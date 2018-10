Kan bli historisk under Oscars 2019

Bradley Cooper kan bli historisk under neste års Oscar-utdeling. Han kan nemleg bli nominert i kategoriane Beste film, Beste regissør, Beste skodespelar og Beste filmatisering for filmen «A star is born». Om han vinn alle kategoriane vil han tangere Walt Disneys gamle rekord i flest prisar på eitt år frå 1954. Cooper kunne også blitt nominert for beste song, men det viser seg at filmselskapet ikkje vil nominere nokon av songane Cooper sjølv har skrive, melder Collider. Her seglar Lady Gagas «Shallow» frå same film opp som ein av favorittane til å vinne prisen.