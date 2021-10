Prest Vidar Nes Mygland blei midlertidig tatt ut av teneste etter å ha nekta å jobbe med kvinnelege prester. No går han av.

– Vi hadde eit møte på fredag der avtalen mellom oss blei inngått. Av hensyn til Mygland og hans familie valde vi å gå ut med nyheita først i dag, slik at dei kunne få ro i helga, seier biskop Ingeborg Midttømme i Møre til Vårt Land.

Presten blei tatt ut av teneste for rundt to veker sidan, og har ifølgje Vårt Land inngått avtale med biskopen i Møre om å gå av.

Før helga blei det kjent at Mikael Bruun i Sogndal gjekk av. Heller ikkje han ville samarbeide med kvinner. No har begge to slutta.

Biskop Ingeborg Midttømme i Møre har inngått avtale med prest Vidar Nes Mygland, og no trer han av. Foto: Øyvind Sandnes / nrk

Bispemøtet behandlar saka

Preses Olav Fykse Tveit sa til NRK sist veke at spørsmålet om prestar som ikkje vil samarbeide med kvinnelege kollegaer, kjem til å bli tema på nytt under Bispemøtet denne veka. Det skjer som følgje av striden rundt Vidar Nes Mygland på Sunnmøre.

NRK avdekte nyleg at det fins fleire prestar i landet som framleis ikkje vil samarbeide med kvinner. Dette skjer trass i at Bispemøtet i fjor slo fast at det ikkje er lov.

– Beklageleg

Leiaren i presteforeininga for Nordre Sunnmøre seier han ikkje er veldig overraska over avgjerda. Men han synest det er leitt.

– Eg syns det er beklageleg at dyktige prestar sluttar, men eg kan skjøne at han ikkje ser at han har ein arbeidsplass vidare, seier Anders Barstad, han er leiar i presteforeininga for Nordre Sunnmøre.

Sist veke hevda han overfor NRK at vaktlistene fleire stader blir ordna slik at kvinneprest-motstandarar «slepp» å arbeide med kvinnelege prestar. No er han spent på om biskopane grip inn overfor desse.