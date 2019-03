Ytringsfrihetsekspert ut mot Solberg: – Uheldig uttalelse

Dagen før politiet siktet Tor Mikkel Waras samboer, kom statsminister Erna Solberg med kritikk mot teaterstykket «Ways of seeing» og kalte bildebruken en «ekstrabelastning» for Wara og hans familie.

Hun ba kunstnerne bak stykket om å tenke over at de bidrar til at det er tøffere å være politiker.

«Det oppleves jo verre når familiene våre trekkes inn, og der vi bor trekkes inn, for da rammer det de rundt oss på en annen måte».

Solbergs uttalelse får nå kritikk fra juridisk hold. Anine Kierulf er jurist og ytringsfrihetsekspert:

– Jeg har stor forståelse for Ernas frustrasjon, samtidig mener jeg det ikke var heldig å uttale seg på denne måten om det som er en pågående etterforskning. Det er det uheldig at regjeringsmedlemmer gjør, sier Anine Kierulf, som er fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Dette er ifølge skaperne hva som vises av Tor Mikkel Waras bolig i det omstridte teaterstykket «Ways of Seeing». Erna Solberg kaller bildebruken en «ekstrabelastning» for Wara og hans familie. Foto: Pia Marie Roll

– Bidrar ikke til god ytringsfrihet

Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Foto: Mariam Nauman Javed/Pål Solum / NRK

Kierulf mener totaliteten i bildet som er skapt med motreaksjoner, også fra regjeringsmedlemmer i en pågående straffesak, er egnet til å stilne ytringsgiveren.

– Det at man kommer med kritiske bemerkninger og kommer med et massivt motpress, det er ikke akkurat en oppfordring til å fortsette med det samme, sier Kierulf.

– Vi har et lovverk som regulerer hva det er lov til og ikke lov til å si, og det å ha veldig sterke myndighetsmeninger om hva det er klokt å si i tillegg, det er ikke nødvendigvis egnet til å bidra til så god ytringsfrihet, sier hun.

Mange er kritiske til at kunstnerne bak det omdiskuterte Black Box-stykket ble siktet på onsdag denne uken.

Siktelsen kan være det alvorligste angrepet på kunst som fri ytringsarena i nyere tid, mener Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO).

– Solberg svekker den frie kunsten

Arbeiderpartiet sier også at statsministeren gikk langt over streken da hun kritiserte teaterstykket, og mener Solberg svekker den frie kunsten.

– Hun har lagt utilbørlig press på folkene bak teateret og teatersjefen og ment veldig mye om hva et sånt teaterstykke kan føre til, og det er å tråkke langt over streken hva ytringsfriheten gjelder, sier Anette Trettebergstuen (Ap) til NRK.

– Frps representanter har i flere måneder tatt til orde for politisk sensur for den frie kunsten, ved å både foreslå og ta til orde for at Black Box skal miste statsstøtte, og med det bakteppet, blir statsministerens uttalelser ekstra ille, sier Trettebergstuen.

– Den frie kunsten skal ikke stå uimotsagt

Statsminister Erna Solberg (H) svarer at kunst skal være kritisk, men:

– Den skal ikke stå uimotsagt.

– Vi forsøker alltid å holde oss unna når saker etterforskes, straffesaker og annet. Men det betyr ikke at vi ikke kan ha en generell debatt om temaene som er knyttet til det, er svaret Solberg gir til kritikken.

– Vanskelig for Wara å komme tilbake

Professor i privatrett, Mads Andenæs ved det juridiske fakultetet i Oslo mener det blir vanskelig for Wara å komme tilbake som justisminister.

Bakgrunnen er blant annet at forsvarer John Christian Elden som forsvarer Waras samboer Laila Anita Bertheussen, uttalte til TV 2 at Wara støtter samboerens forklaring

Professor Mads Andenæs mener det blir vanskelig for Wara å komme tilbake. Foto: NRK

– Her har det vært et politisk press som har vært upassende. Wara har hovedansvar og han står nærmest i saken. Det er bakgrunnen for at det er vanskelig for Wara å komme tilbake, slik jeg ser det, sier Andenæs.

Han sier at politikere, inkludert statsministeren, har opptrådt som fagforening i denne saken.

– Her er det en klar konflikt med ytringsfriheten og kunsterisk frihet. Jeg så stykket før jul, og kan forsikre om at hvis man ser det stykket som en uavhengig jurist, kan man ikke tenke seg at det skal være noe straffeansvar for de bildene tatt på avstand av husfasadene.

– Alle som har uttalt seg uten å ha sett stykket, har opptrådt på en uheldig måte, men det er slik man kanskje kan regne med fra sine politikere, når deres interesser er berørt så opptrer de i flokk og gjør dumme ting, og det er derfor vi har rettssystemet som skal stilling til dette. Da er det slik at en statsminister og en justisminister må være forsiktig med måten man ytrer seg på og opptrer på, slik at det ikke blir noen tvil om rettssystemets uavhengighet, sier Andenæs.

Striden rundt Black Box og Waras samboer Ekspandér faktaboks To saker har pågått parallellt det siste halvåret: Spørsmålet om Black Box har krenket privatlivets fred. Og trusselsaken rundt boligen til Wara og samboeren. I desember 2018 anmeldte justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer Laila Bertheussen Black Box Teater for å ha filmet parets hus. Videoklippet ble vist i teaterforestillingen «Ways of seeing» Saken ble først henlagt av Oslo-politiet, men statsadvokaten ba politiet gjenoppta etterforskningen. I perioden fra desember til mars skjedde det minst fem trussel-lignende situasjoner rundt boligen til Wara og samboeren. Den siste episoden var 10. mars, da familiens bil ble satt i brann. Torsdag 14. mars ble Laila Bertheussen pågrepet og avhørt, mistenkt for å ha tent på bilen. Hun er siktet for å ha foretatt seg noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det (§ 225 b). Siktelsen gjelder altså bare den siste trussel-situasjonen. Fredag 15. mars ble det kjent at Oslo-politiet på onsdag 13. mars siktet teaterdirektør Anne-Cécile Sibué-Birkeland og tre kunstnere for å ha krenket privatlivets fred (§ 267). Oslo tingrett har imidlertid ikke godkjent ransaking i saken mot teateret. Dette har politiet anket til lagmannsretten.

Ble siktet

Fredag ble det kjent at teaterdirektøren til Black Box Teater, Anne-Cécile Sibué-Birkeland, og de tre kunstnerne bak det omdiskuterte teaterstykket «Ways of seeing», er siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 267 om krenkelser av privatlivets fred.

Det var samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) som anmeldte oppsetningen i desember.

I forbindelse med siktelsen har politiet også bedt om tillatelse til å ransake teaterdirektørens og de tre kunstnernes hjem og kontorer i jakten på bevis.

Oslo tingrett avviste begjæringen umiddelbart, men beslutningen ble fredag kveld anket til Borgarting lagmannsrett.

Bitter konflikt

I november havnet Laila Anita Bertheussen, i en offentlig og bitter konflikt med teatermiljøet i Oslo. Hun anklaget dem for å ha framprovosert truende hendelser mot hennes familie.

Forrige søndag ble hun selv siktet for å ha satt fyr på familiens bil 10. mars, for deretter å ha diktet opp at det hadde skjedd en straffbar handling. Bilbrannen var den siste av minst fem truende hendelser som har skjedd på eiendommen til justisministerparet siden desember i fjor.

Kvelden før den sjokkerende pågripelsen av justisministerens samboer satt Pia Roll, teaterregissøren bak stykket «Ways of seeing», i et drøyt to timer langt vitneavhør med PST.

Etterforskere fra PST ble fredag ferdige med undersøkelser av Wara og Bertheussens bolig, og vil gjennomgå analyser av beslaglagt materiale i etterforskningen, skriver NTB.