slapt og veldig dårlig, sier hun.

– Danmark ligger foran oss. De har gjort mer drastiske tiltak. Norge burde se til Danmark. De har vært mye mer strenge med innreisetiltak. I Norge sa man at vi kommer til å få et veldig stort utbrudd, men gjorde lite for å stoppe det i starten.

Nekter fly fra Nord-Italia å lande i Danmark

Norge har den siste tiden hatt tre ganger så mange påviste smittetilfeller som Danmark. Det siste døgnet har smittetallene i Danmark økt kraftig, noe Andersen mener var ventet og skyldes smitte som dansker på reise har tatt med seg tilbake til Danmark.

Likevel er det fortsatt færre smittede i Danmark enn i Norge.

Etter den siste smitte-økningen i Danmark, kalte den danske statsministeren Mette Frederiksen inn til pressekonferanse i formiddag og lanserte nye og strengere tiltak.

Nå nektes fly fra Nord-Italia, Iran, deler av Kina, deler av Sør-Korea, samt Tyrol i Østerrike å lande i Danmark.

– Supert, det er et helt riktig tiltak, sier Andersen umiddelbart når hun får høre om dette ferske tiltaket i Danmark.

Samtidig skal et fly fra Bergamo i Nord-Italia etter planen lande på Torp Sandefjord lufthavn i morgen kveld.

– Flyvningene til Norge fra slike områder må stoppes, sier Andersen og mener både et slikt tiltak og et makstak på hvor mange personer som kan være samlet, hadde vært verdifulle og naturlige verktøy.

Ryanair har innstilt kommende flyvninger til og fra Italia, så flyet som lander på Torp onsdag kveld, er det foreløpig siste fra Nord-Italia som lander på Torp på en stund. Passasjerene kommer til å bli møtt med ekstra tiltak, bekrefter administrerende direktør Gisle Skansen ved Torp Sandefjord lufthavn, men det er ennå ikke klart nøyaktig hvilke.

Andersen peker på at de norske smittetilfellene først skyldtes import av smitte, men at vi en stund også har sett tilfeller av lokalsmitte.

– Vi står helt på randen av en mer alvorlig situasjon, hvor smitten sprer seg uten av vi helt sikkert kan spore smittekilden lenger. Da er vi uten kontroll, sier Andersen.

Vanskelig etterslokking

Andersen får støtte av en av Norges fremste eksperter på virus og epidemier i sin kritikk av de norske tiltakene.

– Når Folkehelseinstituttet går ut og sier at 70 prosent kan bli syke, og deretter en annen sier at dette blir en veldig alvorlig sak – hvis man da responderer med bare noen reiseråd, så synes jeg det er for dårlig, sier Ørjan Olsvik, professor i medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø.

Han mener alle som kommer fra et smitteområde, som for eksempel Nord-Italia, burde ha vært holdt isolert når de kom hjem til Norge.

– Strategien burde ha vært som i en brann: Pøs på så mye som mulig for å stoppe det. Det er så vanskelig å drive etterslokking. Nå begynner man etter hvert å få mer kontroll. Men vi så jo tydelig hva som skjedde på Ullevål sykehus da man ikke hadde gode nok retningslinjer, og man fikk ta personlige vurderinger, sier Olsvik.

Folkehelseinstituttet: – Tiltakene må stå i forhold til faren

Frode Forland, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, mener Norges tiltak står i tilstrekkelig stil med den faren som korona-utbruddet utgjør.

– Vi er hele tiden opptatt av at tiltakene må være godt kunnskapsbaserte, og de må stå i forhold til den faren som epidemien utgjør. Vi følger hele tiden med på det som skjer, og vi prøver å avstemme våre råd i forhold til den aktuelle smittesituasjonen i Norge, sa Forland til NRK søndag.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har varslet en felles pressekonferanse i kveld klokken 18.

Dette er korona-tiltakene hos våre naboer:

Danmark

Tirsdag morgen er totalt 113 dansker bekreftet smittet med koronaviruset, melder den danske Sundhedsstyrelsen. Ingen av dem er alvorlig syke. Foruten de smittede, er 770 personer i karantene i Danmark.

Ingen fly fra Nord-Italia eller andre land i «rød kategori» får lov til å lande i Danmark.

Den danske regjeringen anbefaler at alle arrangementer med over 1000 deltagere, blir utsatt eller avlyst. Det gjelder i første omgang ut mars.

Som følge av den ovennevnte beslutning, gikk blant annet danskenes Melodi Grand Prix av stabelen lørdag uten tilskuere, fotballaget FC København skal spille sine kommende hjemmekamper for tomme tribuner, og konserten med den kjente artisten Bryan Adams i Vejle 20. mars er avlyst.

Samtidig skal man ifølge Sundhedsstyrelsen unngå håndtrykk og klemming.

Regjeringen oppfordrer folk til å unngå kollektivtrafikk i rushtiden og gå eller sykle hvis de skal kortere distanser.

Danmarks utenriksdepartement har endret sine reiseråd. Anbefalingen er at man som er minimum utviser ekstra forsiktighet – som innebærer blant annet å vaske hendene ofte, bruke håndsprit og unngå for tett kontakt med andre – når man reiser i utlandet, uansett hvor i verden det er.

Dersom man har vært i Tyrol i Østerrike, og får feber, hoste eller pustebesvær inntil 14 dager etter hjemkomst, skal man kontakte lege telefonisk med tanke på å undersøkes for koronaviruset.

Dansk UD kategoriserer i tillegg disse områdene som oransje nivå, som vil si at de fraråder alle unødvendige reiser – feriereiser – dit: Kina (bortsett fra Hubei-provinsen, hvor de fraråder alle reiser), Iran og deler av Sør-Korea (byen Daegu og provinsen Gyeongbuk).

I tillegg markeres disse områdene som rødt nivå, som betyr at Sundhedsstyrelsen fraråder alle reiser dit: Hubei-provinsen i Kina og de italienske regionene Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Aostadalen, Veneto og Marche.

Alle som har vært i et av landene eller områdene som kategoriseres som oransje eller rødt nivå, må holde seg i hjemmekarantene i 14 dager, selv om de ikke har sykdomssymptomer.

Sverige

Mandag ettermiddag er det påvist til sammen 248 tilfeller av korona-smitte i Sverige.

2. mars fikk Folkhälsomyndigheten stoppet alle direktefly fra Iran med henvisning til mistanke om at landets myndigheter underrapporterer om smittens omfang, skriver SVT.

Det svenske utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Hubei-provinsen i Kina.

Det fraråder også alle unødvendige reiser til de øvrige delene av Kina, med unntak av Hongkong, til Iran og de italienske regionene Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Aostadalen, Veneto, Friuli Venezia, Marche og Toscana, samt til byen Daegu og provinsen Gyeongbuk i Sør-Korea.

Island

Island hadde mandag ettermiddag 60 påviste smittetilfeller, ifølge helsemyndighetene. Ti av dem er smittet på Island. For resten har smitten blitt sporet til Italia og Østerrike, der de har vært på skiferie. Alle de smittede har milde symptomer. I tillegg til de smittede, som holdes i isolasjon, sitter 495 personer i karantene.

Island har innført det høyeste beredskapsnivået, tidligere omtalt som unntakstilstand. Det får i praksis liten innvirkning på folks dagligliv, men innebærer at helsemyndighetene raskere kan beslutte og iverksette spesielle tiltak.

Island har ennå ikke innført forbud mot arrangementer med mange mennesker, men den islandske rikskringkasteren Ruv skriver at det kan bli innført i nær fremtid dersom det registreres mange flere smittetilfeller på Island.

Islandske helsemyndigheter fraråder unødvendige reiser til disse risikoområdene: Kina, Italia, Sør-Korea og Iran, samt deler av Østerrike (Ischgl, Vorarlberg, Tyrol, Salzburg og Kärnten), deler av Sveits (Valais, Bernese Oberland, Ticino og Graubünden), skisteder i Bayern i Sør-Tyskland og Provence-Alpes-Côte d'Azur og Auvergne-Rhône-Alpes i Frankrike.

Folk som kommer tilbake til Island etter å ha vært i de ovennevnte områdene, blir bedt om å holde seg i hjemmekarantene i 14 dager selv om man ikke har symptomer.

Folk som kommer til Island og føler seg dårlig innen 14 dager etter at de har vært i Japan, Singapore, Hongkong og på Tenerife, bes kontakte lege.

Det har foreløpig ikke gått ut nasjonale råd om å unngå håndhilsing og klemming.

Finland

Tirsdag er det påvist 40 korona-smittede i Finland.