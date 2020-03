I overkant av 300 deltakere fra 40 land er samlet i Narvik for å være med junior-VM i alpint, som startet 5. mars.

I tillegg kommer 270 i støtteapparat, familie og frivillige. Og publikum.

Mesterskapet går som planlagt med velsignelse fra den kommunale helsetjenesten.

Helsedirektoratet ga forrige uke beskjed om at det er opp til arrangører og kommuner å bestemme om det er forsvarlig å gjennomføre store arrangementer.

Det har ført til svært ulik praksis i Kommune-Norge.

I helga ble publikumsfesten i Holmenkollen avlyst. I Oslo og Stavanger er Bryan Adams-konserten avlyst. Serbia-kampen på Ullevål går som planlagt og de 26.000 billettene er utsolgt.

Noen skoler er stengt som sikringstiltak, andre holder åpent.

VM-lege og kommuneoverlege Sverre Håkon Evju i Narvik var i forkant i tett dialog med helsemyndighetene for å unngå utbrudd av koronaviruset.

– I dialog med helsemyndighetene og Skiforbundet, ble vi enige om at mesterskapet går som planlagt. Vi tar forholdsregler for å unngå smitte under arrangementet, sier Evju.

Etterlyser nasjonale retningslinjer

Kommune- og rennlege Sverre Håkon Evju bruker albuen når han skal ta Antibac. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Flere leger og kommuner er frustrerte over at helsemyndighetene ikke har utarbeidet nasjonale retningslinjer rundt store arrangementer.

I Lillehammer skal ordfører Ingunn Trosholmen i møte med arrangøren bak det tradisjonsrike Birkebeinerrennet 21. mars. Tema er koronaviruset.

– Vi vurderer fortløpende om rennet skal gå som normalt eller avlyses.

Ordføreren er klar over at dersom Birkebeinerrennet avlyses vil det går ut over idrettslag, næringsliv og publikum. Hun synes det er en svært vanskelig avgjørelse.

– Det er på tide at nasjonale myndigheter gir noen helhetlige føringer for alle norske kommuner slik at vi har noe å forholde oss til, sier ordfører Ingunn Trosholmen (Ap). Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

– Vi ønsker oss tydelige nasjonale føringer. Nå er det opp til hver enkelt kommune. Vi følger rådene fra kommuneoverlegen i Lillehammer. Og det er ingen tvil om liv og helse er det overordnende hensynet vi legger til grunn.

Andre kommuner kjører føre-var-prinsippet. Mandag stengte nordlandskommunene Bø samtlige skoler.

Når de nasjonale føringene ikke er tydelige, så må vi ta ansvar selv, sier ordfører Sture Pedersen (H).

– Avgjørelsen blir skjøvet ned til den enkelte kommune, og når enkelte gjør det sånn og andre gjør det sånn, så er det utfordrende. Jeg tror sentrale myndigheter godt kunne vært enda tydeligere i anbefalingene.

Har satt krisestab

Molde kommune har i dag satt krisestab og bestemt seg for å avlyse alle kommunale arrangementer. Foto: Anne Eli Nøsen / NRK

Molde kommune har i dag satt krisestab og bestemt seg for å avlyse alle kommunale arrangementer. De avlyser også møter med flere enn 15 deltakere.

Både i Ålesund og i Molde opplever kommunelegene ekstremt stor pågang fra arrangører som vil vite om deres arrangement kan bli avlyst på grunn av koronaviruset.

– Det mest krevende er at vi kommuneoverleger blir satt opp mot hverandre. Vi blir utfordret på at vi gjør ulike vurderinger, sier Cato Innerdal.

Han er kommuneoverlege i Molde og etterlyser nasjonale retningslinjer.

Molde kommune har sendt et forslag med konkrete kriterier for hvordan vurdere arrangementer til Helsedirektoratet. De venter å få tilbakemelding i løpet av dagen.

– Valgene vi gjør har store praktiske og økonomiske konsekvenser, sier Innerdal.

Også VM-legen i Narvik ønsker at retningslinjene var tydeligere.

– Det er nok godt ment fra Folkehelkseinstuituttet. Kommuneoverlegene sitter nærmest og har mest kunnskap. Samtidig legger de veldig tyngde til våre skuldre, sier Sverre Håkon Evju.

Flere tusen publikummere møtte opp i Narvik sentrum torsdag kveld for å se åpningsseremonien av junior-VM i alpin 2020. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Han etterlyser tydeligere retningslinjer fra myndighetene rundt arrangementer.

– Det overordnede hensynet er jo innbyggerne i kommunen. Det hadde vært godt for kommuneoverlegen om myndighetene hadde vært enda tydeligere.

Å overlate ansvaret til arrangører og den enkelte kommune kan slå ut begge veier, ifølge VM-legen.

– Det blir veldig opp til kommuneoverlegens egne vurderinger. Noen er offensive, mens andre er mer tilbakeholdne. Begge deler kan være riktig.

Samtidig blir legene stående i et krysspress. I Narvik er junior-VM et viktig utstillingsvindu i kampen om å få arrangere VM i alpint i 2027.

– Enten man sier ja eller nei til et arrangement kan det være oppfatninger om at det er en uriktig avgjørelse.

Utøvere i karantene

Kommuneoverlege Sverre Håkon Evju (t.v.) viser hvordan man skal hilse under junior-VM i alpint i Narvik. – Vi møtes med en varm albue, sier han. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Narvik var i kontakt med alle deltakerlandene, slik at de kunne gjøre sine egne vurderinger rundt smitterisikoen.

Polen, Japan og Ecuador meldt avbud til mesterskapet i Narvik på grunn av koronaviruset.

Det gjorde ikke Italia, hvor antall smittede og døde fortsatt stiger.

Utøverne fra Italia ble grundig sjekket ved ankomst. Fem dager ut i mesterskapet har kommunelege Sverre Håkon Evju satt to utøvere i karantene.

– De får kontinuerlig oppfølging, sier Evju.

Fortløpende vurdering

Helsedirektoratet har erklært at koronautbruddet er en alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom.

Fagdirektør Svein Lie sier det gjøres en fortløpende vurdering om hvorvidt det skal gis generelle råd, slik kommunene etterlyser.

Helseminister Bent Høie forstår at flere i kommunene etterlyser klarere retningslinjer. Foto: Ole Berg-Rusten / Ole Berg-Rusten

– Vi har kontakt med kommuneleger og fylkesleger. Dersom det viser seg at vi får tilbakemeldinger på at det er vanskelig å håndtere så skal vi i samarbeid med Folkehelseinstituttet gi dem andre tydeligere presiseringer.

Helseminister Bent Høie (H) skal i møte i beredskapsrådet for biologiske hendelser i dag, og sier at det kan komme nye retningslinjer allerede i dag.

Han mener imidlertid man bør være varsom med å bli for restriktive nå, og heller vente til flere i Norge er smittet.

– Vi er i en tidlig fase. Dersom vi innfører veldig strenge tiltak nå kan vi risikere at befolkningen mister tillit til disse tiltakene. Da kan tiltakene være oppbrukt på det tidspunktet hvor vi faktisk har behov for å sette dem inn.