Jørn Nydahl setter laderen inn i elbilen sin utenfor ladestasjonen ved kjøpesenteret Moa i Ålesund. I snart tre år han hatt elbilen, som han ønsket seg, fordi den var bra for miljøet og rimeligere å ha.

Men batteriet hans ble trolig produsert på en fabrikk med lite fornybar energi, som kull. I dag importerer flere europeiske land batterier fra Asia og USA.

– Det visste jeg ikke, sier han.

Dette kan derimot endre seg om noen få år. I dag er det planer om bygging av tre batterifabrikker i Norge, som skal ha tilgang på fornybar energi.

– Det er fornuftig å produsere energikrevende ting der vi har rikelig med energi, mener elbilsjåfør Nydahl.

VIL PRODUSERE SLIKE BATTERIER: Tre steder i Norge skal det settes opp batterifabrikker. Blant dem er en batterifabrikk fra Equinor, Hydro og Panasonic. Fabrikken skal produsere litium-ion-batterier som brukes i elbiler. Foto: Mette Finborud Børresen

– Renere å produsere i Norge

I 2020 ble det solgt rekordmange elbiler i Norge. Bilindustrien globalt og i Europa er i full omlegging til elektrisitet.

EU har et mål om å få mer batteriproduksjon i Europa, og å bli selvforsynte på dette.

– Hvis vi produserer det i Norge, vil vi kunne gjøre det på renere vis. Vi har mye renere strøm, sier professor i industriell økologi ved NTNU, Anders Hammar Strømman.

Han har jobbet med livsløpsanalyser av batterier og elbiler i mange år.

NRK forklarer Hvorfor trenger verden flere batterifabrikker? for svar Elektrifisering av verden Det jobbes for at verden skal bli mer miljøvennlig. Biler, båter og etter hvert fly skal bli helelektriske. Da trengs det batterier som produseres på batterifabrikker. Hvordan er det i dag? I dag importerer Norge og flere europeiske land battericeller fra Asia og USA. Hvorfor kan vi ikke gjøre det slik? Mange batterifabrikker i dag ligger i områder som ikke har ren strøm. Kina er et land med mye kullkraft. Karbonavtrykket vil derfor være større ved produksjonen av batterier der enn der det er fornybar energi og ren strøm. Renere strøm i Norge Det er mer miljøvennlig å produsere batterier i Norge. Her har vi ren strøm med både vindkraft og vannkraft. Hva skal det brukes til? Batterifabrikkene skal produsere battericeller som skal bli til store elbilbatterier. Noen av disse battericellene skal også gå til ferger og båter. Hvordan er batterimarkedet? Batterimarkedet i Europa øker raskt. Etterspørselen etter batterier til elektriske biler i Europa forventes å øke med 35 ganger fra 2020 til 2030. Det er regnet ut at markedet ti år fram i tid trenger 120 nye batterifabrikker. Har vi det som trengs for å lage battericeller? Norden har mye materialer og råvarer tilgjengelig for batterifabrikkene, ifølge professor i industriell økologi ved NTNU, Anders Hammar Strømman. Det er god tilgang på blant annet kobber, nikkel, kobolt og litium. Se hvilke kommuner og regioner i Norge som ønsker å ha batterifabrikk Forrige kort Neste kort

Mye kullkraft i Asia

USA har den største batterifabrikken, men i dag produserer Asia flest battericeller. Kina, Sør-Korea og Japan er de store produsentlandene.

Mange av disse batterifabrikkene ligger i områder som ikke har ren strøm.

Strømman ved NTNU bruker Kina som et eksempel der de lager batterier med energi fra kull, hvor karbonavtrykket vil være større enn der det er fornybar energi og ren strøm.

I Norge har vi vindkraft og vannkraft og er mye mer elektrifisert enn de fleste andre land.

– For at elbiler skal bli så miljøvennlig som mulig, må de ikke bare gå på grønn strøm. De bør helst også produseres på grønt vis, sier han.

VINDKRAFT: I Norge har vi vindkraftverk. Det er en miljøvennlig måte å få strøm på. VINDKRAFT: I Norge har vi vindkraftverk. Det er en miljøvennlig, men omstridt måte å få strøm på.

Trenger råvarer fra naturen

Batteriproduksjon krever bruk av råvarer som blant annet litium, kobolt, nikkel og grafitt. De fleste råvarene som er nødvendige i litium-ion batterier er tilgjengelig i Norden, ifølge Strømman.

Det er også flere produsenter som er i gang med å lage råmateriale til batterifabrikkene. Blant annet skal selskapet Elkem bygge en ny grafittfabrikk på Herøya i Telemark.

VERDENS STØRSTE: Ved ferdigstillelse forventer Tesla at batterifabrikken Gigafactory, som ligger i Nevada i USA, vil være den største bygningen i verden – og fullstendig drevet av fornybare energikilder. Designet for å være en netto-null energifabrikk ved ferdigstillelse, vil anlegget hovedsakelig bli drevet av solenergi, ifølge Tesla. Foto: Bob Strong / Reuters

Skal bli til elbilbatterier

Før jul ønsket Hydro, Equinor og Panasonic å komme i kontakt med kommuner for å finne ut hvor det er mulig å bygge en stor batterifabrikk. Det endte med 82 henvendelser med mer enn 100 tomteforslag fra store deler av landet.

Grafikk som viser kommuner som ønsker å etablere batterifabrikk ØNSKER BATTERIFABRIKK: Disse kommunene har meldt interesse for batterifabrikk. GRAFIKK: Egil Ursin/NRK

– Nå jobber mange i Europa med å utvikle batterifabrikker som skal produsere for de europeiske bilprodusentene, sier Morten Halleraker. Han er leder for batterisatsingen i Hydro.

Batterifabrikken skal produsere battericeller som ligner på de runde batteriene vi har i fjernkontroller og lommelykter. De er bare litt større.

Og skal settes sammen til store elbilbatterier.

Noen av disse battericellene kommer også til å bli brukt til båter og ferger.

Også i Mo i Rana har selskapet Freyr planer om en batterifabrikk, og i Arendal har Morrow Batteries planer om fabrikk.

Grafikk som viser batterifabrikker i Mo i Rana, i Arendal og i Skellefteå i Nord-Sverige GRAFIKK: Egil Ursin/NRK

– Behov for 120 batterifabrikker

Europeiske bilister står i kø for å kjøre elbil. Dermed er det også stort behov for nye batterier. Bare de neste ti årene er det behov for 120 nye batterifabrikker, ifølge analyseselskapet McKinsey.

– En mulighet er at vi får til batterifabrikker rundt omkring i Norge og at det blir en ny næring som kan ta over for petroleumsnæringen over tid, sier Strømman.

Etterspørselen etter batterier til elektriske biler i Europa forventes også å øke med 35 ganger fra 2020 til 2030, sier Halleraker i Hydro.

– Det er behov for enormt mange nye batterier i Europa og det vil bli bygget ut en helt ny industri, sier han.

Selv om landet vårt er veldig elektrifisert har vi fortsatt en lang vei å gå for å nå klimamålene, ifølge NVE. Les mer om dette her.