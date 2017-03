Ukraina utestenger russisk Eurovision-artist

Konflikten mellom Ukraina og Russland setter nå også et tydelig preg på årets Eurovision Song Contest-finale, som arrangeres i Kiev 13. mai.

Den russiske deltakeren Julia Samojlova nektes å få komme inn i Ukraina for å framføre sitt bidrag. Det har den ukrainske sikkerhetstjenesten bestemt, ifølge Reuters. Talsperson for sikkerhetstjenesten SBU Olena Gitljanska sier at Samojlova er utesteng i tre år.

Årsaken er at hun skal ha brutt ukrainsk lov ved å nylig ha opptrådt på Krim-halvøya, som ble annektert av Russland i 2014.

Som NRK skrev tidligere denne uka, har det ligget i lufta at den ukrainske sikkerhetstjenesten ville nekte Samojlova innreise til Ukraina.

Det er et åpent spørsmål om president Porosjenko velger å overprøve vurderingen til sin egen sikkerhetstjeneste.

Har ikke fått verifisert

Jon Ola Sand, som er sjef for Eurovision Song Contest i Den europeiske kringkastingsunionen, sa tidligere denne uka til NRK at de følger situasjonen tett.

I en SMS til NRK skriver han at han ser dette rapporteres på flere nyhetssteder.

– Vi har ikke fått verifisert dette fra våre kontakter i Ukraina, så foreløpig kommenterer vi ikke dette, skriver Sand.

Frykter «farlige aksjoner»

Tidligere denne uka sa Sand til NRK at de er veldig opptatt av å finne en løsning som innebærer at Eurovision kan bli det fantastiske arrangementet som også ukrainerne ønsker at det skal bli, sa Sand til NRK.

Han sier at det er sterke krefter innad i Ukraina som drar i ulike retninger: Både de som vil at hun skal få komme og delta i ESC på lik linje med andre artister, mens andre vil at det skal demonstreres at hun har brutt ukrainsk lov og at Samojlova dermed ikke skal få komme inn i landet.

Sand sier at de må forholde seg til vurderingene fra sikkerhetsmyndighetene.

– Om hun deltar kan det virke provoserende og utløse aksjoner som kan være ubehagelige eller farlige. Vi må ha en god dialog med de ukrainske myndighetene og følge de rådene vi får fra sikkerhetsmyndighetene, sier Sand.

Artikkelen oppdateres.