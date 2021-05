Så er det atter klart for den tiden av året hvor det drysser glitter og glans, pyro og paljetter over Europa. Eurovision Song Contest er i gang – i kveld skal både Norge og Sverige forsøke å kvalifisere seg til den store finalen.

Norge stiller med Tix og «Fallen Angel». Sverige stiller med 19 år gamle Tusse og låten «Voices».

Stemningen er god mellom de to rivalene da NRK intervjuer dem i Rotterdam. Og Tusse hyller Tix før det store semifinaleslaget.

– Jeg tror han har veldig gode sjanser. Jeg har sett på opptredenen og hørt låten flere ganger nå, og han har en veldig sterk stemme. Han blir farlig og er en fantastisk motstander.

Men Tix svarer ydmykt:

– Jeg tror Tusse kan vinne hele greia. Han har mye større sjanser enn det jeg har.

– Er ikke redd for å ryke ut

SVENSKEHÅP: Tusse representerer Sverige og vil bli første svarte soloartist som vinner Eurovision. Men han hyller Tix som konkurrent. Foto: Gustav Ike / Streetchic Media

Den første semifinalen er av ekspertene ansett som den tøffeste, med flere seierskandidater i startfeltet, blant annet storfavoritt Malta. Tix er rangert som nummer 7 av kveldens deltakere på oddslistene.

Men Tix går ikke rundt og er bekymret av den grunn.

– Jeg er ikke redd for å ryke ut selv. Jeg tror det skal gå. Og hvis ikke det går, så har vi iallfall gjort arbeidet vårt veldig godt føler jeg. Jeg tror bidraget vårt har bidratt til å treffe mange gode hjerter der ute.

Og han legger til:

– Hvis jeg ryker ut, skal jeg jo heie på Tusse!

SELVTILLIT: Tix struttet av både glamour og selvtillit på turkis løper i Rotterdam. Han er ikke redd for å ryke ut i semifinalen. Foto: Andreas Blaauw-Hval / nrk

Dramatikk og operasjon

Det har vært dramatikk i den svenske Eurovision-leiren, Tusse har hatt problemer med stemmen og måttet operere. Men nå mener den svenske sangfuglen at alt fungerer som det skal.

– Det har vært en dramatisk situasjon rundt stemmen min, og vi måtte gjøre et lite inngrep i halsen. Så har jeg vært hos legen og sjekket det, og det ser bra ut. Så har jeg fått hvile, mye hvile. Og nå er jeg tilbake for fullt.

KONKURRENTER: Her er noen av konkurrentene til Tix i semfinalen. Israel, Sverige, Russland og Ukraine regnes alle som favoritter til å gå videre. Foto: Andres Putting/Thomas Hanses / EBU

– Jeg er veldig nervøs

Tusse tenker litt som Tix om det å gå videre kontra å ryke ut.

– Jeg er veldig nervøs. Men det er som den kloke nordmannen sier. Ryker man ut, så ryker man ut. Men da har jeg i det minste fått stå der, synge ut og spre budskapet. Og jeg har fått oppleve Eurovision. Men det er klart at jeg gir alt.

For seks deltakerland slutter årets Eurovision-eventyr allerede i kveld. Vil Tix med sine englevinger få Europa til å «fly on the wings of love», eller må han pakke kofferten tidligere enn planlagt?

Både Tix og Tusse håper de i kveld kan slippe jubelen løs, og at de sammen kan rope ut:

– We did it! VI klarte det!

NB: Semifinalen ser du på NRK klokken 21 i kveld.