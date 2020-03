– Vi tar samfunnsoppdraget på alvor, sier daglig leder i Birken skifestival, Eirik Torbjørnsen til NRK.

Han sier at de med dette tar del i en større, nasjonal dugnad for å hindre spredning av smitte.

Torbjørnsen sa at det var en enkel avgjørelse å ta. Likevel er han klar på at det kan bli en stor, økonomisk konsekvens for Birken AS.

– De neste ukene vil vise hvor alvorlig situasjon er, men hensynet til helse må gå foran, sier han.

Det er idrettslagene Rena IL, Lillehammer Skiklub og Lillehammer Cykleklubb som eier Birken AS.

AVLYSER: Eirik Torbjørnsen, leder i Birken skifestival, må avlyse. Her fra kveldens arrangement for de som skulle vært frivillige under arrangementet. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Klar beskjed

Birken-leder Eirik Torbjørnsen kom med beskjeden på et arrangement for de frivillige under Birken. Det som skulle være et kick-off-arrangement ble det motsatte.

– Det eneste riktige for oss nå er å avlyse alle arrangement i perioden 14.-21. mars, sa en klar Eirik Torbjørnsen til de frammøtte.

I tillegg til hovedrennet, Birkebeinerrennet 21.03., omfatter avlysningen også en rekke andre skirenn i Birken-festivalen. Det første, Inga Låmi-rennet, skulle gå av stabelen førstkommende lørdag.

Det var ventet 15.000 deltagere til årets skifestival på Lillehammer og Rena.

Avlysningen skjer etter nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet tirsdag.

FHI presiserte at arrangementer som samler mange mennesker, kan gi grunnlag for stor spredning av smitte.

Dette kan også gjelde ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet.

FÅ FOLK: Det var begrenset med publikum under dagens Raw Air-konkurranse på Lillehammer. I Granåsen blir det helt uten publikum til stede. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Ny anbefaling

Den nye anbefalingen er at arrangementer med flere enn 500 deltagere avlyses eller utsettes.

Dette gjør at flere arrangører vil måtte gjøre nye vurderinger:

Det vil for eksempel gjelde World Cup Skiskyting i Holmenkollen 20.-22.03., og det pågående Raw Air-hopprennet. Tirsdag ble det klart at arrangementet i Granåsen går uten publikum.

I tillegg vil en rekke andre, større arrangementer gjøre nye vurderinger.

The Gathering på Hamar i påska, med rundt 5000 påmeldte, vil også omfattes av de nye anbefalingene.

Det samme gjelder for avslutningskonserten til Vazelina Bilopphøggers. Bandet har solgt ut Oslo Spektrum ganger to lørdag.

Norges Varemesse meldte i dag om at de avlyser alle arrangementer på Lillestrøm ut april.

Tirsdag kom det også melding om at Den norske Opera og Ballett, Nationaltheatret og Det norske teatret avlyser alle forestillinger etter FHI's anbefaling.

– Burde vært avlyst for lengst

Bjørg Marit Andersen, professor i hygiene og smittevern, mener det burde vært klart for lengst at arrangementer som Birken burde vært avlyst.

– Selv om dette er et arrangement som pågår ute, kan det florere av smitte. Det hostes, harkes, svettes, klemmes og snytes. Smittepunktene er mange, sier hun.

Hun mener at myndighetene burde vært tydeligere overfor arrangørene på et tidligere tidspunkt.

– Det er svakt, og det har gjort at arrangører har følt seg presset. Det er store økonomiske utlegg her. Her bør det være nasjonal veiledning, slik vi ser i Danmark, sier Andersen.

KRITISK: Bjørg Marit Andersen, professor i hygiene og smittevern og tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus Ullevål, synes korona-smitten er håndtert for dårlig og for sent i Norge. Foto: NRK

Har savnet retningslinjer

Flere har de siste dagene reagert på at det ikke har kommet nasjonale retningslinjer for større arrangementer.

Helsedirektoratet ga forrige uke beskjed om at det er opp til arrangører og kommuner å bestemme om det er forsvarlig å gjennomføre store arrangementer.

Det har ført til svært ulik praksis i Kommune-Norge.

I helga ble publikumsfesten i Holmenkollen avlyst. I Oslo og Stavanger er Bryan Adams-konserten avlyst.

Serbia-kampen på Ullevål går som planlagt og de 26.000 billettene er utsolgt. Helsedirektoratet anbefaler imidlertid at kampen bør gå uten publikum.

Noen skoler er stengt som sikringstiltak, andre holder åpent.

I en kronikk i VG tirsdag gikk blant annet lege Mads Gilbert ut og kritiserte helseminister Bent Høie for ikke å ta mer grep om situasjonen.