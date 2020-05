K-pop tar verden med storm, men er nærmest ukjent i Norge

På verdensbasis lytter flere til K-pop, enn heavy metal og RnB.

Musikken har gått fra å være et lokalt fenomen i Sør-Øst Asia, til å eurobre Europa, Midtøsten og i Latin-Amerika hvor det nå er kjempestort.

– K-pop var veldig populært i sør-Sør-Korea, nå har det spredt seg over hele verden. Og folk oppdaget først musikken, og deretter har de oppdaget mer og mer av kulturen vår. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Jeg tror veldig mange liker K-pop fordi det er så annerledes fra annen popmusikk, sier Jack Choe som underviser K-pop til elever ved Hadeland Folkehøyskole.

Han er oppvokst i Sør-Korea og hørte mye på musikken da han selv var i 20-årene.

– Det er enkelt å se på. Jeg tror det er grunnen til at de yngre generasjonene liker musikken.

I tillegg er musikken gjort lett tilgjengelig. Alt er strategisk publisert på YouTube og digitale medier.

Sjangeren fremstår som fargerik, morsom og leken. Det er en rytmisk sjanger med mye bevegelser, som Choe innrømmer kan være litt avhengighetsskapene.

Men på verdensbasis er det ingen tvil om at musikken allerede har erobret de største scenene, men i Norge har det ikke slått an enda. Det er bare et spørsmål om tid. Foto: KIM HONG-JI

Ventelister på «K-pop»-linjen

Ved K-pop-linjen finner vi et titalls fans av den koreanske musikken. De bruker friåret sitt på å lære seg dansene, språket og ser på filmer hvor musikken ofte blir brukt som lydspor.

NRK traff elevene før koronakrisen, i dag foregår undervisningen digitalt over video.

– Jeg synes dansene er sykt rå å se på, sier elev ved skolen Emil Sørli.

Blackpink, Twice, NCT og BTS er noen av favorittbandene til elevene.

Men Emil og hans klassekamerater er blant fåtallet som har oppdaget musikken i Norge.

– K-pop er ikke så stort i Norge, og spesielt ikke for gutter, legger han til.

Men ventelister på folkehøyskolen viser at stadig flere ønsker å lære mer om den koreanske dansen og kulturen.

Amerikanskorientert musikkmarked i Norge

Musikkviter Audun Molde bekrefter at sjangeren ikke har slått helt an i Norge enda. Han tror det skyldes at Norge fortsatt er veldig opptatt av alt som kommer fra USA og England.

– Oscar-vinner. Sør-Korea er et relativt lite land, men veldig digitalt avansert. Det er ikke tilfeldig at de gjør det så bra med kultureksporten sin, det er en strategi fra myndighetene. – Sørkoreanske myndigheter har sprøytet inn masse penger i kultursektoren i mange år. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Vi har et veldig amerikanskorientert musikkmarked i Norge. Den norsk musikkbransjen har dratt til Los Angeles og London. Vi hører masse på amerikansk musikk.

Molde tror at vi må gi det noen år. Om fem år vil vi trolig se store K-pop band spille konserter i Norge.

– Jeg tror det bare er spørsmål om tid før det erobrer Telenor Arena og Oslo Spektrum, sier han.

Men på verdensbasis er det ingen tvil om at musikken allerede har erobret de største scenene.

K-pop ligger ifølge ifpis målinger på syvende plass av mest lyttende sjangere i verden. En ny undersøkelse viser at mellom 2014 til 2020 har 134 milliarder minutter K-pop blitt strømmet fra Spotify.

– Det kan virke som det er på full fart inn i en del av mainstream-musikken, sier musikkviteren.

Ungdommene bruker fritiden på K-pop og den koreanske kulturen. Mange har dratt til utlandet for å se store band opptre. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

«K-wave» er den nye Manga-bølgen

Men den asiatiske kulturen er ikke helt ukjent for nordmenn. For ti år tilbake var mange veldig opptatt av den japanske kulturen. Alt fra manga-tegneseriene og anime til j-pop og sushi ble noe folk flest snakket om. Mange husker sikkert filmen «Min nabo Totoro» som ble vist på lerreter over hele landet.

– Det at den japanske interessen har vært der, gjør det lettere å forstå K-pop. Egentlig hele den koreanske bølgen, forteller Molde.

Nå er folk opptatt av Oscar-vinnende Parasitt.

– Etter denne bølgen begynner man kanskje oppdage indisk musikk, så kinesisk musikk.

Bollywood-filmer har heller ikke slått an i Norge enda. Han tror det igjen bare er et spørsmål om tid.

Choe kjenner seg igjen i det mønsteret og kaller denne koreanske bølgen for «K-wave». Han tror det ene fører til det andre, og får inntrykk at Europere synes det er lettere å forstå den asiatiske kulturen i dag enn for ti år siden.