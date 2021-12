Intervjuet i lokalavisa Bygdebladet kosta vikarprest Vidar Nes Mygland jobben tidlegare i haust. Der gjekk han ut og erklærte at han ikkje kunne arbeide med kvinner, stikk i strid med dei offisielle reglane i Den norske kyrkja.

Vidar Mygland Nes var vikarprest i Ørskog på Sunnmøre heilt til han uttalte seg om synet på kvinnelege prestar. Foto: Aleksander Åsnes / NRK

NRK kan i dag avsløre at ein annan prest i området – med det same synet – får halde fram som før. Og at det skjer med biskop Ingeborg Midttømme si velsigning.

NRK har bedt om innsyn i avtalen, men fått avslag med grunngjevinga at det ikkje finst slike avtalar i Møre bispedømme. I ettertid skriv biskopen i ein e-post at avtalen berre finst munnleg.

No vil ho ikkje utdjupe kva avtalen inneber for presten og kollegaene hans.

– Det stemmer at det har vore ei munnleg stadfesting frå biskopen på at det er plass for han i Den norske kyrkje, skriv biskop Ingeborg Midttømme i ein e-post til NRK.

– Kva betyr det i praksis?

– Eg svarar ikkje på kva det betyr, seier ho.

Ho vil heller ikkje svare på om den mannlege presten i dag har kvinnelege kollegaer i sin næraste stab.

Offisielt nei til kvinneprest-motstandarar

Det siste året har kvinneprest-motstanden i kyrkja fått mykje merksemd. Det viste seg at fleire prestar nektar å samarbeide med sine kvinnelege kollegaer. I fjor sa Bispemøtet klart nei til at mannlege prestar kan nekte å samarbeide, og i haust skjerpa dei tonen mot motstandarane av kvinnelege prestar.

Ei av dei som sto i frontlinja då var Ingeborg Midttømme.

NRK har bedt henne svare på fleire spørsmål dei siste vekene om den avtalen ho likevel har inngått. Midttømme har berre svart på nokre få av spørsmåla, og viser no til at ho har gått ut i studiepermisjon. Heller ikkje Olav Gading, som fungerer i hennar stad, svarar.

Her er spørsmåla vi ikkje har fått svar på Ekspandér faktaboks NRK sende 8. desember desse spørsmåla til biskop Ingeborg Midttømme, med kopi til fungerande biskop Olav Gading: Du skriv at det var nødvendig med ein slik avtale «fordi denne presten blei ordinert av ein annan biskop og fekk bekrefta at det var rom for han i kyrkja.» Bispemøtet/preses har jo no slått fast at ingen kan krevje å avstå frå samarbeid med kvinner, så kvifor gjeld det då ikkje denne presten? Til Sunnmørposten uttalte du om vikarpresten i Ørskog 2. oktober: «Han ble tilbudt et vikariat innenfor de rammene som gjelder. Det er ingen som får en egen avtale om at de ikke skal samarbeide med kvinner i våre dager, sier hun.» Er det ikkje nettopp dette denne andre presten har fått? Kvifor måtte vikarpresten på Ørskog avslutte arbeidet, samtidig som den andre presten (med same syn) har fått ein eigen avtale? Anders Barstad i Presteforeininga seier at avtalen/forståinga så vidt han skjønar er i strid med arbeidsmiljølova og vedtaket som Bispemøtet fatta i fjor og presiserte i år. Han tvilar på at den er gyldig. Kva er din kommentar? Therese Utgård Aas i Åpen Folkekirke Møre meiner slike avtalar bidreg til usikkerheit for dei kvinnelege prestane. Kva er din kommentar? NRK ba også på nytt om ein kopi dersom avtalen fins skriftleg, innsyn i eventuelle telefonsamtalar/sms-ar der avtalen har vore eit tema. Denne innsynsbegjæringa blei også sendt til arkivet. 12. desember purra NRK på nytt, men har så langt ikkje fått svar.

Meiner konservative prestar har fått yrkesforbod Skuffa over at kvinneprest-motstandar måtte slutte

Kjende ikkje avtalen

Therese Utgård Aas er leiar for Åpen Folkekirke Møre og sit både i Bispedømmerådet og Kyrkjerådet. Ho seier ho ikkje kjende til avtalen før NRK fortalde om det.

– Eg tenkjer at slike eventuelle avtalar gir stor usikkerheit for kvinnelege tilsette. Det burde dei få sleppe, seier ho, og legg til at ho førebels veit lite om avtalen, og at biskopen må på bana og avklare fakta.

Therese Utgård Aas i Åpen Folkekirke Møre er ikkje tilfreds med arbeidskvardagen til dei kvinnelege prestane i Møre. Ho vil følgje opp saka. Foto: Synnøve Hole / NRK

Ho seier ho kjem til å følgje opp saka.

– I strid med lova

Anders Barstad, som er lokallagsleiar i Presteforeininga, reagerer på at biskopen har inngått ein slik avtale. Han meiner det er spesielt problematisk fordi vikarpresten på Sjøholt måtte gå tidlegare i haust.

– Det synest eg er veldig rart og så vidt eg forstår i strid med arbeidsmiljølovgivinga og vedtaket som bispemøtet fatta i fjor og presiserte i år. Ein slik avtale eller forståing kan ikkje kan vere gyldig, seier Anders Barstad.

Anders Barstad er lokallagsleiar i Presteforeininga. Han reagerer på den avtalen som er gjort. Foto: Remi Sagen / NRK

Han hevda tidlegare i haust at vaktlistene blir ordna fleire stader, for at kvinneprestmotstandarar skal få halde fram som før.

– Ansvar for å vareta alle

Biskopen i Møre seier det var nødvendig å gjere ein slik avtale. Ho grunngir dette med at den aktuelle presten blei ordinert under ein annan biskop, og då fekk stadfesta at det var rom for han i kyrkja. Ho vil ikkje svare på om det er kvinner i staben der presten arbeider i dag, og grunngir det med at han ikkje skal identifiserast.

– Som arbeidsgjevar har vi ansvar for å vareta alle. Når ei ordning blir endra i ettertid må ein ta omsyn til det, og bruke den tid som er nødvendig.

– Er det uproblematisk?

– Det er problematisk for alle. Dette er ingen kvikk-fiks, seier ho.

Midttømme vil ikkje svare på om presten held fram i arbeidet sitt. Men ho svarar samtidig at ho har hatt samtalar med vedkomande, og held fram med dette etter sin studiepermisjon.