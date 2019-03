Solskjær: – De skal ikke klare å legge ned byen vår

– Det har vært et par rare dager for en fra Kristiansund. Det har vært fine ting....Men jeg må bare få lov til å si at i dag kunne jeg tenkt meg å være politiker og gjort noe med dem som ikke skjønner hva de snakker om, sier Ole Gunnar Solskjær.

Torsdag ettermiddag møtte Solskjær pressen som ny fast manager manchester United etter måneder med spekulasjoner. Etter pressekonferansen var det flere ting enn fotball Solskjær hadde på hjertet.

– Som kristiansunder så tror jeg alle vet hva jeg snakker om, sier den nye Manchester United-manageren.

Mange demonstrerte mot kuttene i helseforetaket under styremøtet i Helse Møre og Romsdal onsdag. Foto: Remi Sagen / NRK

Helse Møre og Romsdal skal spare en halv milliard på tre år. Mesteparten, 200 millioner kroner, skal tas i 2019. Onsdag ble flere kontroversielle styrevedtak gjort. Ett av dem er å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund. Sammenslåingen av fødeavdelingene i Molde og Kristiansund skulle uansett skje når man får et nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal, men nå ble det vedtatt å legge ned avdelingen i Kristiansund før fellessjukehuset står ferdig.

Føler sinne og avmakt

Aksjonister på Smøla vil utstyre helseministeren og direktør for helseforetaket med fødselssimulator. Foto: Kurt Sivertsen

I Solskjærs hjemtrakter, på Nordmøre, har protestene vært voldsomme siden kuttforslagene ble klare. Og det har ikke stått på aksjonsformer. Denne uka gikk 2000 personer ut i politisk streik. I tillegg sendte kvinner på Smøla en åpen invitasjon til helseministeren og direktøren i Helse Møre og Romsdal. De kan når som helst få komme til øya, få på seg fødesimulator, og prøve reiseveien til det som blir den nærmeste fødeavdelingen, i Molde. For kvinner i kommunen Aure, Halsa og Smøla blir reiseveien på to til tre timer.

Mange føler nå avmakt forteller Dagfrid Boot, firebarnsmor, som bor på Smøla.

Dagfrid Boot med datteren Nadia på armen. Hun forteller at det ble helt stille rundt bordet på arbeidsplassen hennes da vedtaket om å legge ned fødeavdelingen ble klart. Foto: Sissel Brunstad / NRK

– Jeg er glad jeg er ferdig med å få barn. Nå blir det i hvert fall ikke flere, sier hun etter at nedleggelsen ble klar.

– Vi føler et sånt sinne og avmakt over dette, spesielt vi unge kvinnene som dette rammer. Jeg er ferdig med barnefødsler, så for min del er jeg heldig. Men jeg føler med alle de dette rammer. Det er alvorlig, sier Boot.

– Klar sammenheng mellom reisevei og komplikasjoner

Jordmorforbundet ser alvorlig på nedleggelsen. Siden 70-tallet har 115 fødeavdelinger landet over blitt lagt ned. Nå er det bare 45 igjen.

Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet, er bekymret over at ytterligere tre fødeavdelinger, ei på Innlandet, Sandnessjøen og Brønnøysund også er nedleggingstruet. Foto: Jordmorforbundet

Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet, viser til forskning fra Haukeland som har sett på 600.000 fødsler i Norge de siste ti årene.

– De har funnet en klar sammenheng mellom reisevei og komplikasjon. Det er dobbel risiko for livstruende komplikasjon når det er over en times reisevei til fødeinstitusjonen.

Hun advarer mot å kutte i fødselsomsorgen for å spare penger.

– Dette vil gi en dårligere fødselshjelp totalt sett for innbyggerne i Norge. Vi er avhengig av å ha en trygg fødselsomsorg. Det er det tverrpolitisk enighet om at vi skal ha. Dette reagerer vi sterkt på, sier Schjelderup.

Illsinte ordførere

Resultatet av styremøtet i helseforetaket, der de vedtok blant annet å legge ned fødeavdelingen, er at kommunene på Nordmøre nå trekker seg fra alle samarbeidsavtalene med Helse Møre og Romsdal. Onsdag stormet ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, illsint ut av styremøtet. Nå får han støtte fra Kristiansunds store sønn.

– De skal ikke få lov til å legge ned byen våres, sier Ole Gunnar Solskjær.