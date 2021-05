16 land skulle bli til 10. Den første semifinalen av Eurovision Song Contest gikk tirsdag kveld av stabelen, og var på forhånd sagt å være den klart tøffeste, med mange favoritter i feltet.

Både Norge og Sverige deltok, og deres skjebne var i hendene til folk og fagjuryer på det europeiske kontinentet. Nå er Europas dom klar, og begge de skandinaviske artistene er klare for den store finalen på lørdag.

De 10 som går videre er:

Norge

Israel

Russland

Aserbajdsjan

Malta

Litauen

Kypros

Sverige

Belgia

Ukraina

Se Tix sin fremføring her!

HYLLES: Tix leverte sine saker til de grader, mener flere MGP-eksperter. De liker særlig godt at han kastet solbrillene.

– Det største jeg har opplevd

– Det er det største jeg har opplevd noen gang. Ferdig. Punktum, sier Tix overlykkelig til NRK etter å ha gått videre.

Og Bærumsmannen følte han var på lag sammen med hele det norske folket.

– Vi har klart det. Og jeg vet at denne låten betyr så mye for så mange.

Han sier også med glimt i øyet:

– Det er ganske bra til å være terningkast en, er det ikke det da? Nå har jeg egentlig vunnet.

Lørdag skal han opptre for 200 millioner TV-seere i verdens største musikkonkurranse.

Kastet solbrillene – hylles for det

Tix kastet solbrillene før siste refreng under sin opptreden i semifinalen Rotterdam. Englekostymet er gjort mer glamorøst med krystaller sammenlignet med den norske finalen. Tix var selv veldig glad i det såkalte «greenroom» etter å ha gått av scenen.

– Jeg aner ikke hvordan det hørtes ut, men jeg sang med hjertet. Å høre folk synge med på en så personlig låt når jeg er i Nederland er noe av det største jeg har opplevd.

Morten Thomassen, president i den norske MGP-klubben, ble euforisk av opptredenen.

– Tix, det er du som er beautiful. Fytte rakker'n som det ble levert på scenen. Og vokalt var det strålende.

Og ikke mindre euforisk ble han etter nyheten om at Norge er klar for finalen.

– Fantastisk at vi er videre!

Også Anders Tangen er imponert, og hyller solbrillestuntet.

– Tix leverte så utrolig bra. Tenk hva det koster for han å ta av seg solbriller og vise nettopp hvorfor han må de på når han opptrer. Låten har et utrolig fengende refreng som setter seg lett.

GLEDE: Andreas «Tix» Haukeland og den norske delegasjonen brøt ut i enorm jubel da Norge ble erklært klare for finalen. Han får følge av blant annet Sverige.

Broren: – Det var så sterkt å se

Andreas «Tix» Haukelands bror Mathias Haukeland er særdeles stolt.

– Det var så sterkt å se han ta av solbrillene for å vise ticsene sine, og den menneskelige siden av TIX-karakteren. Jeg hadde konstant frysninger, og alt er kjempestort, selvfølgelig, for som jeg kjenner Andreas vet jeg at han aldri gjør noe halvhjertet.

Han legger til:

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle se broren min stå på Eurovision scenen, men jeg er utrolig rørt og stolt.

Om Tusse: – Veldig vokalt ustødig

Svenske Tusse har sagt at han ønsker å bli den første svarte soloartisten som vinner «blendahvite» Eurovision. Første skritt på den veien var å gå videre til finalen.

Blogger og MGP-ekspert Anders Tangen var imidlertid ikke overbevist om svenskenes avansement etter å ha sett opptredenen.

– Stemmen bærer ikke særlig godt denne gangen. Da blir det tamp og repetitivt. Frykter faktisk for at Sverige ryker i semien i år.

Men han la til.

– Han har kveldens snilleste øyne og en sterk historie.

Også president i MGP-klubben Morten Thomassen var skuffet.

– Tusse var veldig ustødig vokalt, kan finaleplassen ryke grunnet dette?

Tix har imidlertid hyllet Tusses bidrag, som har en eim av både gospel og slager.

– Jeg tror Tusse kan vinne hele greia. Han har mye større sjanser enn det jeg har, sa Tix tidligere i Rotterdam.

Se Sveriges opptreden her!

SVENSKEHÅP: Tusse er bare 19 år gammel, men har allerede rik scenebakgrunn og vunnet svenske Idol. Han synger for gull i Eurovision. Men han overbeviste ikke, mener MGP-ekspert Anders Tangen.

Er ikke redd for å ryke ut

Tix har vekket oppsikt hos ESC-fansen og Eurovision-nettsteder som Wiwibloggs med sitt show og sine englevinger. Og Tix uttalte før semifinalen at han ikke var redd for utfallet.

– Jeg er ikke redd for å ryke ut selv. Jeg tror det skal gå. Og hvis ikke det går, så har vi iallfall gjort arbeidet vårt veldig godt føler jeg. Jeg tror bidraget vårt har bidratt til å treffe mange gode hjerter der ute, sa Tix.

Før semifinalen hadde Tix blitt hyllet av sin svenske konkurrent Tusse.

– Jeg tror han har veldig gode sjanser. Jeg har sett på opptredenen og hørt låten flere ganger nå, og han har en veldig sterk stemme. Han blir farlig og er en fantastisk motstander, har Tusse sagt til NRK.

FINALEKAMP: Tix synger i kveld for sitt videre liv i Eurovision-konkurransen. Dommen er det Europa og Australia som gir. Foto: Thomas Hansens / EBU

Tøff konkurranse

Det var en variert musikalsk meny det europeiske og australske TV-publikummet får servert i kveld.

En sensuell, kypriotisk pop-prinsesse som sang om djevelen «El Diablo» omgitt av storslaget danseshow, en aserbajdsjansk diva som sang om den nederlandske spionen «Mata Hari», gulkledd discopop fra Litauen, og ikke minst storfavoritt Malta.

18 år gamle Destiny har store stemmebånd og seier i Junior Eurovision Song Contest på sin CV, og ønsker nå å bli den første som også vinner voksenutgaven.

KONKURRENTER: Israel, Sverige, Russland og Ukraina er alle ansett som harde konkurrenter til Tix. Foto: Andres Putting/Thomas Hanses / EBU

Splitter anmeldere

Og de 16 deltakerne splitter NRKs anmeldere, særlig det ukrainske bidraget, som får alt fra terningkast en til seks.

Espen Borge som gir terningkast seks sier om låten:

– Hvis dette ikke kommer til finalen mister jeg all tro på mangfoldet i Eurovision, for dette var så radikalt annerledes enn alt annet i denne første semifinalen. Et fantastisk og tullete initiativ fra ukrainerne!

Mens Sjur Systad Tussen gir følgende korte beskrivelse, eller diagnose om du vil:

– Alvorlig slitsomt.

Anders Tangen mener Maltas Destiny var kveldens dronning.

– Semien tok først skikkelig fyr med Malta og «Je Me Casse». Min favoritt i kveld.

Lørdag kveld blir det avgjort hvem som vinner det store slagerslaget!