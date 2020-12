Rekordsalg av elbiler i 2020: – Flere ladekunder enn kunder som fylte drivstoff

Koronapandemien ga bråbrems i nybilsalget i vår. Selv om salget totalt sett i år ligger 10 prosent under fjoråret, er det ingen krise å spore i salget av elbiler.

I november passerte elbilsalget fjoråret. Da var over 63.000 elbiler registrert i Norge, mot 60.000 elbiler i hele fjor, ifølge Opplysningsvesenet for veitrafikk (OFV).

Flere elbiler på veiene og mer drivstoffgjerrige biler, betyr at bensinstasjonene selger mindre drivstoff. Forhandleren Cirkle K har de siste to årene firedoblet antall ladestasjoner til 500.

– Vi ser en stadig økende trafikk til laderne vi har på stasjonene våre. For eksempel så vi i sommer for første gang at en stasjon, nemlig Cirkle K E18 Lillesand, hadde flere ladekunder enn kunder som fylte tradisjonelt drivstoff, sier Maria Estenstad Friis, produktsjef for hurtiglading, til NRK.

Produktsjef for hurtiglading i Cirkle K, Maria Estenstad Friis. Foto: Cirkle K

4/5 nybiler kan lades

På norske veier ruller det stadig flere hybrider og elbiler, i tillegg til drivstoffgjerrige nybiler. Salget av drivstoff til privatkunder har falt kraftig siden 2015, ifølge SSB.

Og bensinstasjonene må fortsette å omstille seg kjapt, ifølge nybilstatistikken. I 2019 hadde over 30 prosent av nybilene bensin- eller dieselmotor, mens det gjelder under 20 prosent av nybilene som er solgt i 2020, ifølge OFV.

I år er altså 80 prosent av nybilene som selges hybrider eller elbiler som kan lades, og for første gang er mer annenhver nye bil som ble kjørt ut av bilforretningene en elbil.

Ifølge NAFs prognose vil trenden stå seg ut året, fordi flere leverandører leverer bilene til kundene på tampen av kvartalet.

– Elbilsalget har særlig i høst gått til nye rekordnivåer og har de siste månedene ligget over 60 prosent av nybilsalget. Det er flere grunner til det. En del modeller har kommet i høst som egentlig skulle kommet tidligere i år, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Naf, Nils Sødal, til NRK.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Naf, Nils Sødal. Foto: NAF

– En revolusjon

Flere modeller fra bilprodusentene er én av grunnene til at elbilen øker i popularitet, tror konsernsjef Harald Frigstad i forhandler Bertel O. Steen.

– Vi har hatt en sterk vekst i salget av elbiler, og plugin hybrider også, men spesielt på elbiler, og da innen Mercedes og Peugeot som har kommet med sine elbiler i år, sier han til NRK.

I år er 56 prosent av bilene som selges hos Bertel O. Steen elbiler, og Frigstad tror salgsandelen kan være 70 prosent i 2021.

– Der har det skjedd en revolusjon, vil jeg si. Vi har en rekke bilmerker, og alle har i 2020 kommet med elektriske modeller. Vi manglet jo det i fjor. Det kommer mange flere modeller neste år. Det vil bli et mye større utbud av elektriske modeller i årene som kommer, sier han.

Konsernsjef Harald Frigstad i Bertel O. Steen. Foto: Bertel O. Steen

Rekord i Europa

Flere biler å velge i, gir også fart i elbilsalget ellers i Europa. Til og med november er det blitt solgt over 500.000 elbiler, mot 354.000 i hele fjor, ifølge The Guardian. Det utgjør cirka 1/20 nye biler som er solgt i år.

Koronapandemien har gitt en bråbrems i nybilsalget totalt i Europa. Heller ikke Norge slapp unna. Til og med november lå årets omsetning 8 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

– Hver gang det er litt usikkerhet i økonomien, går nybilsalget ned. Det er en klar sammenheng. Bil er nest største investering etter bolig, og det man prioriterer ned fremfor bolig hvis det blir trange tider, sier Sødal.