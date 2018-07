Får skryt i sosiale medier for hårete barberhøvel-reklame

Vi har alle sett reklamer der et kamera zoomer inn på en kvinne som barberer sine allerede hårløse legger. Beina er gjerne så glatte at de nærmest skinner, i stedet for med kroppshår man kan bruke høvelen til å barbere bort.

Den nye kampanjen til det amerikanske barberhøvelmerket Billie viser imidlertid noe som egentlig ikke er nytt, men nytt i reklamesammenheng – kvinnelig kroppshår.

– Vi kunne ikke unngå å legge merke til den overveldende mengden av hud uten hår i barberreklamer, sier en av grunnleggerne barberhøvelmerket Billie, Georgina Gooley, til Glamour Magazine.

HÅRETE: Kvinner har i flere hundre år fjernet hår under armene. Foto: Photo by Billie on Unsplash

– Barbering er et personlig valg, og ingen bør fortelle kvinner hva de skal gjøre med håret sitt. Faktum er at alle har kroppshår. Noen fjerner det, og noen beholder det. Vi skal ikke måtte forsvare valget.

Hun påpeker videre at bilder som manglet kroppshår både før og etter barbering heller ikke avslører noe om selve effekten av barberhøvelen.

Hyllet i sosiale medier

I sosiale medier har flere kvinner applaudert bildene og reklamefilmen som viser kvinnelig kroppshår i armhuler, på mager og tær.

– Jeg digger virkelig denne kampanjen. La meg gjøre hva jeg vil med kroppshåret mitt, skriver Instagram-brukeren «tessavoccola».

– Første reklamefilmen noensinne som viser kvinnelig kroppshår. Det føles som en månelanding, skriver en som kaller seg Mori på Twitter.

– Et personlig valg

Kommentator i magasinet Slate, Rachelle Hampton, lar seg imidlertid ikke uhemmet begeistre av reklamen.

– Kampanjen har den samme effekten som andre reklamer for barbering. Alle de tynne attraktive modellene har så diskret kroppshår som en kvinne kan ha, skriver Hampton.

Slagordet til kampanjen er: «Om og når du føler for å barbere deg, så er vi her». Men Hampton mener at få kvinner begynner å barbere seg bare fordi de føler for det.

– De begynner å barbere seg fordi de føler at de må, fordi vi har fått det dunket inn i hodet siden vi var barn at kvinner bare ikke har kroppshår, skriver Hampton.