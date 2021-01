– Vi tror det er viktig at vi går inn og bidrar i det grønne skiftet. Nå har vi muligheten, sier prosjektleder i Steinkjer næringsselskap, Jacob Almlid.

Steinkjer er bare én av mange kommuner som har tenkt mye på elbilbatterier i det siste.

Før jul gikk Hydro, Equinor og Panasonic sammen ut og etterlyste kontakt med kommuner og regioner i Norge hvor det er mulig å bygge en storskala batterifabrikk.

Plana er å etablere en massiv fabrikk for litium-ion-batterier i Norge. Det er samme type batteri som i elbiler.

Responsen har ikke latt vente på seg.

VIL PRODUSERE BATTERIER: Equinor, Hydro og Panasonic ønsker å etablere en fabrikk for litium-ion-batterier i Norge. Byggestart kan bli i 2025. Foto: Mette Finborud Børresen

Så langt anslår Hydro at prosjektet har fått henvendelser fra minst 30 kommuner.

– Målet er at vi skal være med blant de 10-15. Og når vi passerer sommerferien håper jeg vi fremdeles er med i finaleheatet på tre. Steinkjer er veldig egnet for denne fabrikken, sier Almlid.

Vil ta marked fra Asia

Fabrikken er sagt å kunne gi jobb til 2000 faglærte operatører og personell med høyere utdanning.

Kravet er at anlegget skal ha tilgang til kompetente folk, nok elektrisk kraft, og vann til kjøling. Det er også behov for god logistikk for transport av varer til og fra fabrikken, og flyplass bør være i nærheten.

Søknadsbunken inn til batteriprosjektet har vokst helt fram til siste dag for innlevering.

Nå er utbyggernes jobb å analysere lønnsomheten videre.

– Norge har mye fornybar kraft i form av vind og vannkraft. Dette er viktige konkurransefortrinn globalt. Det er økt fokus fra både kunder og forbrukere og krav til at industriprosesser skal gjøres med minst mulig fotavtrykk. Å etablere en batterifabrikk i Norge hvor vi har mye ren energi vil være et fortrinn, sier informasjonsdirektør i Hydro, Halvor Molland.

VIL VURDERE ALLE FORSLAGENE: Informasjonsdirektør i Hydro, Halvor Molland, sier de vil gå grundig gjennom alle forslagene. Foto: Johan B. Sættem

Han viser til at batterimarkedet er stort og i vekst.

EU har et uttalt mål om å få mer batteriproduksjon i Europa, og å bli selvforsynte på dette. Tilskuddsordninger skal stimulere til mer produksjon i Europa i stedet for i andre verdensdeler som Asia.

– EU har støtteordninger. Og det er også andre rammevilkår konkurrenter har tilgang til. Det er viktig å få avklart hva et slikt prosjekt har tilgang til fra utenlandske og også norske myndigheter, sier Molland.

Kan gi et vell av arbeidsplasser

Møre og Romsdal er ett av fylkene med aller størst interesse for etableringen. Her er åtte kommuner representert.

Aure er en av dem.

– Det blir en veldig fin base for å bygge sammen Midt-Norge. Får vi den fabrikken her kan vi se at fergen til Hitra blir gjennomført. Det er mye som kan bidra for å bygge sammen regionen vår hvis vi får en sånn fabrikk, sier ordfører i Aure kommune, Hanne Berit Brekken (Ap).

Hun viser også til at kommunen allerede er vertskap for Equinor sitt anlegg på Tjeldbergodden, og ønsker å plassere batterifabrikken i tilknytning til det.

ØNSKER VELKOMMEN: Ordfører i Aure kommune, Hanne Berit Brekken (Ap), viser til at Equinor allerede er etablert på Tjeldbergodden, og ønsker den nye batterifabrikken velkommen dit. Foto: Trond Vestre / NRK

Rogaland og Innlandet har også vist en betydelig interesse

I Rena ble det i dag holdt orientering om Toten-kommunene som går sammen om å legge fram dette området for batterifabrikken.

– Vi har tenkt at Gjøvikregionen er rette plassen å gjøre dette i samarbeid med Raufoss industripark. Det er klart at 2000 ansatte kan gi enorme ringvirkninger med et vell av arbeidsplasser rundt, sier Øyvind Hansebråten, administrerende direktør i Raufoss industripark.

Skal sortere fram til sommeren

– Alle forslagene som er kommet inn vil bli grundig evaluert. Det er gledelig at veldig mange ser potensialet i nærmiljøet. Mange har lagt ned arbeid. Batteriprosjektet kan ikke bygge på alle tomtene som er foreslått. Men nå skal vi bruke tiden fram til midten av året på å gå gjennom dem, sier Molland.

Planen er at Hydro, Equinor og Panasonic skal komme fram til 10-15 forslag for å så ende på tre senere i år, før de til slutt lander på hvor fabrikken skal ligge.

Oppstart av fabrikken kan skje i 2025, og avhenger av konklusjonene i den innledende kartleggingsfasen og videre investeringsbeslutninger, opplyser Hydro.

Fra før har selskapet Freyr bestemt å bygge batterifabrikk i Mo i Rana.

Morrow Batteries har også valgt å etablere seg i Arendal i det som heter Eyde Energipark.

VIL HA FABRIKK HER: Hele området på sørsida av Beitstadsundet i Steinkjer foreslås til en stor elbil-batterifabrikk. Planene krever 1000 dekar tomt, og bygningsmassen skal være på 200.000 m². Foto: Eivind Aabakken

– Vi ønsker å være med i denne utviklingen. Hydro og Equinor har stor ingeniør- og industriell kompetanse og Panasonic er en av verdens største batteriprodusenter, sier Molland.

Han mener det ikke er avgjørende å ha en beliggenhet nær vind - eller vannkraft i og med strømmen allerede er i ledningsnettet.