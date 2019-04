Foreslår å utsette samanslåing

Det skriv Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding. Der går det fram at Remme vil foreslå for styret i helseføretaket at ein bør utsette tidspunktet for samanslåing av fødeavdelingane i Kristiansund og Molde.

Samanslåinga av fødeavdelingane i Molde og Kristiansund har skapt sterke reaksjonar, Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Dette i lys av situasjonen og debatten som har utvikla seg i etterkant av styrevedtaket 27. mars.

– Vurdering mi at helseføretaket bør skyve på tidspunktet fordi det kan verke inn på vår samla evne til å levere forsvarlege helsetenester, seier Remme.

Vedtaket har skapt sterke reaksjonar. Mellom anna forlèt ordførar i Kristiansund, Kjell Neergaard, styremøtet i sinne. Det opphavlege forslaget var å slå saman fødeavdelingane 31. august.

Vidare vektlegg Remme at grunnlaget i saksutgreiinga framleis ligg fast.

– Vedtaket om å gjennomføre ei samanslåing av fødeavdelingane i god tid før innflytting i nytt sjukehus på Hjelset står framleis fast.

Remme vil foreslå ei utsetting av gjennomføringa i tid, til eit tidspunkt som er nærare innflytting i det planlagde fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal. Forslaget vil bli fremma i neste styremøte 15. mai.

Ein rasande Kjell Neergaard, ordførar i Kristiansund, sprang ut av møterommet då vedtaket om å samle fødetilbodet i Molde blei gjort. Du trenger javascript for å se video. Ein rasande Kjell Neergaard, ordførar i Kristiansund, sprang ut av møterommet då vedtaket om å samle fødetilbodet i Molde blei gjort.

Store protestar

Vedtaket om å legge ned fødeavdelinga i Kristiansund har skapt mykje rabalder. Etter vedtaket trua fleire kommunar på Nordmøre med å trekkje seg frå alt samarbeid med Helse Møre og Romsdal. Til saman fem nordmørskommunar har til no vedtatt å bryte samarbeidet. Saka skal opp i alle nordmørskommunane, bortsett frå Eide som har orientert seg mot Romsdal.

Nordmørskommunane meiner at helsepolitikken i Møre og Romsdal blir driven på ein feil og uheldig måte i strid med tidlegare inngåtte avtalar. Kommunane meiner det går føre seg ei nedbygging på Nordmøre til fordel for ei oppbygging på Sunnmøre og i Romsdal.

Også Ole Gunnar Solskjær har involvert seg i debatten i heimbyen.

– Dei skal ikkje klare å legge ned byen vår, sa han då han møtte pressa etter å ha blitt presentert som ny manager for Manchester United.

Dei siste vekene har det blitt etablert ein «Bunadsgerilja» som har verva stadig nye tilhengarar i kampen mot at fødeavdelinga i Kristiansund skal leggast ned.

I kveld møtast Espen Remme og Kristiansund-ordførar Kjell Neergaard i Debatten med Fredrik Solvang.