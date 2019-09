Eksperter om pengebruk i dataspill: – Lovverket vil alltid henge etter

Denne uken slippes den 25. utgaven av fotballspillet FIFA. Brukeren må da begynne på null for å skaffe seg et slagkraftig lag.

Foreldre NRK har snakket med forteller at det fører til et sterkt ønske fra barna om å bruke ekte penger i spillet.

Samtidig opplyser Kulturdepartementet at forslag til ny pengespillov, der de såkalte «loot-boksene» i spill som FIFA behandles, er utsatt til neste år.

Kulturdepartementet om «loot-bokser» Ekspandér faktaboks I Spillerom, regjeringens dataspillstrategi for 2020 – 2022, heter det følgende om «loot-bokser»: Loot-bokser er virtuelle forundringspakker som kan kjøpes i noen dataspill.

Loot-bokser inneholder tilfeldige belønninger, for eksempel figurer, gjenstander, spillvaluta eller kosmetiske oppgraderinger («skins») som kan brukes i spillet .

Verdien på innholdet varierer stort, men innholdet er ikke kjent før etter at kjøpet er gjennomført.

Det er store variasjoner i hvor mye loot-bokser koster fra spill til spill.

Felles for de ulike variantene er at de likner lotteri og pengespill.

Loot-bokser inneholder også mange av de samme mekanismene som kan føre til problemer med pengespill.

Enkelte land har forbudt loot-bokser i dataspill . Kulturdepartementet vil gjøre en vurdering av om loot-bokser bør falle inn under pengespillregelverket i forbindelse med arbeidet med ny pengespillov, som skal sendes på høring i løpet av 2019.» Kulturdepartementet opplyser til NRK at ny pengespillov først blir sendt på høring i løpet av 2020. Kilde: «Spillerom, regjeringens dataspillstrategi for 2010 - 2022 »

– Henger etter

Loot-bokser er en form for forundringspakker, der verdien av innholdet er ukjent på forhånd.

Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten. Foto: Barnevakten

Leif Gunnar Vestbøstad Vik er daglig leder i Barnevakten, som gir fakta og råd om barn, unge og medier. Stiftelsen er representert i Forum for spilltrender, et utvalg som har gitt regjeringen råd om hvorvidt «loot bokser» er gambling, og skal omfattes av pengespilloven.

I november i fjor kom forumet med sin rapport. I den het det at «norske myndigheter burde innta en mer aktiv rolle i arbeidet med loot-bokser». Likevel har Kulturdepartementet fortsatt ikke konkludert.

– Lovverket henger etter, og det vil det fortsatt gjøre. Man klarer ikke å henge med på alt som utvikler seg i sosiale medier. Det ser vi også med andre apper, som TikTok, YouTube, og mangel på filter for hindre skoleelever i å bli skadet av upassende innhold, sier Vik.

Skjermbilde fra menyen i fotballspillet FIFA 20. Den største pakken med såkalte «FIFA Points» var på tilbud da bildet ble tatt, og kostet da 873 kroner. Poengene kan brukes til å åpne forundringspakker, såkalte «loot-bokser». Foto: Skjermdump / EA Sports

– Ikke tatt høyde for

Trude Felde er jurist og seniorrådgiver i Lotter – og stiftelsestilsynet, og har også vært med i Forum for spilltrender.

Felde sier «loot bokser» har klare likhetstrekk med lotterier, men mener det er noen ulikheter. Hun viser til at kortene man kan få i loot-bokser i FIFA, i utgangspunktet ikke har noen reell økonomisk verdi.

Trude Felde, jurist og seniorrådgiver i Lotter – og stiftelsestilsynet. Foto: Presse / Lotteri- og stiftelsestilsynet

– Både innskudd og gevinst består ofte av noe annet enn vanlige penger. Det var det ikke tatt høyde for da lotteriloven ble skrevet i sin tid, sier Felde.

Felde mener man vet for lite om eventuelle skadevirkninger, til å ta stilling til et forbud mot loot-bokser per i dag.

– Vi etterlyser kunnskap, og et regelverk som tar høyde for at teknologien endrer seg. Det kan ikke være slik at man ikke får regulert noe, bare fordi det blir brukt andre begreper.

En dansk mann i voksen alder skriver i et forum for FIFA-spillere på Facebook at han har brukt om lag 15.000 kroner danske kroner årlig på FIFA-poeng siden 2009. NRK har forsøkt å komme i kontakt med mannen, uten hell. Foto: Skjermdump / Facebook

– Spillselskapene slipper unna

Førsteamanuensis Rune Mentzoni ved Universitetet i Bergen har brukt 31.000 kroner på FIFA-pakker som en del av et forskningsprosjekt.

Han er klar på at han mener loot-bokser kjøpt for ekte penger, bør rammes av gambling-lovgivning.

Førsteamanuensis Rune Mentzoni ved Universitetet i Bergen. Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

– Juridisk slipper spillselskapene ofte unna, fordi det man får ikke er av økonomisk verdi - som er et krav mange land har for å definere noe som gambling, sier Mentzoni.

Han mener dette er et blindspor som stammer fra en tid hvor virtuelle gjenstander ikke fikk like mye oppmerksomhet.

– I dag vet vi at virtuelle gjenstander, slik som Ronaldo, Messi og de andre beste FIFA-kortene, kan være svært attraktive for folk. Det er noe man er villig til å bruke mye penger for å prøve å få fatt i, sier Mentzoni.

– Kan ikke si «fy-fy» til alt

Vik i Barnevakten sier på generelt grunnlag at spill som oppfordrer barn til å bruke penger, er et økende problem.

Barnevakten er stadig i kontakt med foreldre som ønsker mer regulering, for å slippe å måtte stå i en skvis om «at andre barn får lov, og ikke mitt barn».

Samtidig er Vik tydelig på at Barnevakten mener det kreves tungtveiende grunner for å forby ny teknologi.

– Det er viktig å få fram fakta før man kommer med konklusjoner. Vår generelle holdning har vært at i stedet for å si «fy-fy» til alt, er det viktig å følge med på den digitale utviklingen.

– Vant til å tilpasse seg

Gaute Godager er psykolog og videospillutvikler. Han og mener det er på tide å få på plass et regelverk som gjør at loot-bokser rammes av pengespill-lovgivningen.

Psykolog og spillutvikler Gaute Godager. Foto: Ola Hana / NRK

Selv om spillbransjen vil motsette seg et lovforslag, mener Godager det vil være uproblematisk å innordne seg.

I Belgia og Nederland er det allerede vedtatt forbud mot loot-bokser. Det betyr at spillere med en belgisk eller nederlandsk internettadresse, ikke får tilgang til pakker med FIFA-kort i spillet.

– Vi har et gamblingmonopol i Norge, og spillbransjen er vant til å forholde seg til at det er ulik nasjonal lovgivning. Det blir som med snus-boksene, der tobakksindustrien sa det ikke var mulig, men det er det, sier Godager.