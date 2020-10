Bispemøtet: Kan ikke nekte å samarbeide med kvinnelige prester

– Kvinners prestetjeneste er en velsignelse og rikdom, sier Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke.

– En prest kan ikke påberope seg en rettighet til å avstå fra samarbeid med andre prestekolleger og det er ikke teologisk meningstvang.

Unnskyldning

– Men ulike meninger kan ikke komme til uttrykk i en praksis som vanskeliggjør tjeneste for andre, sa preses på dagens pressekonferanse.

De prestene som eventuelt ikke ønsker å samarbeide med kvinnelige kollegaer, må selv ta initiativ til en samtale med biskopen.

– Det er opp til den enkelte biskop om hvilke tiltak som skal treffes i slike saker. Disse tiltakene skal forhindre at kvinnelige kollegaer bli skadelidende, sier Tveit.

På spørsmål om det nå er på plass med en unnskyldning svarer Tveit at det er en vanskelig tematikk.

– Hvem skal unnskylde og for hva og til hvem? Men med dette er vi klare på hvordan det skal være videre, sier han.

FORNØYD: – Vi mener uttalelsen er en nødvendig tydeliggjøring av at kvinner og menns prestetjeneste er like ønsket, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Fornøyd presteforening

Presteforeningen er godt fornøyd med Bispemøtet uttalelse om «Ordinasjon og kollegafellesskap».

– Vi mener uttalelsen er en nødvendig tydeliggjøring av at kvinner og menns prestetjeneste er like ønsket, og at dette er Den norske kirkes ordning.

Vi opplever at arbeidsgiver med denne uttalelsen tar arbeidsmiljøutfordringen som mange kvinner har opplevd på alvor, sier Presteforeningens leder Martin Enstad.

Advokat Jan-Erik Sverre har også sagt til Vårt Land at Den norske kirke har loven på sin side dersom man avskjediger prester som reserverer seg mot kvinner.

Norsk Kvinnelig Teologforening er også fornøyd med dagens uttalelse fra biskopene.

– Jeg glad for å høre at biskopene er tydelige, og glad for at de tar ansvar, sier Liv Arnhild Romsaas, som er leder i Norsk Kvinnelig Teologforening.

Hun tar forbehold om at hun ikke har fått med seg hele uttalelsen til biskopene.

TAKKER: Tidligere sogneprest i Lærdal, Helene Langeland, takker alle som har tatt historiene deres på alvor.

Ble boikottet

Tidligere sogneprest i Lærdal, Helene Langeland, har tidligere fortalt hvordan hun ble boikottet av mannlige prestekolleger. Hun er glad for det som i dag kom.

– Takk, til alle som har tatt våre historier på alvor. Når vi nå skal legge bak oss tiden med reservasjon og se framover for å skape gode arbeidsmiljø og andre møteplasser i kirka.

Hun forteller videre at det nå er viktig at alle skal kjenne trygghet og at sår som har oppstått skal repareres i relasjon med andre.

– Det er derfor veldig viktig at arbeidsgivere nå sikrer og følger opp at gode rammer for likestilling og likeverd blir sikra for alle i alle samanhenger., sier Helene Langeland.

OMSTRIDT SYN: Sogneprest Mikael Bruuns uttalelse i august om at han blant annet ikke kan ha gudstjeneste med kvinnelige prester har skapt stor debatt.

Sogneprest nekter samarbeid

Sogneprest Mikael Bruun i Sogndal har stått sentralt i debatten om kvinnelige prester, etter at han i august i år sa at han ikke kan ha nattverd og gudstjeneste med kvinnelige kolleger.

Sjefen for de norske biskopene, Olav Fykse Tveit, har tidligere sagt at mannlige prester ikke kan reservere seg mot å samarbeide med kvinner.

Det samme har de tre kvinnelige biskopene i Sør-Hålogaland, Oslo og Hamar skrevet.

Etter deres syn kan det «ikke være mulig for en mannlig prest å motsette seg å samarbeide med en kvinnelig prest, verken i menighetsarbeid, gudstjenester eller sakramentsforvaltning.

Kvinnenekt Ekspandér faktaboks Det finst ingen oversikt over kor mange mannlege prestar som nektar å samarbeide med kvinnelege kolleger i gudsteneste og nattverd.

Presteforeningen oppheva i 2004 eit sett med reglar som sa noko om korleis konservative, mannlege prestar skulle forhalde seg til kvinnelege prestar.

Konservative prestar, som til dømes Mikael Bruun, meiner at bibelen tydeleg seier at kvinner ikkje kan ha leiande roller i kyrkjelyden.

I Sverige kan ingen menn bli prestar om dei nektar å samarbeide med kvinner.

Neste år er det 60 år sidan Ingrid Bjerkås blei ordinert til den første kvinnelege presten i Noreg.

Støtte fra flere

Men sogneprest Bruun har fått støtte fra flere prestekollegaer og teologer. Svært få ønsker å stå fram med sitt syn men det gjelder ikke alle.

– Han fortjener støtte. Han skal vite at han ikke er alene, sa sokneprest i Sandviken kyrkjelyd i Bergen, Sverre Langeland til NRK 7. september.

Av rundt 1200 aktive prester i Den norske kirka, er det maksimalt 20–30 prester som har det samme teologiske grunnsynet som Bruun.

Sjefen for de norske biskopene, Olav Fykse Tveit, varsla da at kvinneprestmotstand og ordinasjonsnekt vil bli diskutert på Bispemøtet i oktober.

Forlengelse av Kirkemøtet

De tolv biskopene samles til Bispemøte tre ganger i året. Bispemøtet ledes av preses, og behandler og uttaler seg i læresaker i Den norske kirke.

Bispemøtet i Trondheim denne gang har vært en naturlig forlengelse av Kirkemøtet som ble arrangert i samme by forrige uke.

Biskopene deltok også i festgudstjenesten i Nidarosdomen forrige helg, hvor de markerte ny preses, ny Kirkemøte-periode og nyvalgt Kirkeråd.