I år vil spillere bruke over 230 milliarder kroner på kjøp i spill, ifølge Juniper Research.

En stor del av summen går til såkalte loot-bokser, forundringspakker som gir tilfeldige belønninger i form av fordeler og egenskaper i spillet, og andre typer kjøp i spill.

Boksene kommer i ulike former i alle typer spill, også de med aldersgrenser som gjør dem tilgjengelige for små barn.

Spill som FIFA 19 er tilgjengelige for barn, og inneholder loot-bokser. Foto: Skjermdump / EA Sports

Kulturdepartementet vurderer nå om de lukrative forundringspakkene heller skal defineres som ulovlig gambling enn gaming i en ny pengespillov. Belgia og Nederland har allerede erklært loot-bokser ulovlige og forbudt.

Men spør du sensurorganet som setter aldersgrenser på dataspill i over 30 land, er ikke loot-bokser eller andre typer kjøp i spill noen grunn til å skru opp aldersgrensene på spillene.

– Det er fullt mulig å forestille seg spill der hovedinnholdet er passende for barn, som likevel tilbyr kjøp i spill gjennom loot-bokser og mikrotransaksjoner, sier driftsdirektør Dirk Bosmans i Pan European Game Information (PEGI).

Vil ha skadefaren bevist

PEGI mener det ikke er tilstrekkelig bevist at loot-bokser og mikrotransaksjoner er skadelige for barn, eller at de fungerer som inngangsport til andre former for pengespill.

At belønningene man får for kjøpet av loot-bokser er tilfeldig, betyr heller ikke at det er gambling, understreker Bosmans.

– Det er en stor forskjell på om noe er gambling-aktig og faktisk gambling. Mye i livet er gambling-aktig. Om jeg kjøper en avokado på butikken, har jeg en tilfeldig sjanse for å få noe spisemodent for pengene mine, illustrerer PEGI-direktøren.

Sensurorganet ønsker derfor ikke å overprøve nasjonale myndigheter i bestemmelsen av hva som skal defineres som gambling, slik Norge nå gjør.

Mener foreldre må være sensurorgan

PEGI understreker at foreldre må fungere som sensurorgan når det gjelder å begrense barns bruk av loot-bokser.

Samme oppfordring kommer Medietilsynet med. Før loot-boksene er bevist skadelige for barn, vil ikke tilsynet slå fast at spill som tilbyr loot-bokser må få høyere aldersgrense.

– Vi mener det er for tidlig å konkludere om det, rett og slett fordi vi ikke vet nok om de negative konsekvensene slike mekanismer kan ha, sier direktør Mari Velsand.

Medietilsynets leder, Mari Velsand.

Foredragsholder Jan Erik Kroglund i interesseorganisasjonen Barnevakten understreker også foreldrenes ansvar overfor NRK.

– Barna får ikke kjøpt loot-bokser uten foreldrenes kredittkort, sier Kroglund.