To Maskorama-karakterar er «avslørte»

Trump vil ha nytt sosialt nettverk

USAs tidligere president Donald Trump varsler planer om å lansere et nytt sosialt nettverk, melder AFP: Trumps sosiale medium skal kalles «Truth Social» og er ventet å åpne for betatesting i neste måned for inviterte. Plattformen eies av Trump Media & Technology Group (TMTG).

– Jeg skapte Truth Social og TMTG for å stå imot tyranniet fra teknologigigantene. Vi lever i en verden der Taliban har stor tilstedeværelse på Twitter, og hvor din favorittpresident er blitt tiet i hjel. Dette er uakseptabelt, sier Trump.

TMTG skal også starte opp en abonnementsbasert strømmetjeneste.