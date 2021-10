Biskopane skjerper tonen mot dei som boikottar kvinnelege prestar

– Om det er arbeidsmiljøproblem fordi ein mannleg prest nektar å samarbeide med ein kvinneleg prest, så skal biskopen følge opp dette som ein personalsak, seier Olav Fykse Tveit, som er leiande biskop, eller preses, i Den norske kyrkja (Dnk).

Uttalen kjem etter at biskopane denne veka har vore samla til eitt av tre årlege møte i Bispemøtet.

I førre veke vart arbeidsforholda til Mikael Bruun og Vidar Nes Mygland avslutta, begge to motstandarar av kvinnelege prestar.

– Eg les det som ei utdjuping og ei tydeleggjering av vedtaket frå i fjor, seier Oddny Miljeteig, som er nestleiar i Bjørgvin bispedømmeråd.

I fjor vedtok biskopane at det ikkje lenger skal vere mogleg å reservere seg mot å samarbeide med kvinnelege prestar, slik dei såkalla «køyreglane» opna for.

Køyrereglane la mellom anna opp til «kreativ vaktlisteføring» slik at det ikkje kom til konfrontasjonar eller demonstrative fråvær ved alterringen og andre stader.

Miljeteig tolkar uttalen slik at ho utelukkar denne moglegheita.

– Kreativ vaktlisteføring er ikkje ein farande veg lenger. Ingen skal kunne trikse seg vekk frå diskriminering av kvinner i presteteneste, seier ho.

HAR DRØFTA: – Biskopane har nå drøfta oppfølginga av vedtaket frå i fjor. Ingen kan nekte å samarbeide på grunnlag av kjønn, seier leiande biskop i Den norske kyrkje, preses Olav Fykse Tveit. Foto: Øivind Haugen / NRK

Kirkerådsmedlem Therese Utgård Aas seier til NRK at ho er glad for uttalen, men ikkje atterhaldet om «arbeidsmiljøproblem», som det nødvendigvis må fleire partar til for at skal oppstå.

– Det er ikkje omgjevnadane sitt ansvar å seie frå. Folk har ulike tersklar for å seie frå, så her er det arbeidsgjevar som har ansvar for at det ikkje oppstår problem i første omgang.

– Ein underleg uttale frå biskopane

Liv Arnhild Romsaas er leiar i Norsk Kvinneleg teologforening.

– Eg håper at fråsegna om «arbeidsmiljøproblem» ikkje er å forstå som et atterhald, seier ho.

Ho legg til:

– Eg håper vidare at det å følge det opp som ein personalsak ikkje opnar for å kunne tolke og gradere kor stort arbeidsmiljøproblemet vert oppfatta, og dermed gi rom for ulike tolkingar og tiltak.

UTE: I førre veke vart arbeidsforholda til Mikael Bruun og Vidar Nes Mygland (bilete) avslutta, begge to motstandarar av kvinnelege prestar. Foto: Aleksander Åsnes / NRK

Teolog og professor i humanistisk kjønnsforsking, Jorunn Økland, seier til NRK at det er ein «underleg» at biskopane allereie må ut å presisere kva dei meinte i fjor, men legg til at ho er glad for at dei definerer det som eit arbeidsmiljøproblem og ikkje som eit spørsmål om teologiske meiningar.

– Folk som ikkje er kvinnelege prestar kan ha meiningar om «saka», men for kvinnelege prestar har dette vore et arbeidsmiljøproblem heile vegen. Difor er fråsegna bra.

Prest Gyrid Gunnes ønskjer seg kraftigare lut:

– Prinsipielt bør det ikkje vere prestar i Dnk som ikkje samarbeider med kvinner, og dette burde vere noko alle biskopar som arbeidsgjevarar forpliktar seg til å spørje om i intervju, seier ho.

Dette seier dei om bispeuttalen Ekspandér faktaboks Frida Strøyer Aalborg, teologstudent – Jeg mener konkretiseringen fra Biskopene er viktig og god, av det gode vedtaket de gjorde i fjor. Når prester nekter samarbeid av ulike grunner er dette mest av alt en personalsak. Da bør det behandles slik. Det er lov å ha ulike teologiske syn i Den norske kirke, men å boikotte kollegaer er en dårlig praksis som kirken ikke kan leve med over tid. Jeg har ikke hørt om andre kirker i verden som aksepterer en boikott-praksis ved teologisk uenighet. Nattverdfellesskapet er kirkens ypperste måte å vise at vi er en enhet. Når noen da vil reservere seg fra andre, kan det ikke forstås som noe annet enn et brudd med kirkens enhet. Noen mener det er en liten sak at mannlige prester reserverer seg mot kvinnelige prester. Men dette er mer utbredt enn vi ofte tenker. I enkelte deler av landet er det kvinnelige prester som ikke kan gjøre endringer i turnus fordi turnusen er satt sammen slik at mannlige prester skal slippe å jobbe sammen med dem. Dette kan ikke kirken leve med. Mari Saltkjel, prest – Jeg opplever dette som en bekreftelse på at spørsmålet ikke blir glemt og at det er til kontinuerlig behandling i bispemøtet. Det er et viktig signal fra bispemøtet. For Bjørgvins del vil jeg si at den viktige forskyvningen kom allerede i fjor, og at det er ytterligere et viktig signal: nemlig at vi ser sammenheng mellom bispemøtets uttalelser og vår biskops handtering i Bjørgvin.

– Ei sørgeleg innstramming

Bispemøtet avgjorde i fjor at ingen kan nekte å samarbeide med kvinnelege prestar.

– Ei sørgeleg innstramming, sa Mikael Bruun då.

Han fekk støtte frå fleire som meinte at meiningskorridoren var blitt trongare, i kyrkja så vel som i samfunnet elles.

Det er å snu saka på hovudet, meiner Guri Riksaasen, som er assisterande generalsekretær i Norske Kirkeakademier.

– Det er viktig å ha med seg at det aldri har vore ope for alle å tene som prest i Den norske kyrkja. Kvinner, skilte og homofile har inntil nokså nyleg vore ekskluderte, og framleis er det fleire som ikkje ønsker å tilsette homofile, lesbiske, bifile eller trans-prestar.

Ho legg til:

– Det er altså på ingen måte nytt at det vert sett grenser for kven som kan tene som prest, det nye er at det rammer ein gruppe som tidlegare ikkje har opplevd å bli ekskludert. Sjølvsagt gjør det vondt å miste makt og privilegium, men makt og privilegium skal aldri vere ein sjølvfølgje.

Dette svarar biskopane Foto: Den norske kirke Ekspandér faktaboks Vi har stilt alle 12 biskopane sju spørsmål: Kor mange prestar anslår du at det er ditt bispedømme som ikkje ønskjer å gjere teneste saman med kvinner? Kva gjer biskopen for å vere sikker på at desse (eventuelt) faktisk og praktisk samarbeider med kvinner og rettar seg etter vedtaket i fjor haust? Dersom ein mannleg prest framleis held fast på at han ikkje kan tenestegjere ilag med ei kvinne, kan han då framleis vere vanleg prest i ditt bispedømme? Kjenner du til om det er nokon som har mist jobben, sagt opp eller endra syn som følgje av vedtaket i fjor haust, som sidestilte kvinner og menn? Vi kjenner til at lokale prestar på Sunnmøre fortel at dei «ordnar vaktlistene» slik at kvinneprest-motstandarane «slepp» å arbeide med kvinner. Kjenner biskopen til at det skjer i ditt bispedømme? Kva synest du om ein slik praksis? Vil du gjere noko for å kome dette fenomenet til livs?

Bjørgvin bispedømme, biskop Halvor Nordhaug: 1. Så vidt eg veit er det tre. 2. Eg har hatt samtalar med dei om dette, og argumentert for å følgje vedtaket, men eg kan ikkje tvinge nokon. 3. Vi tilset ingen som ikkje vil ha full tenestefellesskap med kvinner. Den som allereie var tilsett før vedtaket i fjor haust, får halde fram som prest. Men eg seier at dei må utebli frå ei gudsteneste der dei elles ville ha reservert seg mot å ta imot nattverd frå ei kvinne. 4. Nei. 5. Nei. 6. Det ville ikkje bli akseptert. 7. Det er ikkje aktuelt tema i Bjørgvin (sjå spørsmål 5). Nord-Hålogaland bispedømme, fung. biskop Stig Lægdene: 1. Anslagsvis 2-3, men det kan også gjelde vikarar som det er utstrekt bruk av her i Nord-Hålogaland. 2. Eg antar dei det gjeld er bedne om å ta det opp med biskopen. 3. Det veit eg ikkje, men eg vil tru at dei ikkje blir tatt ut av teneste. 4. Nei 5. Det veit eg ikkje. 6. Dersom vaktlistene blir endra for å vere tilpassa kvinneprest-motstandarar er det ukollegialt og ein praksis som legitimerer diskriminering av kvinner. 7. Dersom eg hadde vore biskop ville eg avslutta ein slik type praksis. Eg ville også tatt initiativ til at Kyrkjemøtet lagde reglar som gjorde at komande prestar som ønskte ordninasjon, men som ikkje ville samarbeide med kvinner, ikkje fekk ordninasjon. Slike reglar har Den svenske kyrkja hatt lenge. Borg bispedømme, biskop Atle Sommerfeldt: – Eg utelukkar ikkje at nokre prestar kan vere motstandarar av kvinner i presteteneste. Men eg er ikkje kjend med at nokre no eller i mi tid har reservert seg mot å delta i gudstenester og nattverdsfeiring med kvinnelege prestar, eller å akseptere kvinner som pastorale leiarar. Møre bispedømme, fung. biskop Olav Gading: 1. Eg veit ikkje om dette no gjeld prestar i Møre bispedømme. 2. Eg er kjent med at biskopen har hatt samtalar med aktuelle prestar om dette i løpet av det siste året. 3. Dette er det ikkje lenger rom for. Bispemøtet sitt vedtak frå oktober 2020 gjelder fullt ut i Møre bispedømme. 4. Ingen har mist jobben, og eg kjenner ikkje til at nokon har sagt opp på grunn av dette. Eg veit ikkje om nokon har skifta syn på kvinneleg presteteneste, men eg har sett endra praksis. 5. Eg har høyrt at dette har skjedd tidlegare. Eg har ikkje kunnskap om at det skjer no. 6. Det er ikkje rom for dette. 7. Biskopen har hatt samtalar med aktuelle prestar om dette i løpet av det siste året. Stavanger bispedømme, biskop Anne Lise Ådnøy: – Hos oss må mannlege prestar kunna samarbeida med kvinnelege prestar. (Ønskjer ikkje svare på spørsmåla) Agder og Telemark bispedømme, biskop Stein Reinertsen på ferie. E-post frå bispedømmekontoret: – Utfrå det vi kjenner til på bispedømmekontoret er det ingen prester i vårt bispedømme som reserverer seg mot å tenestegjere saman med kvinnelege prestar. Vi kjenner heller ikkje til at nokon har slutta på grunn av dette. Sør-Hålogaland bispedømme, biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes: 1. Eg kjenner ikkje til nokon i Sør-Hålogaland. 2. Ikkje aktuelt i Sør-Hålogaland. 3. Dersom han ikkje kan rette seg etter dei ordningar som gjeld for presteteneste i Den norske kyrkje, er det ikkje mogeleg. 4. Nei. 5. Nei. 6. I Sør-Hålogaland er det ikkje på nokon måte akseptabelt for ein mannleg prest å nekte å samarbeide med ein kvinneleg prest, og han må følgje det rammeverket som gjeld. Vi kan heller ikkje ha lokale ordningar som undergrev dette. 7. Ja, vere tydeleg ved tilsetjingar, både faste og i vikariat, på det regelverket som gjeld i Den norske kyrkje. Det vil vere heilt uråd for meg å vere med å tilsetje ein prest som ikkje kan akseptere meg som biskop og kan samarbeide med meg på alle område, fordi eg er kvinne. Dette gjeld naturlegvis overfor alle kvinnelege prestar. Eg har avvist ein potensiell vikar på det grunnlaget. Hamar bispedømme, biskop Solveig Fiske: 1. Ingen. 2. Ikkje aktuelt. 3. Nei, det ville ikkje vore aktuelt. 4. Nei. 5. Nei. 6. Det er ein praksis som er uhaldbar ved at den aksepterer ein dobbeltmoral i kyrkjekvardagen. Eg tenkjer at det er å strekkja arbeidsplanlegginga for langt i tilrettelegging og er ikkje i tråd med Bispedømme sitt vedtak om at det ikkje finst reservasjonsrett inn mot samarbeid med kvinner i presteteneste. 7. Ja, her må det skapast ein felles kultur og forankrast i kollegafellesskapet at ein kan meine kva ein vil, men ikkje ha ulik praksis. Nidaros bispedømme, biskop Herborg Finnset: 1. Det er ingen av prestane i Nidaros som ikkje ønskjer å gjere teneste saman med kvinner. Ved nytilsettingar er spørsmålet om kollegafellesskap og samarbeid tema på alle intervju. Ein som ikkje kan ha gudstenestefellesskap med sine kollegaer, vil ikkje bli tilsett i Nidaros. 4. Ingen kjende, men etter vedtaket i Bispemøtet i fjor haust har vi hatt eit internt fokus på våre eigne rutinar ved tilsetjingar. 5., 6. og 7.: Ikkje aktuelle. Tunsberg bispedømme, biskop Jan Otto Myrseth: 1. Ingen. 2. Ikkje aktuell problemstilling. 3. Ikkje aktuell problemstilling. Det har er ikkje aktuelt å tilsette prestar som ikkje kan samarbeide med alle sine kollegaer. 4. Nei. 5. Nei. 6. Eg står fast på Bispemøtet sitt vedtak om at alle prestar må kunne samarbeide med alle sine kollegaer. 7. Ikkje aktuell problemstilling i Tunsberg. Oslo bispedømme, fung. biskop Anne-May Grasaas: – Det er ingen mannlege prestar i Oslo bispedømme som reserverer seg mot samarbeid med kvinnelege prestar. Dei andre spørsmåla er difor ikkje relevante for Oslos biskop. Svar frå preses Olav Fykse Tveit, leiaren for Bispemøtet: 1. Det føreligg ikkje ei samla oversikt over dette, men kvar biskop har god kjennskap til prestar i eige bispedømme. 2. Vi tek det opp jamnleg i fellesskap, og kvar biskop følgjer dette opp i sitt bispedømme. Det er oppnemnt ei koordineringsgruppe for likestilling. Verneombod og tillitsvalgde er også aktivt med i arbeidet for likestilling, mangfald og inkludering. 3. Vedtaket i Bispemøtet i fjor haust slår fast at ein slik reservasjon ikkje er ein rett ein har som prest i Den norske kyrkja. 4. Nei. 5. Eg har ikkje kjennskap til konkrete døme på det. Men i biskopen i kvart bispedømme må ta opp slike konkrete spørsmål dersom dei kjem opp. 6. Alle prestar må samarbeide med kvarandre. Vedtaket i Bispemøtet er eit klart uttrykk for at ein vil bort frå ein slik praksis. 7. Det er eint stadig pågåande arbeid for likestilling og for å skape gode arbeidstilhøve for alle tilsette i kyrkja.