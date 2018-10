Tror ikke Kongo-filmen blir en «dundrende suksess»

Verdens lengste bro har åpnet

Den 55 km lange sjøbroen mellom Hongkong og Macau på det kinesiske fastlandet har åpnet for trafikk. Det er like mye stål i broen som 60 Eiffeltårn, forteller BBC. Det rekordstore arkitektoniske prosjektet er kritisert for at biler fra Hongkong må ha spesiell tillatelse og for å overvåke sjåfører som gjesper. Worlds Wildlife Fund er bekymret for den utryddelsestruede hvite delfinen i Kina, oppsummerer Arch Daily.