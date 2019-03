Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund: – Statsministeren mangler dømmekraft

Ketil Lund peker på at de som har jobbet med teaterstykket har opplevd både trusler og sjikane:

– Kvinnene bak «Ways of Seeing», som har opplevd grove voldstrusler etter hærverk hos Bertheussen og Wara, ble av statsadvokaten for ikke lenge siden pålagt etterforsket som mistenkte i en mulig «forbindelse» mellom påståtte krenkelser, anmeldt av Bertheussen, og hærverkshendelsene, påpeker Ketil Lund.

Torsdag siktet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) for å ha diktet opp en straffbar handling etter én av trusselsituasjonene mot familiens hjem. De har mistanke om at hun selv tente på familiens bil natt til 10. mars.

Kjetil Lund ledet Lundkommisjonen som gransket overvåkningen i Norge på midten av 90-tallet. Nå er han skuespiller i teaterstykket som handler nettopp om overvåkning.

Da Erna Solberg onsdag ba de som jobber med teaterstykket avstå fra å spekulere, mener Lund det er spesielt.

Dagen før justisministerens kone ble siktet for bilbrannen utenfor huset sitt, sa Erna Solberg dette på en pressekonferanse:

– Jeg må si at jeg reagerer i dag når man velger å spekulere. Jeg synes de som står bak stykket skulle latt være å spekulere i noe som helst også. Hvis de ikke har noe kunnskap så burde de faktisk vente på politiets etterforskning.

Ketil Lund reagerer på uttalelsen.

– Statsadvokatens pålegg ble slått stor opp i media. At disse kvinnene må kunne forsvare seg også ved å spekulere over mulige gjerningspersoner, er så selvfølgelig at det er direkte pinlig å måtte påpeke det. Når statsministeren så kaster seg over dem på denne måten, er det ikke bare påfallende innsiktsløst, men dessverre også uttrykk for en uverdig aggresjon overfor dem, mener Lund.

Dømmekraft

Erna Solberg sa tidligere denne uken at menneskene bak teaterstykket bør tenke seg godt om når de viser bilder av huset til politikerne, og da også justisministerens bolig.

– Pålegget var totalt uforståelig; det sier seg nemlig selv at det ikke under noen omstendighet kunne være noen strafferettslig relevant forbindelse mellom kvinnenes deltakelse i skuespillet og hærverket, mener Lund.

Etter at justisministerens kone i går ble siktet for bilbrannen utenfor boligen deres, mente advokaten til regissøren, Jon Wessel Aas, at statsministeren burde beklage.

På en pressekonferanse torsdag sa Erna Solberg at det ikke var noen grunn til at hun skulle beklage noe som helst.

Hun påpekte at man må stå for at man trekker familier og boligene deres inn i et teaterstykke og at det skaper en belastning for familier.

– At statsministeren også nå nekter å beklage, bekrefter at hun rett og slett mangler dømmekraft. I det hele tatt er hennes usympatiske opptreden svært overraskende og nedstemmende, avslutter han.

Vil ikke kommentere

NRK har forelagt statsminister Erna Solberg kritikken fra Lund.

– Solberg, hva er din kommentar til kritikken fra tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund som nå spiller i teaterstykket?

– Ingenting. Det får stå for hans egen ytring. Jeg beveger meg ikke inn i den debatten hans i det hele tatt, svarer Erna Solberg.

– Bertheussen nekter straffskyld. I går så sa du at dette er en personlig tragedie uansett utfall. Hva mente du med det?

– Det er jo en personlig tragedie for Tor Mikkel og hans familie det som har skjedd utfall. Bare det at dette er en sak som er under etterforskning, men utover det har jeg ikke noen kommentar til hva man sier eller hva som er politiets etterforskning. Jeg kan ikke løpe rundt og kommentere en pågående etterforskning eller hva ulike parter sier i dette.

– Men er all kriminalitet er en personlig tragedie da?

– Mye kriminalitet er en personlig tragedie, men for Tor Mikkel og familien hans er selvfølgelig denne situasjonen en personlig tragedie.

– Uakseptabelt

– Du og Jensen hadde under pressekonferansen i går fokus på at dette er en personlig tragedie. Underspiller du ikke alvoret i denne saken og hvilken frykt disse hendelsene har skapt for andre politikere og befolkningen forøvrig ved kun å omtale det slik?

– Nei, jeg mener at det ikke er noe grunnlag for å mene at jeg gjør det. Men det er viktig å huske at jeg i går som statsminister snakket om at jeg har en statsråd som nå er i permisjon på grunn av det som har skjedd, og at det er en tragedie for familien.

– Føler du med de menneskene tilknyttet teateret som har mottatt trusler som følge av denne saken?

– Ja, jeg mener at ingen skal motta trusler, og har sagt at det er helt uakseptabelt på samme måte som jeg mener det er helt uakseptabelt at vi som politikere mottar trusler som vi mottar ganske mange av mange av oss. Jeg mener vi burde hatt et politisk ordskifte og ytringsfrihet som kunne være uten trusler.

– Men du sa ingenting om det på pressekonferansen i går? Da snakket du kun om hvor synd det var på Wara og på familien hans?

– I går holdt jeg en pressekonferanse som dreide seg om at Tor Mikkel Wara fikk permisjon.