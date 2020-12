Vossebanen får Vossajazz-stemme

Fra midten av desember blir stasjonsnavnene på Vys tog på Vossebanen mellom Bergen og Voss og videre til Myrdal lest opp på nynorsk og dessuten på vossamål. Det er daglig leder for Vossa Jazz, Trude Storheim som har lest inn de totalt 24 stasjonsnavnene som nå tas i bruk, skriver Avisa Hordaland.