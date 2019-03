Slik forsvarer statsadvokaten at han omgjorde Bertheussen-henleggelse

Fredag ble det kjent at teaterdirektøren til Black Box Teater, Anne-Cécile Sibué-Birkeland, og de tre kunstnerne bak det omdiskuterte teaterstykket «Ways of seeing», er siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 267 om krenkelser av privatlivets fred.

Siktelsen ble tatt ut på onsdag, men ble først kjent fredag.

Det var samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) som anmeldte oppsetningen i desember.

I forbindelse med siktelsen har politiet også bedt om tillatelse til å ransake teaterdirektørens og de tre kunstnernes hjem og kontorer i jakten på bevis.

Oslo tingrett avviste begjæringen umiddelbart, men beslutningen ble fredag kveld anket til Borgarting lagmannsrett.

Slik var den bitre konflikten før pågripelsen

Statsadvokat: – Avgjørelsen er utelukkende basert på anmeldelsen

Det var statsadvokat Andreas Strand som omgjorde Oslo politiets henleggelse av Bertheussens anmeldelse av Black Box Teater.

Han forsvarer beslutningen på følgende måte:

– Anmeldelsen fra Bertheussen inneholdt informasjon som jeg mener det var rimelig grunn til å ettergå. Jeg har ikke sett stykket og er ikke kjent med hvilket filmmateriale som der ble presentert eller på hvilken måte dette ble presentert. Avgjørelsen om omgjøring ble tatt utelukkende basert på det som fremkom i anmeldelsen, sier Strand til NRK.

Han viser til påtegningen fra Oslo statsadvokatembeter, der det blant annet står:

– Jeg har bedt dem om å sikre seg video og det som foreligger av videomateriale, herunder om det foreligger sensitive bilder.

Strand presiserer at det er påtaleansvarlig i Oslo-politiet som har bedt om å få ransake kunstnernes kontor og boliger.

Det har ikke lykkes NRK å få kommentar fra påtaleansvarlig søndag.

Advokat Halvard Helle, som representerer teaterdirektør Sibué-Birkeland i Black Box, sier til NRK at han ikke vil kommentere statsadvokatens syn siden saken er til behandling i lagmannsretten.

– Men vår posisjon er klar: Siktelsen bør trekkes og saken henlegges. Dette har vi kommunisert direkte til lagmannsretten, sier Helle.

– Kan være det alvorligste angrepet på kunst i nyere tid

Siktelsen mot kunstnerne kan være det alvorligste angrepet på kunst som fri ytringsarena i nyere tid, mener Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO).

– Det er like sjokkerende som det er paradoksalt at politiet ønsker å bruke svært inngripende tvangsmidler som ransaking av private, for å lete etter bevis som skal underbygge en tvilsom påstand om et bostedsbilde i en offentlig teaterfremvisning, sier styreleder i NTO, Hans Antonsen.

Han mener politiet må trekke anken om husransaking fra lagmannsretten. Dersom dette ikke skjer, vil NTO tilby Black Box Teater bistand.

– Man må spørre seg om statsadvokatembetet og politiet har tatt inn over seg hvor sterkt vern kunst skal ha for å kunne ytre seg fritt og kritisk i det norske demokratiet, sier Antonsen.

Advokat: – Ingen fornuftig begrunnelse for ransakelse

Advokat Vidar Strømme forsvarte dokumentarfilmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen i en lignende sak som han vant i Høyesterett i 2015.

– Likheten er at politiet og påtalemyndighet her er villige til å bruke fysisk makt, ransake og ta beslag mot frie kunstnere. Det er selvsagt veldig alvorlig, sier Strømme.

Advokaten mener siktelsen ikke er korrekt.

– Vi må jo kunne debattere på en alminnelig måte hvor langt vi kan gå i kunsten. Det synes jeg er en grei debatt. Men vi har ikke kunnet ha den debatten fordi det har sporet av i retning ransakelser og beslag av politiet.

Han mener politiet i det minste hadde en begrunnelse i Rolfsen-saken for hvorfor de ville beslaglegge.

– Nemlig terrorbekjempelse. I denne saken er det jo ingen fornuftig begrunnelse i det hele tatt. Jeg vet ikke hva politiet mener de vil finne i kjelleren eller på badet til teaterdirektøren eller skuespillerne.

Strømme mener det er grunn til å spørre om statsadvokaten har styrt etterforskningen på en fornuftig måte.

– Jeg mener at statsadvokaten som bestemte at saken skulle tas opp igjen må sørge for at etterforskningen skjer på en måte som ikke utfordrer så viktige prinsipper. Vi har dette som kalles chillingeffekt, det vil si at sånne inngrep eller angrep fra politiet medfører at folk ikke tør å ytre seg. Det er en veldig viktig og farlig effekt, sier Strømme.

Amnesty: – Vil få konsekvenser for folks ytringer

Amnesty International reagerer også sterkt på siktelsene, og mener det er et direkte angrep på ytringsfriheten.

– Her har vi et kunstnerisk uttrykk som i tillegg er av politisk karakter. Du får en smak av at man skal stanse politiske ytringer enten man er enig eller ikke. Vi oppfatter at det som har foregått i dette teaterstykket er mer enn beskyttet av ytringsfriheten i Norge, sier generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs.

OVERTRAMP: Amnestys generalsekretær John Peder Egenæs mener stykkets innhold er langt innenfor det som er beskyttet av ytringsfriheten. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Han tror siktelsene kan føre til at kunstnere i framtiden vil tenke seg om mange ganger før de ytrer seg politisk.

– Dette vil få en effekt på folk som vil ytre seg i Norge, det er jeg helt overbevist om. Dette virkemiddelet skal kun brukes når det åpenbart er ytringer som rammes av straffeloven, og her mener jeg vi ikke er i nærheten engang, sier Egenæs.