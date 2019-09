Youtuber om FIFA-pakker: – Vil aldri anbefale noen å bruke penger på det

– Jeg vil absolutt aldri anbefale å kjøpe FIFA-points, fordi det er bingo. Jeg og andre FIFA-youtubere kan ta oss av det å ofre pengene våre for underholdningsverdi. Ikke bruk penger på noe du får lite igjen for, sier Sander Austad Dale (21).

Han er bedre kjent som Randulle, og driver Norges største spillkanal på norsk Youtube, med 150.000 følgere.

21-åringen legger ofte ut såkalte reaksjonsvideoer, der han åpner digitale forundringspakker med spillerkort i fotballspillet FIFA.

Spillerkortene bruker man i selve spillet: Jo bedre lag, jo enklere er det å slå motstanderen på den virtuelle fotballbanen.

– Pakkene kan inneholde alt fra en Cristiano Ronaldo til en Nicklas Bendtner, så det er veldig bingo. Man kan aldri forutse hva man får.

Kulturdepartementet om «loot-bokser» Ekspandér faktaboks I Spillerom, regjeringens dataspillstrategi for 2020 – 2022, heter det følgende om «loot-bokser»: Loot-bokser er virtuelle forundringspakker som kan kjøpes i noen dataspill.

Loot-bokser inneholder tilfeldige belønninger, for eksempel figurer, gjenstander, spillvaluta eller kosmetiske oppgraderinger («skins») som kan brukes i spillet .

Verdien på innholdet varierer stort, men innholdet er ikke kjent før etter at kjøpet er gjennomført.

Det er store variasjoner i hvor mye loot-bokser koster fra spill til spill.

Felles for de ulike variantene er at de likner lotteri og pengespill.

Loot-bokser inneholder også mange av de samme mekanismene som kan føre til problemer med pengespill.

Enkelte land har forbudt loot-bokser i dataspill . Kulturdepartementet vil gjøre en vurdering av om loot-bokser bør falle inn under pengespillregelverket i forbindelse med arbeidet med ny pengespillov, som skal sendes på høring i løpet av 2019.» Kulturdepartementet opplyser til NRK at ny pengespillov først blir sendt på høring i løpet av 2020. Kilde: «Spillerom, regjeringens dataspillstrategi for 2010 - 2022 »

Barn bruker flere tusen kroner

Denne uken slippes en ny utgave av fotballspillet FIFA. Den mest populære modellen kalles «FIFA Ultimate Team», der spilleren kan sette sammen sitt drømmelag.

Men det koster.

Pakker med fotballkort av spillere kan åpnes med såkalte FIFA Points, som kan kjøpes for ekte penger.

NRK har vært i kontakt med flere foreldre som forteller om press fra barna på å bruke tusenvis av kroner for å oppgradere laget sitt i FIFA.

– Det er ikke tvil om at barna bruker det som gambling, sier tobarnsmoren Stine.

De dyreste pakkene med FIFA-points i FIFA 20 koster over 800 kroner. Foto: Skjermdump / EA Sports

– Bruker penger man ikke har

I over to år har Kulturdepartementet vurdert om loot-boksene i FIFA skal forbys som gambling. Denne uken kunne NRK fortelle at forslaget til ny pengespillov er satt på vent til 2020.

Randulle følges av tusenvis når han åpner FIFA-pakker, noe som genererer reklameinntekter fra Youtube. De mest populære FIFA-pakkene koster flere hundre kroner, uten at man er garantert å få et bra spillerkort.

– Om det blir definert som gambling, kan spillet også få 18-årsgrense. Jeg tenker at det egentlig burde være sånn. Det ofte små barn som blir ivrige, som vil bruke penger de nødvendigvis ikke har. Det kan være vanskelig å ha kontroll til tider.

På spørsmål om han støtter en lovregulering av loot-bokser i spill, påpeker Randulle at FIFA Points allerede er forbudt i Belgia og Nederland.

– Jeg er litt splittet. Jeg personlig hadde likt at FIFA ikke var «pay to win», sier Randulle, som likevel mener selskapet bak FIFA, EA Sports, har blitt flinkere til å gi premier for å spille spillet, fremfor å bruke penger.

Det er mye følelser i sving når Sander Austad Dale, også kjent som «Randulle», åpner FIFA-pakker på sin Youtube-kanal. Foto: Skjermdump / YouTube

– Fristende for sårbare grupper

Til tross for at Kulturdepartementet i sin dataspillstrategi skriver at loot-bokser «inneholder mange av de samme elementene som fører til problemer med pengespill», er avgjørelsen om et eventuelt forbud, satt på vent.

Kristine Meek, direktør for kommunikasjon, rådgivning og analyse i Medietilsynet. Foto: privat

NRK har vært i kontakt med flere eksperter og fagfolk, som er delt i synet på om det er behov for ytterligere regulering av loot-bokser i dataspill.

Også Medietilsynet er i tvil om regulering er riktig.

Likevel sier Kristine Meek, direktør for kommunikasjon, rådgivning og analyse, at hun anser loot bokser for å være problematiske, fordi de kan skape en fristelse for barn, unge og andre sårbare grupper.

– Medietilsynet mener at PEGI-systemet (som setter aldersanbefalinger på dataspill) bør ta denne problematikken mer på alvor, og enten høyne aldersanbefalinger for dataspill med denne typen innhold, eller i det minste gi foreldre bedre informasjon, skriver Meek i en e-post.

Meek sier Medietilsynet vil gjøre et nytt forsøk på å løfte problemstillingen innad i PEGIs medlemsorgan, på et møte i Dublin i november.