Trendforsker: – Mer hår på kroppen har blitt en mottrend

PENDELEN HAR SNUDD: – Flere kvinner velger å la kroppshåret vokse fritt Foto: Maiken Woll Eide

– Det er flott at folk bruker sosiale medier for å ta oppgjør med tidligere trender, sier trendforsker, Michelle Orme.

Oppigjennom tidene har kroppshår vært noe mange kvinner skammer seg over, og det er særlig håret på leggene, i armhulene og underlivet som frembringer denne skammen.

Til stadighet dukker det opp nye emneknagger på sosiale medier som fungerer som et opprør mot denne problematikken, der kvinner oppfordres til å la kroppshårene gro. De siste årene har vi sett #bodyhairmovement, #happyandhairy, #LesPrincessesOntDesPoils (prinsesser har også hår) og nå #JanuHairy.

#JanuHairy: Det var Laura Jackson, en 21 år gammel britisk student, som startet oppropet ved å legge ut dette bildet. Foto: Faksimile Instagram // Janu_Hairy

«Jeg er lei av at kvinner blir kalt late hvis de ikke barberer bort kroppshår.»

Det skrev den 21 år gamle, britiske studenten som startet oppropet under bildet ovenfor. Formålet med emneknaggen #JanuHairy var at folk skulle få et mer normalt forhold til kroppshår. Oppropet har skapt engasjement i flere land, og tusenvis av kvinner har nå delt sine bilder under emneknaggen på Instagram.

BEFRIENDE: Ina Luna Gundersen valgte bort barberhøvelen for 4,5 år siden, noe hun syntes var veldig befriende. Foto: Privat

Ina Luna Gundersen, også kjent som @Inalunaa på Instagram, syntes også det er flott at det dukker opp slike emneknagger, selv om hun ikke benytter seg av dem selv.

– Det er synd at noe så naturlig som kroppshår har blitt så unaturlig for oss.. Men jeg tror at emneknagger som #JanuHairy er med på å normalisere kroppshår, og det syntes jeg er flott!

– Befriende å ikke måtte barbere seg.

Ina valgte for første gang i sitt liv å legge bort barberhøvelen for 4,5 år siden, i 2014. Det etter å ha sett en modell på Instagram som viste frem kroppshåret sitt.

Frem til da hadde hun følt at hun måtte barbere seg, fordi det var noe alle gjorde.

– Jeg hadde aldri sett en jente eller kvinne med hår før – verken blant familie, venner eller på TV. Når jeg så denne modellen på Instagram, så tenkte jeg at det var så innmari kult og unikt, utdyper hun.

Ina syntes det var befriende å ikke føle en trang til å måtte barbere seg lenger. Nå håper hun at bildene hun og andre legger ut på sosiale medier, der kroppshår er synlig, bidrar til at alle og enhver får et mer normalt forhold til kroppshår.

– Å ha mer hår på kroppen har blitt en mottrend.

BACK TO THE 60's: – Nå gjør folk et opprør med kroppshårtrenden som har herjet siden 1990- og starten av 2000-tallet. De vil være mer i ett med naturen igjen, sier trendforsker, Michelle Orme. Foto: Faksimile Instagram // ASHKAHN

På 60-70-tallet var det trendy at både menn og kvinner sparte hår, både nedentil og ellers på kroppen.

Så kom tiden der Playboy definerte hvordan en kvinne skulle se ut.

– Trendbildet er i stadig endring. Så det å ha mer hår på kroppen har blitt en mottrend, sier trendforsker, Michelle Orme.

–Trenger vi frontfigurer som står frem på sosiale medier og viser at kroppshår er naturlig?

– Ja, så absolutt. De er viktige identitetsmarkører fordi de ofte representerer flere, og i noen tilfeller ganske mange, sier Orme.

«I almost threw up»

Da Ina begynte å legge ut bilder av kroppshåret sitt på Instagram fikk hun mange kommentarer på at folk synes det var rart og ekkelt. Hun ble til og med konfrontert med det av folk på byen.

– Jeg syntes det er ganske interessant å se hvem som kommenterer.. Det kommer mye støtte fra kvinner og ofte negative kommentarer fra menn.

«I almost threw up».

«You wash that with shampoo or conditioner cause no way in hell that's all natural»

“u should shave more often and dont put yourself on social media like this this is disgusting."

Dette er noen av kommentarene Ina får på bildene hun legger ut på Instagram der kroppshår kommer til syne.

Slike kommentarer har likevel ikke fått henne til å slutte å publisere slike bilder. Ina ønsker nemlig å vise andre jenter at de ikke må barbere seg, om de ikke ønsker det.

Derfor blir de over 6 000 følgerne hun har på Instagram fortsatt eksponert for bilder som inneholder kroppshår i ny og ne.

Mangfold blir verdsatt

Selv om det på sosiale medier ser ut til at flere kvinner velger å la kroppshåret gro nå enn på 1990- og starten av 2000-tallet, tror ikke trendforskeren at alle kommer til å følge denne trenden slavisk.

– Vi lever i et samfunn der mangfold blir verdsatt, så vi kommer nok til å se kvinner som er glattbarberte og kvinner som lar håret gro. Noen velger kanskje å barbere seg én dag og lar kroppshåret gro den påfølgende uken, sier Orme.